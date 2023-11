Thompson e Green expulsos após briga em derrota do Warriors

Não levou nem dois minutos para o jogo entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves virar “campo de guerra”. Após uma falta, Klay Thompson e Draymond Green foram expulsos por briga pelo Warriors, enquanto Jaden McDaniels deixou a quadra pelo Timberwolves. Mas tudo ficou pior ainda depois que Green deu uma “gravata” em Rudy Gobert e o segurou por vários segundos. Aliás, é a segunda vez nas últimas três partidas que Green é eliminado.

O lance aconteceu no meio da quadra, após Thompson e McDaniels se estranharem. Depois, Gobert tentava separar os dois quando Green chegou por trás e o agarrou pelo pescoço. Então, o veterano do Warriors seguiu o segurando até que outros jogadores e membros das comissões técnicas o tirasse de lá.

Agora, a NBA deverá analisar o mais rápido possível para determinar quais serão as punições. Geralmente, após situações similares, a liga costuma suspender os atletas envolvidos. Ou seja, como Thompson, Green e McDaniels foram expulsos na briga, é provável que os jogadores de Warriors e Timberwolves sejam suspensos.

Mas a liga não deve demorar porque Minnesota joga nesta quarta-feira, contra o Phoenix Suns. O Warriors, por outro lado, só volta às quadras na quinta-feira, diante do Oklahoma City Thunder. Então, a NBA possivelmente vai acelerar o processo e resolver o mais rápido possível.

A situação não poderia acontecer em um pior momento para o time de San Francisco. A equipe californiana atingiu a quarta derrota consecutiva, sendo três delas em casa. E o time ainda não contou com o astro Stephen Curry, que pode perder outros jogos por lesão no joelho. De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o cestinha vai passar por mais exames nos próximos dias. Portanto, caso Thompson e Green sejam suspensos, o Warriors terá sérios problemas para enfrentar o Thunder.

Mas vale ressaltar que Draymond Green e Rudy Gobert não gostam um do outro há muito tempo. Na verdade, desde quando os dois disputavam o prêmio de melhor defensor da NBA. Em diversas situações, eles se “alfinetaram”. Em uma delas, por exemplo, o pivô do Timberwolves provocou o astro de San Francisco após a briga com Jordan Poole.

Na época, Green deu um soco em Poole, mas os dois seguiram na equipe sem punição. Ao fim da última temporada, o Warriors trocou o ala-armador para o Washington Wizards.

Só que veio o “troco”.

Depois, durante a campanha, o francês também brigou com um colega de equipe, o ala Kyle Anderson.

“A insegurança sempre fala mais alto”, escreveu o veterano do Warriors. A frase, aliás, foi a mesma escrita por Rudy Gobert após Draymond Green dar um soco em Poole.

Em outro episódio, o atleta reclamou com Kenny Smith, comentarista da TNT sobre uma comparação. Smith afirmou que Green e Gobert possuem estilos de jogo similares, mas o jogador do Warriors não gostou.

Steve Kerr tem uma explicação

Apesar de a briga entre Klay Thompson e Jaden McDaniels gerar ainda a expulsão de Draymond Green, Steve Kerr, técnico do Warriors, viu maldade de Gobert na confusão. De acordo com o treinador, o francês estava com as mãos no pescoço de Thompson.

“De forma alguma Klay deveria ser expulso”, afirmou Kerr. “Os caras me disseram que Gobert estava com as mãos no pescoço dele. Então, foi por isso que Draymond foi atrás dele”.

Rudy Gobert

O pivô do Timberwolves afirmou que Green tem um “comportamento de palhaço”. Ele ainda ressaltou que pensou, antes da partida, que o jogador do Warriors tentaria ser expulso por não gostar de jogar sem Stephen Curry.

Minnesota venceu por 104 a 101 e é o segundo no Oeste. Por outro lado, o Warriors caiu para o oitavo lugar.

