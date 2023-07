Suns troca Cameron Payne e confirma Bol Bol como reforço

Em troca neste domingo, o Phoenix Suns enviou Cameron Payne para o San Antonio Spurs e, de quebra, contratou Bol Bol, que estava no Orlando Magic. Além disso, o negócio também contou com escolhas de Draft para os três envolvidos. Bol tinha sido dispensado pelo Magic há alguns dias e é uma assinatura através da agência livre, não estando envolvido na troca em si. A notícia é de Adrian Wojnarowski do canal ESPN.

Por fim, Phoenix recebeu quatro escolhas de segunda rodada no acordo, sendo três do Magic e uma de San Antonio. O time texano recebeu Cameron Payne no acordo e uma escolha de segunda rodada do Suns. Orlando, entretanto, adquiriu uma escolha de primeira rodada em 2026, de Phoenix. No entanto, se trata de uma pick swap, que já havia sido acordada quando a franquia obteve Bradley Beal em troca com Washington. Ou seja, Phoenix terá a pior das três escolhas de primeira rodada que forem da própria franquia, do Magic ou do Wizards em 2026.

A contratação de Bol Bol foi por um ano, é totalmente garantida em um salário mínimo de veteranos da NBA. A franquia, agora, conta com 11 jogadores no elenco nestas mesmas condições de acordo, ao redor do quarteto composto por Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal e Deandre Ayton.

Bol estava no Magic em 2022/23, sendo títular no começo da campanha e terminou perdendo espaço na rotação. Ainda assim, ele registrou as melhores médias de sua carreira: 9.1 pontos, 5.8 rebotes, 1.2 toco, com aproveitamento de 54.6% nos arremessos.

A troca também teve motivações financeiras. Phoenix por exemplo, economiza cerca de US$26 milhões em impostos na luxury tax. Eles também abrem uma TPE (trade player exception) de US$6.5 milhões, de acordo com o especialista em regras salarias da NBA do canal ESPN, Bobby Marks.

Por fim, Phoenix também obtém algo no Draft. A equipe ficou sem escolhas de segunda rodada após a troca por Bradley Beal. Todas as escolhas de primeira rodada que ainda estão com Phoenix, são picks swaps. Logo, o time adicionou cinco escolhas de segunda rodada com as últimas trocas fechadas hoje, e há alguns dias com o Memphis Grizzlies.

Cameron Payne, incluído na troca tripla entre Spurs, Magic e Suns, é o 18° jogador do elenco de San Antonio atualmente. Ele também perdeu minutos na última temporada regular, até por conta de lesão.

No entanto, ele foi titular em quatro dos sete jogos que atuou em Phoenix durante os playoffs, por conta da contusão de Chris Paul. Ele registrou 10.3 pontos e 4.5 assistências na temporada regular em 20.2 minutos para o armador. Nos playoffs, seus números caíram para 8.1 pontos, 2.9 assistências, 2.0 rebotes e com 40.7% no perímetro em pouco mais de 21 minutos por noite. Presença veterana rara no elenco jovem da franquia de Victor Wembanyama.

No caso do Magic, a equipe adicionou sua oitava escolha de primeira rodada para os próximos sete anos no Draft. E, mesmo abrindo mão de outras três de segunda, ainda são 12 até 2030. Isto tudo com uma base jovem já muito promissora liderada por Paolo Banchero e Franz Wagner.

Rumores no Suns sobre troca Cameron Payne estavam quentes

Os rumores de trocas na NBA não param, e o mais recente deles envolve o New York Knicks, Phoenix Suns e o Indiana Pacers. De acordo com Michael Scotto, do site Hoops Hype, um negócio triplo foi discutido entre as franquias recentemente.

“Knicks, Suns e Pacers tiveram discussões exploratórias sobre trocas no mercado da NBA”, disse Scotto. “Nela, o armador Cameron Payne (Suns) sairia para o Knicks, a New York, que enviaria Evan Fournier para Indiana. Enquanto isso, Phoenix receberia TJ McConnell”.

Então, compensações em escolhas de Draft iriam para o Pacers. Outro nome que estava envolvido na negociação era o de Jordan Nwora. Por fim, o Knicks receberia uma TPE (Trade Player Exception), de cerca de US$19 milhões.

Rumores iniciais sobre o interesse do Phoenix Suns em McConnell já haviam sido contados por Jake Fischer, do Yahoo Sports. Na informação de Fischer, a franquia já monitorava o interesse do mercado em Cameron Payne.

Magic no bolo por Pascal Siakam

Orlando foi um dos quatro times recentemente vinculados ao ala-pivô Pascal Siakam. Além de se envolver na troca envolvendo Cameron Payne e Bol Bol, a franquia estava dentro dos rumores junto ao Atlanta Hawks, Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, de acordo com Michael Scotto, do site Hoops Hype. Entretanto, a franquia estaria “correndo por fora”, segundo o jornalista.

As alas da equipe titular pertencem a Franz Wagner e Paolo Banchero. A equipe da Flórida não está interessada em se desfazer disso em troca de Siakam. O camaronês poderia, então, jogar de pivô na equipe, mas já conta com Wendell Carter Jr.

Um novo capítulo surgiu na novela do camaronês do Toronto Raptors. De acordo com Marc Stein do site Substrack, o ala segue sem interesse em sair do Canadá.

“Ele está deixando claro para os times interessados que não quer deixar o Raptors. Ele também sinaliza que não deve renovar seu contrato na temporada 2024/25, com qualquer equipe que queira fazer uma troca por ele. Isso tudo deixa a situação bem mais complicada”, completou Stein.

Ao lado do Hawks, o Pacers é um dos times diretamente ligados a Pascal Siakam no mercado. De acordo com Scotto, a franquia esbarra em suas próprias ultimas decisões. Indiana trocou com o próprio Knicks por Obi Toppin, mas ainda escolheu Jarace Walker no Draft.

No caso de Atlanta, há a impossibilidade de envolver Dejounte Murray ou Bogdan Bogdanovic por questões contratuais. Clint Capela não é atrativo para o Toronto Raptors, já que houve a renovação de Jakob Poeltl com a franquia, segundo Scotto. Então, um pacote de Atlanta teria que passar por De’Andre Hunter para que uma troca fosse possível.

