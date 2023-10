Steve Kerr reage após Warriors ser esnobado nas finais

O NBA GM Surgey, uma pesquisa anual feita com os 30 GMs, foi publicado nessa quarta-feira (10). Entre as perguntas estava qual time vencerá as finais e o Golden State Warriors não recebeu votos, mas Steve Kerr não se importa. Em entrevista coletiva o técnico reagiu a votação e deu sua opinião.

De acordo com a pesquisa, o Boston Celtics e Denver Nuggets estão empatados como os mais prováveis, cada um com 33%. Em seguida tem o Milwaukee Bucks (23%), Phoenix Suns (7%) e Los Angeles Clippers (3%).

“Não me importo. Não faz diferença”, afirmou Kerr rindo. “Nunca me ajudou quando as pessoas nos colocavam como favoritos. Então não me afetará agora. É apenas algo interessante para os torcedores lerem, mas não ajuda ou piora. Nem dá para utilizar como incentivo. ‘Ninguém nos colocou como os favoritos, o que vocês vão fazer a respeito?’. Ninguém se importa com isso”.

Steve Kerr está certo em não se importar pelo Warriors ter sido esnobado na pesquisa sobre as finais. Afinal, a votação não é nada mais que um palpite. Na última temporada, por exemplo, o Bucks era o mais provável a ser campeão com 43% dos votos. Em seguida havia Golden State (25%), Clippers (21%) e Celtics (11%). Note como o Nuggets não apareceu na lista e Boston foi o único que passou da segunda fase dos playoffs.

Além disso, a votação foi pior ainda em 2021/22. O Brooklyn Nets recebeu 72% dos votos, com Lakers (17%) e Bucks (10%) completando a lista.

Melhores jogadores por posição

Os rankings de jogadores sempre repercutem, especialmente quando estamos na offseason. Mas isso se torna ainda mais legal quando a opinião vem de pessoas que estão tão envolvidas com o torneio como os GMs. Então, confira abaixo os melhores atletas de cada uma das cinco posições, segundo os dirigentes.

Armadores

Stephen Curry, Golden State Warriors: 63%

Luka Doncic, Dallas Mavericks: 27%

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder: 7%

Alas-armadores

Devin Booker, Phoenix Suns: 63%

Stephen Curry, Golden State Warriors: 10%

Luka Doncic, Dallas Mavericks: 7%

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves: 7%

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder: 7%

Alas

Jayson Tatum, Boston Celtics: 47%

Kevin Durant, Phoenix Suns: 20%

Luka Doncic, Dallas Mavericks: 17%

LeBron James, Los Angeles Lakers: 13%

Alas-pivôs

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks: 97%

Kevin Durant, Phoenix Suns: 3%

Pivôs

Nikola Jokic, Denver Nuggets: 93%

Joel Embiid, Philadelphia 76ers: 3%

Anthony Davis, Los Angeles Lakers: 3%

