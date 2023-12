Torcedor morre durante jogo da Copa NBA entre Pelicans e Kings

Na segunda-feira (4), o New Orleans Pelicans eliminou o Sacramento Kings pela Copa NBA, mas jogo ficou marcado por um triste episódio. Isso porque, durante o primeiro tempo da partida, um torcedor presente no Golden 1 Center, ginásio do Kings, morreu. Apesar disso, a partida continuou e terminou com um resultado ruim para os donos da casa.

De acordo com o Kings, um convidado na arena teve uma “emergência médica” durante o primeiro quarto do jogo. Apesar da resposta rápida dos Serviços Médicos de Emergência, o torcedor não resistiu. Após 20 minutos de atendimento, ele faleceu. De acordo com o canal FOX, a vitima era um homem com idade próxima aos 30 anos.

A equipe da Califórnia expressou condolências à família durante o intervalo da partida através de um comunicado.

“Durante o primeiro quarto do jogo Kings e Pelicans, um convidado teve uma emergência médica. A EMS respondeu imediatamente e administrou RCP. Tragicamente, esses esforços não tiveram sucesso e o convidado faleceu. A organização oferece suas mais profundas condolências à família e entes queridos do hóspede”, disse a nota.

Até a terça-feira, nenhum detalhe adicional sobre o incidente foi divulgado ao público.

O trágico incidente não interrompeu o andamento do jogo. Assim, os jogadores tanto do Kings quanto do Pelicans não tinham conhecimento da situação até após o término da partida. A notícia, então, pegou todos de surpresa.

Além disso, o ala de Sacramento, Keegan Murray, expressou seu sentimentos à vitima. Além disso, o jovem do Kings garantiu que ninguém da equipe ficou sabendo do acontecido durante o jogo da Copa NBA contra o Pelicans. “Como equipe, apresentamos nossas condolências. Espero que a família esteja sendo cuidada”.

Malik Monk também comentou sobre o ocorrido. “Ouvi a notícia sobre o torcedor hoje à noite. Minhas condolências à família”, escreveu o atleta nas redes sociais.

Portanto, a noite não foi boa dentro e fora de casa para os presentes na arena do Kings. O time, afinal, sofre um revés por 127 a 117. Dessa forma, foi eliminado nas quartas de final da Copa NBA. Por outro lado, o Pelicans avançou às semifinais. Agora, o time de Luisiana encara o Los Angeles Lakers.

Isso porque o time angelino superou o Phoenix Suns na terça-feira (5). A partida contou com grande atuação de LeBron James. Assim, as semifinais do torneio de intertemporada estão definidas. Além de Lakers e Pelicans disputam vaga na final pela Conferência Oeste. Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, por outro lado, fazem o confronto do Leste.

