Tatum e Porzingis brilham, mas erros de Brown deixam Celtics vulnerável

Um dos candidatos ao título, o Boston Celtics venceu o New York Knicks em sua estreia na temporada. Tinha tudo para ser menos difícil, mas não foi. Jayson Tatum e Kristaps Porzingis brilharam pelo Celtics, enquanto Jaylen Brown teve uma noite para esquecer.

Vá lá. É só o primeiro jogo da temporada 2023/24, mas parecia que Brown estava sob pressão 100% do tempo, querendo provar que é um ótimo jogador. Talvez seja pela extensão máxima que obteve na offseason. Mas o fato é que ele fez muitas bobagens o jogo todo, especialmente no último quarto.

Apesar de ele contribuir com seis rebotes e cinco assistências, o ala teve uma performance fraca nos arremessos (quatro em 11). Mas o torcedor do Celtics ficou preocupado mesmo quando Brown cometeu três erros terríveis em 35 segundos.

Restavam pouco mais de quatro minutos para o fim e o jogo estava empatado em 93. Primeiro, em um passe no meio da multidão que estava no garrafão e a bola parou nas mãos de Jalen Brunson. Julius Randle acertou de três e colocou o Knicks na frente. Depois, novo passe ruim na saída de bola e Immanuel Quickley roubou. Quentin Grimes fez de três e sofreu falta. Adivinha só de quem?

Jaylen Brown ??????????????????????????????

Não é “pegar no pé”. Acho Brown um jogador espetacular e que merece o contrato que recebeu, mas se a situação não era boa antes da extensão, seu ano será de muitas críticas.

Seu salário não será um absurdo daqui dois anos, quando a NBA terá um novo acordo da TV e os valores de todos os jogadores vão subir. Ele foi apenas o primeiro a atingir um número expressivo. Mas o fato de não ir bem contra o Golden State Warriors nas finais de 2021/22 e nos playoffs da última temporada, servem de combustível para os críticos.

Só que enquanto Brown ia mal, Porzingis e Tatum fizeram o Celtics garantir a vitória diante de um bom Knicks. Depois das bobagens do atleta (Knicks vencia por 99 a 93), Porzingis carregou Boston com nove dos últimos 11 pontos da equipe e garantiu a vitória.

Mas o fato é que o Celtics tem um elenco melhor, mais forte e experiente. O time chegou a liderar por 12, montou uma defesa difícil de se superar e parecia que venceria com alguma folga. Não aconteceu só por causa dele, mas por conta de uma melhora da dupla Julius Randle e Jalen Brunson no segundo tempo. Randle, por exemplo, fez apenas uma cesta em toda a primeira etapa e só cresceu de produção no terceiro período.

O ponto não é só o jogo de quarta-feira, mas de uma carreira que está começando a ir para um rumo ruim. Se o plano da diretoria do Celtics é trocar Brown no futuro, tudo bem. Não dá para cravar quem está “tranquilo” ali. Ou alguém imaginava que Marcus Smart e Robert Williams sairiam agora? Enquanto a equipe quiser vencer, trocas assim vão acontecer.

Porzingis e Tatum brilham, Brown vai mal pelo Celtics

No total, Tatum obteve 34 pontos, 11 rebotes e quatro assistências em 38 minutos, enquanto o letão somou 30 pontos, oito rebotes e quatro bloqueios. Ele ainda converteu cinco das nove tentativas de três. Brown, por outro lado, ficou com 11 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Seus únicos dois erros de ataque aconteceram justamente no fim, quando o Knicks virou.

De novo, foi apenas a primeira partida da equipe na nova campanha, mas a forma que Brown jogou é algo para o Celtics ficar de olho. Seus problemas com a torcida são de longa data e tudo o que ele não precisa é estar em posição que os fãs o culpem por falhas.

Aquele vídeo em que ele está tentando bater uma bolinha com a mão esquerda e não consegue é um prato cheio. Sob pressão, aí que as coisas realmente não funcionam. E a partida nem foi em casa. Então, tudo o que a diretoria precisa fazer no momento é preservar seu atleta.

Claro que ele não é bom com a mão esquerda. Não é um fato novo. O que não pode é ter mais exposição.

Estreia de Jrue Holiday

Ofensivamente, Holiday não brilhou. Mas nem precisou. Tudo o que ele entrega na defesa já faz a diferença. Apesar de ainda estar conhecendo o sistema ofensivo do Celtics, o armador ficou mais por conta de estar aberto para receber a bola. Enquanto isso, Tatum e Brown eram os principais organizadores.

Mas quando você olha a dupla com Derrick White, a única certeza é que o Celtics terá uma das melhores defesas da NBA em 2023/24. Porque se passa por eles, Porzingis está no garrafão. E os três alteram o arremesso de qualquer adversário.

Em muitos momentos no primeiro jogo, Holiday marcava até dentro do garrafão. Em um deles, o atleta infernizou Randle, que errou o arremesso. E ele contestou tantos outros que os jogadores do Knicks eram obrigados a passar a bola para quem estava “quente”, especialmente no primeiro tempo. Neste caso, RJ Barrett.

No fim, o time de Nova York converteu apenas 37.1% dos arremessos gerais. Por mais que o Celtics não tenha feito um grande jogo ofensivo (acertou só 30.8% do perímetro) e cometeu 13 erros de ataque (dois a mais que o Knicks), a defesa contribuiu muito para o resultado.

Foi só um jogo, mas já deu para entender: o Celtics quer o título.

