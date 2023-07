Thunder e Hawks fecham troca envolvendo quatro jogadores

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, Atlanta Hawks e Oklahoma City Thunder fecharam uma troca envolvendo quatro jogadores no sábado. O Thunder vai mandar o armador Patty Mills para Atlanta. Enquanto isso, TyTy Washington, Rudy Gay, Usman Garuba e uma escolha de segunda rodada vão para Oklahoma City.

Mas vale ressaltar que os quatro jogadores da troca entre Hawks e Thunder já participaram de outras negociações recentemente. Gay chegou ao time por John Collins, que foi para o Utah Jazz. Washington e Garuba saíram do Houston Rockets rumo a Atlanta logo na abertura da agência livre. Por fim, Mills estava no Brooklyn Nets e saiu para Oklahoma City.

Publicidade

Embora seja uma troca separada, três deles estiveram envolvidos na assinatura de Dillon Brooks com o Rockets. A equipe texana queria abrir espaço em sua folha salarial para adquirir o especialista em defesa.

O detalhe é que, ao adquirir Mills, o Hawks economiza US$4.5 milhões em sua folha e fica cerca de US$8.2 milhões abaixo da taxa. Mas a situação mais interessante é a do Thunder. Após o negócio, o time conta com 21 jogadores sob contrato e nada menos que 35 escolhas de Draft pelos próximos sete anos. E 15 delas são de primeira rodada.

Publicidade

De acordo com as regras da NBA, o máximo de atletas que um time pode contar na offseason é exatamente 21. Então, como são 15 para a temporada e outros três two-way, o Thunder precisa dispensar ou trocar outros três. Para o próximo ano, a liga aumentou o número de jogadores sob este tipo de contrato. Até então, eram dois.

Leia mais

Ainda não está claro se o Hawks vai manter Mills, mas existe a tendência de que ele fique. Isso porque, a equipe conta, para o banco de reservas, com o calouro Kobe Bufkin, que pode atuar como armador e ala-armador. Então, ele poderia chegar para ser uma espécie de mentor do jovem. Assim como Bufkin, o veterano não tem uma posição específica.

Publicidade

No quinteto titular, o mesmo se repete com Dejounte Murray. Apesar de iniciar sua carreira como organizador principal, no San Antonio Spurs, em Atlanta, a função fica a cargo de Trae Young.

Hawks ainda pode trocar jogadores

Segundo o jornalista Jake Fischer, do Yahoo Sports, o Hawks ainda tenta envolver o pivô Clint Capela e o ala De’Andre Hunter em trocas. Por enquanto, ainda sem sucesso. Uma das ideias da diretoria é dar mais tempo de quadra ao pivô Onyeka Okongwu, mas é algo que vem se arrastando há três anos.

Publicidade

Recentemente, a equipe tentou negociar Capela com o Dallas Mavericks. No entanto, a diretoria texana rejeitou abrir mão dos jovens Jalen Green e Jaden Hardy. Outra ideia é tentar convencer Pascal Siakam a deixar o Toronto Raptors. Apesar de várias tentativas com a equipe canadense, o camaronês pretende seguir por lá.

Atlanta tem, ainda, algumas trade exceptions muito valiosas. Uma delas, de US$25.3 milhões, veio na negociação de Collins para o Jazz. E, por estar abaixo do limite da taxa, a equipe pode contratar um agente livre, pagando US$12.4 milhões (non-tax mid-level) e a bi-annual, de US$4.5 milhões. Ou seja, provavelmente, o time vai se mexer bastante no mercado.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp