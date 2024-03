Tatum e Brown lideram e Celtics amassa Warriors

Boston Celtics e Golden State Warriors se encontraram na reedição das finais de 2022. No entanto, dessa vez, o time da Conferência Leste levou a melhor. Ou melhor, atropelou o adversário. Afinal, com destaque para a dupla Jayson Tatum e Jaylen Brown, o Celtics venceu o Warriors com facilidade por 140 a 88, na rodada deste domingo (3).

O confronto começou equilibrado. Isso porque, até a metade do primeiro quarto, as equipes estavam empatadas em 21 a 21. No entanto, depois deste período, iniciou o domínio do Boston Celtics, que marcou 23 pontos nos seis minutos seguintes. O Golden State Warriors, por outro lado, apenas um. Este, aliás, graças a uma falta-técnica, convertida por Klay Thompson.

Publicidade

Desse modo, o primeiro quarto encerrou em 45 a 22 para o time da casa.

No segundo quarto, novamente, um atropelo. Dessa vez, com domínio de Tatum, que marcou 20 pontos para o Celtics diante do Warriors no quarto, enquanto Brown ficou em segundo plano. Com isso, a equipe da casa alcançou 38 pontos somente no período, contra apenas 16 dos visitantes.

Publicidade

Assim, o primeiro tempo de jogo encerrou em: 82 a 38 para o Celtics.

Leia mais sobre o Celtics!

Segundo tempo

Warriors e Celtics voltaram para do intervalo com mais equilíbrio. Assim, o terceiro quarto não teve nenhum grande destaque. Isso em partes, aliás, pelo time da casa, que decidiu poupar todos os titulares já na metade do período. Mesmo assim, Boston ainda pontuou mais. Desse modo, o time californiano fez 24 pontos, contra 33 dos mandantes.

Publicidade

Com isso, o quarto terminou em 115 a 62 para os celtas.

Enquanto isso, o brasileiro Gui Santos aproveitou seus minutos em quadra para fazer cinco pontos, nove rebotes e três assistências.

Por fim, o último quarto serviu para os jovens e sem oportunidade na rotação. Afinal, Tatum, Brown, Stephen Curry e os demais sequer retornar para Celtics e Warriors. Com isso, o time visitante enfim levou a melhor e reduziu o atropelo para 140 a 82.

Publicidade

Gui Santos

O amasso do Celtics diante do Warriors favoreceu o brasileiro Gui Santos. Afinal, com os titulares poupados, Steve Kerr utilizou o brasileiro durante quase todo o segundo tempo da partida. Assim, ele participou de 19 minutos e registrou nove rebotes, cinco pontos e três assistências.

Mas a rodada deste domingo não teve apenas o show de Brown e Tatum no atropelo do Celtics diante do Warriors. O Philadelphia 76ers, por exemplo, venceu o Dallas Mavericks, mesmo com triplo-duplo de Luka Doncic. Então, confira tudo o que rolou na NBA:

Publicidade

(32-28) Golden State Warriors 88 x 140 Boston Celtics (48-12)

Destaques

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Moses Moody 11 3 4 0 0 Draymond Green 6 4 2 0 0 Jonathan Kuminga 6 2 3 0 0 Klay Thompson 6 2 1 0 0 Stephen Curry 4 3 1 0 0

Três pontos: 7-41; Stephen Curry: 0-9

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 29 3 3 1 0 Jayson Tatum 27 3 5 1 1 Payton Pritchard 19 6 6 2 0 Derrick White 14 3 8 1 0 Jrue Holiday 7 6 4 0 1

Três pontos: 25-49; Jaylen Brown: 5-10

Publicidade

(35-25) Philadelphia 76ers 120 x 116 Dallas Mavericks (34-27)

Destaques

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tobias Harris 28 5 1 1 0 Tyrese Maxey 24 2 3 2 0 Kelly Oubre Jr. 21 5 4 0 1 Paul Reed 13 7 3 1 1 Buddy Hield 11 3 4 1 1

Três pontos: 11-37; Tobias Harris: 3-6

Publicidade

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 38 11 10 1 0 Kyrie Irving 28 5 4 1 0 Derrick Jones Jr. 21 7 0 0 1 PJ Washington 13 4 2 1 0 Josh Green 7 6 1 1 0

Três pontos: 16-41; Derrick Jones Jr.: 5-5

Publicidade

(39-20) Los Angeles Clippers 89 x 88 Minnesota Timberwolves (42-19)

Destaques

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 32 5 1 2 1 Norman Powell 24 3 0 1 0 Paul George 15 4 1 1 1 Terance Mann 6 4 1 1 1 James Harden 4 5 10 1 2

Três pontos: 10-34; Normal Powell: 6-8

Publicidade

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 27 5 2 3 0 Karl-Anthony Towns 18 9 8 0 0 Rudy Gobert 16 6 2 0 3 Nickeil Alexander-Walker 8 0 1 0 0 Kyle Anderson 8 3 3 0 1

Três pontos: 9-33; Anthony Edwards: 3-10

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA