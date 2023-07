Times da NBA tentaram troca por Karl-Anthony Towns

Na quinta-feira (13), Ian Begley, do canal SNY, foi ao podcast de Zach Lowe, da ESPN, comentar sobre a offseason. O convidado, então, revelou que o Minnesota Timberwolves chegou a conversar com outros times da NBA sobre uma troca de Karl-Anthony Towns. No entanto, não se sabe o quão profundas foram as negociações.

“Houve conversas entre o Timberwolves e outras franquias antes do Draft. Nesse tempo, o nome de Towns surgiu nas negociações. Mas não sei o quão agressivo a franquia foi em relação a uma possível troca de Towns”, revelou Begley.

Publicidade

Em seguida, Lowe falou sobre Towns e o New York Knicks. Há meses correm rumores que a franquia realizaria a troca pelo pivô. Entretanto, segundo o jornalista, isso pode não acontecer pelo tamanho do contrato do astro.

“O que ouvi foi que o salário atrapalhou. Algumas pessoas acharam que o salário era muito grande, pelo menos até o momento. Eles acharam que o contrato iria machucar no futuro. No entanto, acho que essa dinâmica pode mudar a qualquer instante. Mas também acho que se eles adorassem a possibilidade de ter Towns, já o teriam neste momento. Esta é apenas a minha interpretação sobre as informações”, disse Lowe.

Publicidade

Leia mais!

Em 2022, o pivô assinou um contrato máximo com o Timberwolves, que passará a valer no próximo ano, no valor de US$224 milhões. Em 2024/25, então, ele ganhará US$50 milhões ao longo da temporada. Posteriormente, terá uma opção de jogador no valor de US$62 milhões, em 2027/28.

Assim, analistas consideram que o contrato de Karl-Anthony Towns é o motivo de não ocorrer uma troca na NBA em volta dele. No entanto, também é por isso que ele deve deixar Minnesota no futuro, de acordo com Eric Pinus, do portal Bleacher Report.

Publicidade

“A equipe não poderá pagar por uma renovação de Anthony Edwards com Towns e [Rudy] Gobert combinando para mais de US$90 milhões em salários. Negociar o francês não trará o mesmo valor que o Timberwolves pagou para Utah. Executivos acreditam que Karl-Anthony Towns estará muito longe do time na campanha de 2023/24”, escreveu Pincus.

Edwards, no entanto, fechou uma de extensão de contrato de valor máximo na última semana. Desse modo, a franquia precisará fazer uma grande mudança até o próximo para se encaixar nas mudanças do CBA.

Publicidade

Além disso, Pincus alerta para um possível interesse do Timberwolves e adquirir um armador. Afinal, D’Angelo Russell deixou a franquia na trade deadline. Em troca, Mike Conley foi para Minnesota. Apesar de corresponder bem em boa parte dos confrontos, ele já é um veterano que completará 36 antes do início da próxima temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp