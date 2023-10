Thunder amassa Bucks de Lillard e Antetokounmpo

Nem mesmo Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo conseguiram evitar a vexatória derrota do Milwaukee Bucks para o Oklahoma City Thunder nesta terça-feira (17). As equipes se encontraram no Paycom Center, em Oklahoma, e os donos da casa venceram confortavelmente por 124 a 101.

Antetokounmpo até fez um bom jogo enquanto esteve em quadra. O grego anotou 18 pontos, convertendo 8-12 de seus arremessos de quadra. Além disso, ainda contribuiu com dez rebotes e quatro roubos de bola. Lillard, por sua vez, teve partida apagada, com apenas cinco pontos e 18,2% de aproveitamento nos 24 minutos que ficou em quadra.

Do outro lado, o Thunder contou com uma excelente atuação coletiva de seu elenco jovem. Cinco atletas superaram a marca de dez pontos na partida, mas ninguém jogou mais que 25 minutos no duelo contra o Bucks.

Publicidade

Josh Giddey foi o grande destaque. O australiano foi o cestinha do jogo com 19 pontos e incríveis 75% de aproveitamento de quadra. Além disso, pegou sete rebotes, distribuiu cinco assistências e roubou três bolas na partida.

O Thunder, entretanto, não teve apenas Giddey inspirado. Jalen Williams e Chet Holmgren anotaram 18 pontos cada. O pivô, por sinal, segue impressionando na pré-temporada da NBA. Por fim, em 25 minutos, Shai Gilgeous-Alexander mostrou todas as formas que pode impactar o jogo. O armador conseguiu dez pontos, cinco rebotes, cinco assistências e três bolas roubadas para o time de Oklahoma.

Publicidade

As duas equipe ainda tem mais um jogo de pré-temporada antes do início da fase regular. Na quinta-feira (19), o Thunder recebe o jovem Detroit Pistons. O Bucks, por sua vez, terá a visita do Memphis Grizzlies na sexta-feira.

Leia mais sobre Lakers e Warriors

Milwaukee Bucks 101 x 124 Oklahoma City Thunder

Publicidade

Milwaukee

Malik Beasley: 20 pontos e 6-11 do perímetro

Giannis Antetokounmpo: 18 pontos, dez rebotes, quatro roubos de bola e 8-12 nos arremessos de quadra

AJ Green: 13 pontos e 4-5 do perímetro

Andre Jackson Jr.: 12 pontos

Damian Lillard: cinco pontos e 2-11 nos arremessos de quadra

Publicidade

Oklahoma

Josh Giddey: 19 pontos, sete rebotes, cinco assistências e 9-12 nos arremessos de quadra

Jalen Williams: 18 pontos, seis rebotes e 6-10 nos arremessos de quadra

Chet Holmgren: 18 pontos e 7-8 nos arremessos de quadra

Isaiah Joe: 11 pontos

Shai Gilgeous-Alexander: dez pontos, cinco rebotes, cinco assistências e três roubos de bola

Publicidade

New Orleans Pelicans 104 x 92 Orlando Magic

New Orleans

Brandon Ingram: 18 pontos, seis assistências, quatro rebotes e 8-16 nos arremessos de quadra

Zion Williamson: 16 pontos, cinco roubos de bola, dois tocos e 6-8 nos arremessos de quadra

CJ McCollum: 11 pontos, cinco rebotes e cinco assistências

Trey Jemison: dez pontos e nove rebotes

Jonas Valanciunas: dez pontos e seis rebotes

Publicidade

Orlando

Franz Wagner: 19 pontos, cinco rebotes e 8-11 nos arremessos de quadra

Moritz Wagner: 16 pontos e 7-10 nos arremessos de quadra

Gary Harris: dez pontos

Goga Bitadze: nove pontos e quatro rebotes em 12 minutos

New York Knicks 110 x 123 Boston Celtics

Publicidade

New York

Quentin Grimes: 22 pontos e 7-12 do perímetro

Miles McBride: 16 pontos, seis assistências e quatro roubos de bola

Donte DiVincenzo: 15 pontos

Isaiah Hartenstein: 13 pontos e oito rebotes

Mitchell Robinson: 12 pontos e sete rebotes

Isaiah Roby: 11 pontos

Evan Fournier: dez pontos

Jericho Sims: dez rebotes e três tocos

Publicidade

Boston

Jayson Tatum: 28 pontos, oito rebotes e três roubos de bola

Kristaps Porzingis: 20 pontos e oito rebotes

Jaylen Brown: 17 pontos e seis assistências

Sam Hauser: 15 pontos

Payton Pritchard: 11 pontos

Jrue Holiday: dez pontos e sete rebotes

Publicidade

Maccabi Ra’anana 111 x 138 Minnesota Timberwolves

Maccabi

Dwayne Bacon: 26 pontos, sete assistências e cinco rebotes

Dakarai Tucker: 24 pontos e cinco rebotes

Mamadi Diakite: 11 pontos e oito rebotes

Jason Siggers: 11 pontos

Bruno Caboclo: dez pontos, nove rebotes e três tocos

Jonathan Mor: dez pontos e cinco rebotes

Publicidade

Minnesota

Luka Garza: 30 pontos e 9-15 nos arremessos de quadra

Josh Minott: 23 pontos, seis rebotes e seis assistências

Leonard Miller: 22 pontos e 15 rebotes

Daishen Nix: 19 pontos, dez assistências e 5-6 do perímetro

Troy Brown Jr.: 13 pontos

Matt Ryan: 12 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Publicidade

Toroton Raptors 106 x 102 Chicago Bulls

Toronto

Scottie Barnes: 22 pontos, seis rebotes, quatro tocos e 8-14 nos arremessos de quadra

Pascal Siakam: 22 pontos, cinco rebotes, três roubos de bola e 8-11 nos arremessos de quadra

Dennis Schroder: 12 pontos

Gary Trent Jr.: 11 pontos

Publicidade

Chicago

Zach LaVine: 25 pontos e 10-19 nos arremessos de quadra

Nikola Vucevic: 20 pontos e dez rebotes

DeMar DeRozan: 15 pontos e cinco assistências

Coby White: 11 pontos

Patrick Williams: dez pontos

Andre Drummond: oito pontos e 13 rebotes

Publicidade

Denver Nuggets 103 x 116 Los Angeles Clippers

Denver

Hunter Tyson: 19 pontos e quatro rebotes

Reggie Jackson: 15 pontos

Braxton Key: 14 pontos e dez rebotes

Julian Strawther: 12 pontos

Peyton Watson: 11 pontos e quatro roubos de bola

Zeke Nnaji: 11 pontos e cinco rebotes

Publicidade

Los Angeles

Paul George: 23 pontos e cinco rebotes

Ivica Zubac: 13 pontos, oito rebotes e três tocos

Bones Hyland: 12 pontos e quatro assistências

Xavier Moon: 12 pontos

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA