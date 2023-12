Steve Kerr lamenta virada: “Warriors merecia a vitória”

O Golden State Warriors liderava o jogo contra o Los Angeles Clippers por 22 pontos, mas levou uma virada no fim. No entanto, o técnico Steve Kerr acredita que o Warriors merecia mais a vitória. De acordo com o treinador, o time de San Francisco fez tudo o que precisava para conquistar o triunfo.

“Eu acho que nós merecíamos vencer”, disse Kerr. “Mas eu gostei muito como jogamos contra um grande time. Fizemos todas as coisas certas, como cuidar da bola, não colocar os caras na linha do lance livre e nós seguramos eles enquanto foi possível. Foi diferente do jogo contra o Sacramento Kings, por exemplo. Nós merecíamos perder aquele. Cometemos muitos erros loucos de ataque. Contra o Clippers foi diferente, então nós fomos melhores”.

Publicidade

O Warriors vencia por 111 a 106 quando restava pouco mais de um minuto para o fim. Entretanto, James Harden fez bandeja para cortar a diferença para três. Moses Moody acertou um dos dois lances livres faltando 38 segundos. Então, Kawhi Leonard fez cesta e o Clippers perdia apenas por um. Stephen Curry teve a chance de ampliar para o Golden State, mas falhou na tentativa. Na sequência, Paul George acertou de três, virando em 113 a 112. Draymond Green ainda tentou, mas errou o arremesso no estouro do cronômetro.

Foi a primeira e única liderança do Clippers em toda a partida.

“Nós apenas não desistimos”, afirmou George. “Então, nós fizemos de tudo para vencer”.

Leia mais sobre o Warriors

Curry planejava arremessar a última bola, mas a marcação do Clippers foi implacável.

Publicidade

“Ele é um grande jogador e pode arremessar de qualquer lugar e com uma perna só. Então, eu só tentei ficar na frente dele”, disse Leonard. “Meus colegas fizeram um grande trabalho na defesa. Então, Russell Westbrook o fez mudar de ideia e ele passou para o canto da quadra”.

Foi quando Green teve a sua tentativa, mas sem sucesso.

Apesar de o Warriors sair sem a vitória, Steve Kerr viu coisas positivas de sua equipe.

“Então, eu realmente gosto dessa versão do time e é o que eu espero sempre”, afirmou o treinador. “O que fizemos em quadra foi para vencer, então a derrota é difícil. É claro que tentamos segurar Paul George, mas ele é um dos melhores jogadores da liga. Mas se cuidarmos da bola e fizermos o que precisamos, nós vamos ficar bem”.

Publicidade

No momento, o Warriors possui nove vitórias em 20 jogos. Assim, o time está fora até da zona de play-in, com o 11° lugar no Oeste. Por outro lado, o Clippers é o nono, com uma derrota a menos.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA