Técnico aposta em veteranos na convocação da Espanha para a Copa do Mundo

O técnico Sergio Scariolo anunciou a convocação da Espanha para a Copa do Mundo da FIBA de 2023. Com veteranos, o italiano teve uma baixa considerável nas últimas semanas. O veterano Ricky Rubio, um dos destaques e mais importantes de sua história, pediu afastamento das quadras. Por enquanto, Rubio não tem prazo de retorno sequer ao Cleveland Cavaliers, equipe com quem possui contrato para a próxima temporada da NBA.

Apesar de uma ausência importante, Scariolo apostou em outros veteranos para a disputa do Mundial. Sergio Lull, Rudi Fernandez e Victor Claver, todos acima dos 34 anos, estarão na disputa. Por outro lado, o treinador optou por jovens como Juan Nunez, Usman Garuba e Santi Aldama. Aliás, Garuba acabou de perder sua vaga no Oklahoma City Thunder em 2023/24. Agora, o pivô é agente livre e pode fechar com qualquer outra equipe.

No Mundial, a Espanha está no Grupo G e vai encarar Irã, Costa do Marfim e o Brasil. Portanto, eles vão enfrentar o time de Gustavo De Conti no dia 28. Mas a seleção espanhola inicia sua caminhada no dia 26 (sábado), diante dos marfinenses, às 10h30. Por fim, pega o Irã (30). Todos os confrontos na primeira fase serão às 10h30 (horário de Brasília).

Mas a equipe não teve grandes performances contra favoritos nos cinco amistosos que fez em agosto. Venceu a Venezuela (87 a 57), Eslovênia (99 a 79) e República Dominicana (86 a 77). No entanto, perdeu para os EUA (98 a 88) e Canadá (85 a 80).

“Infelizmente, Ricky Rubio não estava se sentindo bem sob aspecto pessoal e de basquete, enquanto ele teve de carregar sobre seus ombros nos últimos anos”, afirmou o treinador. “Mas ele sentiu que estava distante do nível que gostaria de estar”.

Então, sem o experiente jogador, o técnico tenta dar padrão ao seu grupo. Vale lembrar, também, que é a primeira Copa do Mundo da Espanha sem um dos irmãos Gasol desde 1998.

Confira os 12 jogadores na convocação da Espanha para a Copa do Mundo de 2023

Armadores: Alberto Diaz (Unicaja), Sergio Lull (Real Madrid), Juan Nunez (Ratiopharm Ulm-ALE)

Alas-armadores/alas: Alex Abrines (Barcelona), Dario Brizuela (Barcelona), Rudi Fernandez (Real Madrid)

Alas-pivôs/pivôs: Joel Parra (Barcelona), Victor Claver (Valencia), Santi Aldama (Memphis Grizzlies-EUA), Usman Garuba (agente livre), Willy Hernangomez (Barcelona), Juancho Hernangomez (Panathinaikos-GRE)

