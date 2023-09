Técnico do Lakers garante: LeBron James é o GOAT

A discussão sobre o maior jogador de todos os tempos da NBA ainda renderá muitos anos. Agora foi a vez do técnico do Los Angeles Lakers, Darvin Ham, dar sua opinião e escolher LeBron James como GOAT (Greatest Of All Time). O treinador estava acompanhando uma partida de futebol americano quando foi questionado sobre o tema por um torcedor.

Em resposta, o técnico do Lakers não hesitou ao chamar LeBron James de GOAT. Sigla que em português significa justamente “melhor de todos os tempos”.

Será a segunda temporada de Ham à frente do time de Los Angeles. Portanto, o segundo ano seguido treinando um dos principais nomes do basquete. Na primeira campanha, o começo foi desanimador. Mas, após ótima recuperação depois da trade deadline, o Lakers alcançou as finais da Conferência Oeste.

Claro que a resposta do comandante pode ser tendenciosa, já que James é jogador do seu time. Aliás, não é a primeira vez que um treinador do Lakers do chama de melhor da história. Quando esteve com o cargo, Frank Vogel também admitiu que LeBron era o GOAT da NBA.

O comentário veio logo após a marca histórica do camisa 6 na liga. LeBron ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar como maior cestinha de todos os tempos na NBA. Então, Vogel admitiu que ele era também o principal atleta do esporte.

“Para mim, ele é o melhor jogador que já jogou. Além disso, acredito que ele nos levará a grandes coisas este ano”, pontuou o atual técnico do Phoenix Suns.

Vogel conquistou um título com LeBron, na “bolha” de 2020. Feito que Ham tentará igualar em 2023/24. Com um time reforçado na offseason, o Lakers pode brigar para chegar ainda mais longe do que na temporada passada.

A polêmica, no entanto, seguirá. Isso porque LeBron James e Michael Jordan são constantemente alvos de discussões sobre quem é o maior da história. Para muitos que acompanham a NBA a partir dos anos 2000 consideram o astro do Lakers. Por outro lado, aqueles que assistiram à dinastia do Chicago Bulls nos anos 1990, pensam o contrário.

Com quatro títulos, quatro prêmios de MVP da temporada regular e finais, maior cestinha da história, dentre outros tantos recordes, o currículo de James é quase incomparável. Mesmo aos 38 anos, ele ainda pode conquistar mais se evitar lesões graves. Afinal, ele continua jogando em alto nível.

Essa longevidade, aliás, é usada como argumento para quem o defende como GOAT. LeBron vai para sua 21ª temporada na NBA. Por outro lado, Jordan disputou 15. Mas o ex-jogador também tem feitos incríveis. São seis títulos com o Bulls, cinco MVPs de temporada regular e seis de Finais.

