Thunder e Celtics lideram: Veja a classificação da NBA

Boston Celtics e Oklahoma City Thunder lideram a classificação da NBA nas Conferências Leste e Oeste, respectivamente. Enquanto o Celtics superou o Golden State Warriors por 140 a 88 em casa, o Thunder bateu o Phoenix Suns longe de seus domínios no domingo por 118 a 110. Mas a equipe de Oklahoma City ainda foi favorecida com a derrota do Minnesota Timberwolves para o Los Angeles Clippers. Agora, o Timberwolves ocupa o segundo lugar com o mesmo número de triunfos (42), mas com uma derrota a mais (19).

Entretanto, a rodada de domingo fez outroas mudanças na classificação. Com a vitória do New York Knicks sobre o Cleveland Cavaliers, o Milwaukee Bucks reassumiu a segunda posição do Leste. Enquanto isso, o Suns caiu para a zona de play-in e é o sétimo.

Publicidade

Por fim, com a grande vitória sobre o Warriors, o Celtics abriu oito triunfos de diferença sobre o Bucks. Apesar de ser questão de tempo para garantir vaga aos playoffs, o time de Massachusetts já não pode mais ser superado pelo Brooklyn Nets, primeira equipe fora da zona de play-in.

Ou seja, Boston, com 11 triunfos consecutivos, estará na pós-temporada.

Com Thunder e Celtics na liderança, confira a classificação da NBA na temporada 2023/24

Leste

Posição Nome V D % 1 Boston Celtics 48 12 80.0 2 Milwaukee Bucks 40 21 65.6 3 Cleveland Cavaliers 40 22 65.0 4 New York Knicks 36 25 59.0 5 Philadelphia 76ers 35 25 58.3 6 Orlando Magic 35 26 57.4 7 Miami Heat 34 26 56.7 8 Indiana Pacers 34 28 54.8 9 Chicago Bulls 28 32 46.7 10 Atlanta Hawks 26 34 43.3 11 Brooklyn Nets 24 36 40.0 12 Toronto Raptors 23 38 37.7 13 Charlotte Hornets 15 46 24.6 14 Washington Wizards 9 51 15.0 15 Detroit Pistons 9 51 15.0

Leia mais

Oeste

Posição Nome V D % 1 Oklahoma City Thunder 42 18 70.0 1 Minnesota Timberwolves 42 19 68.9 3 Denver Nuggets 42 19 68.9 4 Los Angeles Clippers 39 20 66.1 5 New Orleans Pelicans 36 25 59.0 6 Sacramento Kings 34 25 57.6 7 Phoenix Suns 35 26 57.4 8 Dallas Mavericks 34 27 55.7 9 Golden State Warriors 32 28 53.3 10 Los Angeles Lakers 33 29 53.2 11 Utah Jazz 27 34 44.3 12 Houston Rockets 26 34 43.3 13 Memphis Grizzlies 20 41 32.8 14 Portland Trail Blazers 17 42 28.8 15 San Antonio Spurs 13 48 21.3

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA