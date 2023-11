Temporada da NBA: show de horrores em punições e suspensões

Vamos ser sinceros, né? A NBA nunca foi exemplar em punições e suspensões, mas na temporada 2023/24, vem sendo um show de horrores. De verdade, pense na última vez em que um jogador foi suspenso por muitos jogos. O que aquele jogador fez para tomar tantas partidas e como o público reagiu. Então, veja o que está acontecendo na atual campanha.

Ja Morant é um astro e está se consolidando como um dos melhores armadores da liga, mas fez bobagens demais. E não foi só em suas férias. O astro aprontou tudo de errado como uma “imagem” da liga. Claro, se você quer “copiar” alguém, que seja por bons exemplos, mas Morant fez o contrário e promoveu cenas realmente lamentáveis. Então, a NBA, com toda a sua preocupação com um jovem jogador e com o que ele representa, resolveu dar uma lição de moral.

Vinte e cinco jogos.

Sim, entre as punições e suspensões que a NBA poderia dar, nada melhor que tirar o cara do início da temporada. Até aí, tudo certo.

Mas quando aquele jogador do Charlotte Hornets fez o que fez, a liga deu um gancho de apenas dez. Nada vai me convencer que a NBA “entendeu que o ala cumpriu 20 partidas”. Ele estava sem contrato, ora.

Quando Reggie Miller foi suspenso naquela briga entre Indiana Pacers e Detroit Pistons, adivinha o que aconteceu?

Ele estava sob contrato, mas com lesão, não poderia jogar. Então, entre todas as suspensões daquele capítulo horrível da NBA, Miller só começou a cumprir quando estava saudável.

Ou seja, o mesmo não deveria acontecer com o ala do Hornets? Ou será que a NBA ficou boazinha com o tempo?

Bem, vamos falar disso daqui a pouco.

Enquanto isso, o Hornets abraça o retorno de seu jogador, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Nesta sexta-feira, o atleta enfrenta o Milwaukee Bucks.

Patético.

Mas durante a semana tivemos outro capítulo estúpido com Draymond Green.

Por mais que eu “passe pano” para algumas atitudes dele, Green foi muito irresponsável ao agarrar o pescoço de Rudy Gobert por trás. Aquela gravata poderia ter um final ainda pior, pois o astro do Golden State Warriors deixa Gobert sem apoio em alguns momentos. Então, ao fazer aquilo, ele criou uma situação que a NBA moderna nunca viu.

No entanto, sabe como foram as suspensões e as punições que a NBA deu logo no começo da temporada?

Multas de US$25 mil para Jaden McDaniels, Klay Thompson e Rudy Gobert. Além disso, Green fica cinco jogos de fora.

Espere aí. Gobert vai ter de pagar para levar uma gravata? Que tipo de negócio ruim é esse?

“Entre, ganhe uma gravata do quatro vezes campeão da NBA Draymond Green e pague apenas US$25 mil”.

E Green… que lamentável, dona NBA. Só cinco partidas? Depois de informar em seu comunicado que era por conta de suas ações no passado, ele pegou cinco jogos. Tem algo errado aí.

Se fosse realmente por causa de suas ações, sua suspensão deveria ser de 15, 20 jogos. Pelo menos. Ou alguém já esqueceu que ele pisou no peito de Domantas Sabonis nos playoffs?

Mas não é de hoje…

Há uns dez anos, Metta World Peace deu uma cotovelada na nuca de James Harden e pegou sete jogos. Foi uma das jogadas mais absurdas que eu já vi na NBA, mas a liga só deu sete partidas em uma de suas suspensões ruins. Aliás, World Peace foi o ponto central da briga que citei sobre Reggie Miller. Na época, como jogador do Pacers, ele ficou fora do resto daquela temporada.

Então, o que dizer de uma das jogadas mais desonestas de todos os tempos?

Karl Malone “presenteou” Isiah Thomas com 40 pontos acima do olho. Foi tão feio que Mike Tyson parou de assistir NBA por causa da violência. Preferiu acompanhar NHL (é uma piada, tá?)

Sabe quantos jogos Malone ficou fora?

Um.

Sim, um jogo em uma das suspensões mais mequetrefes que a NBA poderia dar, mas para não dizer que foi só aquilo, também aplicou punições ao então ala-pivô naquela temporada: US$10 mil.

Sério.

De acordo com o jornal LA Times, de 1991, Malone deu uma declaração espetacular.

“Eu sou homem, então não vou evitar nada”, disse. “Seja lá o que estiver vindo para cima de mim, é o que eu vou fazer. Espero que Isiah esteja bem, mas nós fomos ensinados a proteger a cesta. Achei que foi uma falta limpa, mas é óbvio que a NBA não concorda”.

A falta.

28 years ago, Karl Malone elbowed Isiah Thomas, giving him an injury that required 40 stitches to close 😳 pic.twitter.com/6hMN91RYWI — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 14, 2019

NBA protege seus astros

Como visto acima, não é de hoje que a NBA protege seus principais astros, seja em punições ou suspensões. Seja lá quando for, a liga não quer tirar os grandes jogadores de quadra. Pensando com o bolso, claro. Mas será que não era o momento de seguir com a ideia que estavam tendo com Ja Morant?

Se é para punir com efeito moral, por que o ala do Hornets e Green pegaram só dez e cinco jogos?

É claro que a liga não quer atrapalhar equipe A ou B, pois são vitais para suas receitas, mas existem situações que ela pode realmente servir como exemplo.

Não estou cravando que jogador X tem comportamento violento sempre, mas uma punição mais adequada faria com que ele nunca mais tivesse algumas atitudes. Pois a NBA é um negócio e todo mundo sabe disso. Mas se tem algo fora do normal, é preciso encontrar o problema e não deixar que aconteça mais.

O caso do jogador de Charlotte, por exemplo, era um simples banimento.

Fim de papo.

