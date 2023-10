Técnico do Rockets preferiu Fred VanVleet a James Harden

A moral de James Harden na NBA não está nada boa. O técnico do Houston Rockets, Ime Udoka, confirmou que ele preferiu Fred VanVleet ao ex-MVP para reforçar sua equipe. A afirmação aconteceu durante entrevista a Zach Lowe, da ESPN. Segundo o treinador, o ex-jogador do Toronto Raptors consegue se adaptar melhor sem a bola. Algo que, para ele, Harden não tem costume.

“Não tenho nada contra o James, mas o Fred simplesmente se encaixa melhor”, disse Udoka. “Treinei o Harden no Brooklyn [Nets]. Ele é um dos jogadores mais inteligentes que já conheci. As palavras ‘Ime não quer o James’ nunca saíram da minha boca. Foi ‘vamos procurar o melhor encaixe’. Se queremos que Jalen Green e os jovens deem o próximo passo, precisamos que eles tenham a bola. Quanto a mim dizer que não queria o James, isso nunca foi o caso. Foi sobre encaixe”, completou.

Udoka, portanto, confirmou as informações da offseason. Na época, o site Heavy Metal informou que foi o treinador quem brecou o retorno de Harden ao Rockets. O interesse aconteceu antes mesmo do final da última temporada. No entanto, assim que o novo técnico foi anunciado, o rumor esfriou e o Rockets deixou de ser um dos interessados.

“Eles estavam interessados em Harden? Sim. Porém, era uma questão realmente do treinador, ele não o queria. Eles acabaram com um cara que se encaixa melhor de qualquer maneira [Fred VanVleet]. Ele os dará pontuação, mas não vai monopolizar a bola como James faria. Do jeito que Harden sempre fez”, publicou o Heavy.

Esse comportamento com a bola é comprovado nas estatísticas. De acordo com a plataforma StatMuse, Harden tem uma média de 1553 posses por temporada, na carreira. O ex-Raptors, por outro lado, de 805.7. Deste modo, Fred VanVleet permite que técnico do Rockets consiga aproveitar melhor os jovens.

“As pessoas olharam para isso e disseram que ele abria mão da pontuação em prol do time. Entretanto, a realidade diz que este número tem muito a ver com o fato de a bola sempre estar em suas mãos, na maior parte do tempo. Em uma equipe jovem, você quer que os garotos se acostumem a movimentar a bola, e se movimentar sem ela”, este seria o pensamento do novo treinador”, completou o portal.

Outro veterano

Quem também chega para reforçar o Rockets é Dillo0n Brooks. Polêmico, o ala-armador acumula diversas críticas por seu comportamento nos últimos anos. Afinal, por seu jeito provocador, pegou no pé de grandes nomes, como Stephen Curry e LeBron James. No entanto, não conseguiu entregar o mesmo dentro de quadra, se despedindo do Memphis Grizllies.

Durante o Mundial, entretanto, o jogador de 27 anos foi um dos destaques. Terminou, aliás, como o melhor defensor do torneio. E, em entrevista, revelou que seu estilo de ‘vilão’ é inspirado em Kobe Bryant, lenda do Los Angeles Lakers.

“É apenas um personagem. As pessoas adoram. Eu aprendi a amar isso sozinho. É como Kobe Bryant. Ele teve que descobrir como criar um Black Mamba, ou seja, uma personalidade diferente quando está na quadra. Então, acho que esse é o meu personagem, o vilão, que só fica na quadra. Na verdade, sou um cara amoroso e atencioso. Enfim, amo os meus filhos, minha família e meus companheiros de equipe”, afirmou.

Assim, Brooks não perdeu tempo para provocar o Grizzlies. O jogador afirmou, recentemente, que guarda “grande ressentimento” de sua ex-equipe. Além disso, fez uma projeção ambiciosa para os reencontros.

“Esse é um dos confrontos que estão destacados em meu calendário. E vão ser quatro encontros, então isso é incrível. Mas eu daria meu máximo independente da nossa história. Não é mais apenas um ressentimento, é a maneira que eu encaro o basquete. Quero que isso se contagie o time todo”, completou.

