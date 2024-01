Thunder massacra Blazers e impõe diferença histórica na NBA

Após polêmicas, o australiano Josh Giddey obteve o seu primeiro triplo-duplo da temporada. Mas a notícia apenas passa pela boa apresentação do jovem jogador. Ao lado de seus colegas do Oklahoma City Thunder, ele ajudou na vitória sobre o Portland Trail Blazers por uma diferença histórica na NBA: 62 pontos. No fim, 139 a 77.

Giddey terminou com 13 pontos, 12 assistências e dez rebotes, além de três bloqueios. Enquanto isso, Shai Gilgeous-Alexander liderou a equipe com 31 pontos. Por outro lado, Anfernee Simons foi o cestinha de Portland, com 14.

“Foi quase como uma tempestade perfeita, para ser sincero”, disse Chauncey Billups, técnico do Blazers. “Então, nada realmente funcionava para a gente”.

Como resultado, o Thunder agora tem a melhor campanha do Oeste, com 26 vitórias e 11 derrotas, ao lado do Minnesota Timberwolves.

A vitória do Thunder sobre o Blazers significou a quinta maior diferença de pontos na NBA. O recorde, no entanto, pertence ao Memphis Grizzlies, que bateu o mesmo Oklahoma City em 2021 por incríveis 73. Mas Portland também entra na história por ser a única equipe a sofrer mais de uma derrota acima de 60 pontos na liga. Em fevereiro de 1998, o Indiana Pacers bateu o time por 65.

“Nós falamos sobre a derrota que tivemos por larga diferença”, disse Gilgeous-Alexander, astro do Thunder. “A gente conversou sobre isso antes e nós sabíamos que nunca mais queríamos sentir um gosto assim. Então, acho que isso nos motivou”.

“Achei que nós conseguimos superar alguns obstáculos”, disse o técnico do Thunder, Mark Daigneault. “Mas penso que conseguimos isso desde o começo, como estávamos prontos para jogar e com a energia que tivemos. Então, acho que nós jogamos muito bem com a liderança, sem deixar o nível de energia cair dos dois lados da quadra”.

Enquanto o Thunder luta pelos primeiros lugares do Oeste, o Blazers faz campanha muito ruim. Isso porque a franquia passa por uma reformulação em seu elenco após a troca do armador Damian Lillard. Mas a reconstrução é algo que Oklahoma City conhece bem.

Nos últimos anos, o time acumulou resultados ruins e, assim, conseguiu escolhas mais altas no Draft da NBA. Jogadores como Jalen Williams, Chet Holmgren e Giddey, por exemplo, chegaram por conta disso. Mas na última temporada, o Thunder já foi ao play-in, o que já seria uma grande evolução após duas campanhas fracas.

Agora, a equipe vem para o topo, querendo brigar não só pelos playoffs, mas pelo título.

