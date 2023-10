Suns negociou Deandre Ayton por ênfase em trio de astros, garante jornalista

O Phoenix Suns trocou Deandre Ayton pensando em seus astros. Ao menos, é o que garante o jornalista Colin Ward-Henninger da CBS Sports. De acordo com o repórter, a construção de um elenco mais aprofundado ao redor do super trio da franquia foi fundamental para que o pivô saísse. O time teve um retorno de quatro jogadores no negócio: Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little e Keon Johnson.

O time do Arizona foi vital para que uma grande novela do mercado se resolvesse. O Portland Trail Blazers trocou Damian Lillard para o Milwaukee Bucks. O envolvimento de Ayton na troca foi de suma importância para o sucesso da transação.

Quando a offseason da NBA começou, o nome do atleta de 25 anos estava em várias especulações. Afinal, ele representava uma das únicas moedas de troca do time após a chegada de Bradley Beal. A situação financeira do Suns não ajudava no caso de assinar com agentes livres. Então, a equipe só teve acesso ao mínimo de veteranos para tal.

Publicidade

Entretanto, o novo treinador da equipe, Frank Vogel tinha um grande apreço pelo jogo do pivô e resolveu mantê-lo. A informação foi de Chris Haynes, do portal Bleacher Report, em junho. As coisas mudaram, no entanto, pouco mais de três meses depois.

A informação de John Gambadoro da Arizona Sports chocou muita gente. De acordo com ele, Phoenix se interessou em facilitar o acordo de Damian Lillard caso fechasse uma troca do pivô para obter Jusuf Nurkic.

Publicidade

Leia mais!

No fim, Phoenix ganhou muito mais do que só o pivô de Portland. A adição também aconteceu pelos princípios dos rumores iniciais desta offseason de 2023. Trocar Deandre Ayton forneceu um aumento de opções no elenco do Suns ao redor de seus astros.

Abaixo, aspas de Henninger sobre o que cada um dos nomes pode trazer ao elenco de Phoenix.

Jusuf Nurkic

“Ele é muito importante, acima de tudo, pelos bloqueios que pode fazer no ataque. Pode facilitar muito a vida de Durant, Booker e Beal nessas ações. Nurkic não está mais no auge da forma, mas ainda pode impactar o jogo no trabalho sujo. Um pouco melhor do que Ayton por exemplo, que exigia algum tipo de protagonismo. Isso não vai acontecer com o veterano”.

Publicidade

“Um dado é que ele foi o sexto pivô com mais assistências na liga em 2022/23. Foram 4.4 por jogo. Isso pode aumentar ainda mais num time com muito mais opções ofensivas. Além disso, seu arremesso de três pontos está emergindo, 36% no último ano. Com melhores companheiros, seus arremessos serão ainda mais livres nesse ano”, ressaltou o analista.

“Por fim, vale citar que sua proteção de aro é decente, apesar de alguns problemas maiores atualmente. Ele é muito mais barato do que o Ayton. E também pode fazer mais trabalhos importantes como coadjuvante”, finalizou.

Grayson Allen

“Allen não foi bem nos playoffs, mas traz poder de fogo nas bolas de três. Jogar ao lado de tantas estrelas fará bem a ele. Afinal, ele chuta para 42% do perímetro quando está completamente livre. Como construtor é bem subestimado também. Comanda pick-and-rolls muito bem, ele pode ser útil como um dos facilitadores do elenco em um time que não possuí armadores de ofício”, explicou Henninger.

Publicidade

Nassir Little

“A grande questão para ele é estar saudável. A torcida de Portland sempre gostou muito de Little, mas ele tem dificuldade em se livrar das lesões. É um defensor muito bom quando está 100% e um arremessador que teve 37% de aproveitamento em 2022/23. Pode brigar por minutos nas alas”.

Keon Johnson

“Johnson é um dos nomes mais atléticos que vieram do Draft de 2022. No entanto, isso não traduziu essas qualidades para a NBA. Phoenix será seu terceiro time em uma curta carreira. Foi bem no fim do último ano, jogando em um Portland com vários garotos com pouco espaço como ele. Ao menos é jovem e pode ser uma rara perspectiva futura em um time tão construído para o agora como o Suns”.

Publicidade

Mudança

De acordo com o GM James Jones, o Suns precisava trocar Ayton para melhorar o conjunto. Jones acredita que Nurkic tem potencial para ajudar nos dois lados da quadra e pode facilitar o jogo da equipe.

“Se nós trocamos Ayton é porque saíamos que poderíamos conseguir melhorar o elenco”, afirmou. “Nurkic estava em uma situação que gostava de jogar nos últimos anos. Então, dê a um jogador a chance de competir pelo tótulo e vamos ver sua melhor versão. Portanto, nós contamos com isso”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA