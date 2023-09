Técnico define armador titular do Lakers para a temporada

Darvin Ham, técnico do Los Angeles Lakers, revelou que a disputa para armador titular da equipe chegou ao fim no primeiro dia da fase de treinamentos. Em uma coletiva de imprensa, o treinador afirmou que D’Angelo Russell continuará na posição para a próxima temporada da NBA. Ele explica que o jogador vem cada vez mais se tornando um líder no elenco.

“Durante toda a offseason ele vem sendo ótimo em se comunicar”, disse Ham. “Ver como ele fala nos treinos, em jogos casuais… Ele é um líder vocal. Encoraja os mais novos reforços e discute coisas com LeBron [James] e [Anthony] Davis. Inclusive, os três treinaram juntos algumas vezes nas férias… Muito se falou de como a série contra o Denver Nuggets acabou, mas nunca teríamos ido tão longe sem D’Angelo Russell”.

“Então ele é o nosso armador titular”, revelou o técnico do Lakers. “Irei encorajá-lo para ser decisivo. Ele é um jogador muito, muito inteligente. Russell nos escolheu e nós acreditamos nele. Ele é o tipo de pessoa que tem orgulho e paixão não apenas em relação ao seu sucesso pessoal, mas também de seus colegas. Um ótimo suporte para todos eles. Então olho para DLo e vejo ele tendo uma maravilhosa temporada”.

Publicidade

A chegada de D’Angelo Russell, ao lado de Jarred Vanderbilt e Malik Beasley, em fevereiro, ajudou a mudar a cara do time. Com Russell na temporada regular passada, o Lakers venceu 12 de 17 jogos, um aproveitamento de 70.6%. Sem ele, a equipe teve 31 vitórias em 65 jogos, ou seja 47.7% de triunfos.

Leia mais!

Austin Reaves cogitou deixar Lakers para jogar com Victor Wembanyama

LeBron James impressiona GM do Lakers: “Parece um novato”

Magic Johnson queria deixar Lakers para jogar em rival

Publicidade

Além disso, o armador foi muito bem jogando ao lado de LeBron James, Anthony Davis e Austin Reaves. Na temporada regular, eles tiveram 102 minutos juntos. Nestes, Los Angeles superou os adversários por 19.3 pontos em média.

Em seguida, o impacto ainda foi forte nas duas primeiras rodadas dos playoffs, contra o Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Eles venceram os oponentes por 11.7 pontos em 251 minutos nos duelos. No entanto, sua péssima produção na varrida contra o Denver Nuggets fez com que rumores indicassem que ele retornaria ao elenco na agência livre.

Publicidade

Mesmo com ele renovando por dois anos, a contratação de Gabe Vincent fez com que surgissem dúvidas de quem seria o armador titular. Pelo Miami Heat, Vincent teve sua melhor temporada da carreira em 2022/23. Ele foi um dos coadjuvantes da equipe que assumiu a responsabilidade de suprir a falta de Tyler Herro nos playoffs, ocupando principalmente o papel de arremessador do perímetro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Então todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Portanto, ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA