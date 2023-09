Técnico do Suns faz suspense sobre quinteto titular para a próxima temporada da NBA

O novo técnico do Phoenix Suns, Frank Vogel, tem um elenco estrelado para a próxima temporada da NBA. Afinal, conta com nomes como Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal e Deandre Ayton. O mistério fica, então, com quem vai completar a quinta posição.

Vogel fez suspense ao comentar sobre o assunto em entrevista ao repórter Duane Rankin, do jornal Arizona Republic.

“Acredito que aquele que se encaixar melhor, realmente. Vamos ter muitos jogadores com a oportunidade de serem esse quinto jogador”, disse o treinador.

O técnico entende que tem diversos complementos às estrelas disponíveis. Josh Okogie, por exemplo, foi peça-chave na última temporada e agrega defensivamente. O recém-chegado Yuta Watanabe, por sua vez, é opção no perímetro.

Mas, caso Vogel queira um quinto nome tão ofensivo quanto as quatro estrelas, Eric Gordon está no plantel.

“Acredito que temos muitos jogadores com diferentes conjuntos de habilidades. Então, vamos experimentar muitas combinações ao longo do ano. Acho que todos esses conjuntos de habilidades se encaixam com os quatro jogadores que você mencionou. Veremos como isso se desenrola”, completou o comandante.

Enquanto não decide sua escalação inicial, os jogadores do Suns buscam ganhar entrosamento para a nova temporada. De acordo com o site Clutch Points, Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, Bol Bol e Deandre Ayton foram vistos saindo de um treino na UCLA, em Los Angeles, no dia 29 de agosto.

Entre os grandes nomes, Beal é quem deve carregar a responsabilidade de ser o armador principal. Logo, ele entra na rotação com Booker e Durant para carregar a bola.

“Eu nunca joguei com esse nível de talento ao meu lado, antes de tudo. Além disso, nunca passei da segunda rodada dos playoffs. Tudo isso, então, é novo para mim. Não só a oportunidade, mas as expectativas também. Isso é empolgante. Enfim, o nosso time é espetacular”, afirmou Beal.

Objetivo

Com tantas estrelas, fica claro o objetivo da franquia: levar o título à Phoenix. O Suns vem de boas campanhas recentes, mas sem a conquista do sonhado anel de campeão. Em 2021, bateu na trave e foi vice-campeão. No ano seguinte, foi finalista da Conferência Oeste.

No entanto, a equipe atingiu a decepção na última temporada, quando caiu para o Denver Nuggets na semifinal. A eliminação causou a saída de Monty Williams e a contratação de Frank Vogel.

A escolha passa pela experiência do técnico em comandar astros. Em Indiana, ele levou o Pacers de Paul George a duas finais da Conferência Leste (2013 e 2014). Em Los Angeles, comandou LeBron James e Anthony Davis e foi campeão em 2020.

Mas, por enquanto, nada parecido ao que terá em Phoenix. A expectativa, portanto, é de que possa repetir o que fez em Los Angeles e conquiste o anel de campeão.

