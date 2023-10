Steve Kerr se empolga com contratação do Warriors

Steve Kerr está empolgado com a nova contratação do Golden State Warriors, o ala-pivô Usman Garuba. O jovem de 21 anos assinou um contrato two-way, após deixar o Houston Rockets. E, com o que apresentou no Texas, durante os últimos dois anos, impressionou o experiente treinador.

“Eu fiquei realmente empolgado. Gostei de Garuba nos últimos dois anos vendo ele em Houston”, afirmou Kerr, durante entrevista na quarta-feira (11).” Ele tem um pouco do estilo de jogo de Draymond [Green] e [Kevon] Looney. Você sabe, não é necessariamente o mais atlético. Mas é muito inteligente, bom passador, bom jogador de dribles e excelente defensor. Ele é um jogador muito intrigante”, completou.

Esta não é a primeira vez que Steve Kerr elogia a contratação do Warriors. No início dos treinos de pré-temporada, o treinador garantiu que Garuba pode ter muito sucesso na NBA.

“Eu acredito que o Usman tem uma boa compreensão de quem ele é, e isso é uma grande vantagem em termos de ser capaz de ter sucesso nesta liga”, explicou Kerr. “Estou empolgado por tê-lo aqui, Ele tem apenas 21 anos e foi escolhido na primeira rodada do draft por um motivo, ele é um jogador talentoso e está trabalhando duro”, acrescentou.

A empolgação de Kerr com o jovem até o garantiu alguns minutos na estreia, diante do Los Angeles Lakers. Garuba passou seis minutos em quadra e conseguiu mostrar versatilidade defensiva. Afinal, terminou com um roubo, um bloqueio e dois rebotes. Números similares, aliás, a Trayce Jackson-Davis, um dos concorrentes na função. Jackson, contudo, teve quase 15 minutos de jogo.

Fora dos favoritos

Recentemente, Kerr comentou também sobre a ausência do Warriors entre os favoritos a NBA. Afinal, o NBA GM Surgey, uma pesquisa anual feita com 30 dirigentes da liga foi publicada na quarta-feira (10). Entre as perguntas estava qual time vencerá as finais e o Golden State Warriors não recebeu votos. Mas Steve Kerr não se importa. Em entrevista coletiva o técnico reagiu a votação e deu sua opinião.

De acordo com a pesquisa, o Boston Celtics e Denver Nuggets estão empatados como os mais prováveis, cada um com 33%. Em seguida tem o Milwaukee Bucks (23%), Phoenix Suns (7%) e Los Angeles Clippers (3%).

“Não me importo. Não faz diferença”, afirmou Kerr rindo. “Nunca me ajudou quando as pessoas nos colocavam como favoritos. Então não me afetará agora. É apenas algo interessante para os torcedores lerem, mas não ajuda ou piora. Nem dá para utilizar como incentivo. ‘Ninguém nos colocou como os favoritos, o que vocês vão fazer a respeito?’. Ninguém se importa com isso”.

