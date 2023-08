Reforço do Suns, Bradley Beal xinga garoto do basquete colegial após ser humilhado

Durante o programa Jayson Tatum Elite Camp, Cooper Flagg, jovem promessa do basquete colegial, venceu Bradley Beal, do Phoenix Suns, no “um contra um”. De acordo com Brian Scalabrine, em participação à SiriusXM NBA Radio, o rumor é que o adolescente estava fazendo trash talk durante o confronto. Desse modo, o astro se irritou ao perder e xingou o rapaz de 16 anos.

“Esse cara [Flagg] adora fazer trash talk”, afirmou Scalabrine. “Então, o rumor é que a ele e Bradley estavam jogando um contra um, mas Beal estava pegando leve. Afinal, é uma criança ainda no high school. Mas Cooper começou a pegar no pé dele. Pelo visto, Cooper começou a fazer trash talk e Brad ficou bravo. Muito bravo”.

Em seguida, a história contada por Scalabrine começou a viralizar nas redes sociais. Jayson Tatum, então, publicou no Instagram e comentou como adorou que seus aprendizes competiram de verdade e são falantes durante os jogos.

No entanto, Bradley Beal, reforço do Suns, deu a entender que a briga com a jovem promessa do basquete foi mentira. Ao ver uma página de basquete repostando a história, o veterano comentou: “Que??”. Além disso, colocou dois emojis de risada e dois de boné, que é uma gíria para quando algo é falso.

Quem é Cooper Flagg?

Cooper Flagg é um ala de 16 anos rankeado como o segundo melhor prospecto da classe de 2025, de acordo com a ESPN. Com 2,07 metros de altura, o jovem ganhou a atenção da mídia durante o campeonato Peach Jam, em julho. No torneio, anotou médias de 25.4 pontos, 13 rebotes e 5.7 assistências por jogo.

Flagg mostrou que é um bom atleta com capacidade de criar seu próprio arremesso. Além disso, é capaz de pontuar do perímetro e criar jogadas para seus colegas. No garrafão, consegue ser agressivo ao mesmo tempo que tem uma boa visão e habilidade para finalizar. No lado defensivo, consegue proteger o aro de maneira eficiente, colecionando bloqueios nos adversários.

COOPER FLAGG MEANS BUSINESS. 37 PTS

12 REB

6 AST

10 BLK Maine United advances to the E16 PEACH JAM SEMIS in double OT thriller 🍿 pic.twitter.com/piiUPrQSo1 — Overtime (@overtime) July 8, 2023

Cooper Flagg fica atrás apenas do filho de Carlos Boozer, Cameron, no ranking da ESPN da classe de 2025. Desse modo, em seu penúltimo ano de high school já recebeu 13 ofertas de colleges. Segundo o portal 247Sports, algumas delas são de Duke, Kansas State e Iowa. No momento, ele atua pela escola Montverde Academy.

