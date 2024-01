Torcida do Bulls faz esposa de Jerry Krause chorar

O Chicago Bulls recebeu o Golden State Warriors na noite de sexta-feira. Então, a ideia da direção de Chicago era aproveitar a presença de Steve Kerr, técnico do Warriors e ex-jogador da equipe de Illinois para fazer uma homenagem a ex-atletas e membros das últimas décadas. Mas o que ninguém contava era que a torcida do Bulls faria a esposa de Jerry Krause, antigo GM, chorar após vaias.

Jerry Krause foi GM do Bulls entre 1985 e 2003, período em que a torcida mais comemorou. Afinal, enquanto Krause dirigiu a equipe, Chicago ficou com o título em seis temporadas. No entanto, sua fama de conduzir a franquia não era das melhores. Apesar de todos os problemas, ele montou times muito competitivos por quase toda a sua carreira.

Publicidade

Mas Krause apareceu para o público mais jovem durante o documentário The Last Dance, de Michael Jordan. Ele assumiu a responsabilidade por não querer a volta do técnico Phil Jackson após o último título. Então, Jordan não concordou com a decisão e aposentou-se pela segunda vez.

Com a “propaganda negativa”, a reputação de Jerry Krause voltou a ser notícia. Durante o lançamento do documentário, a torcida do Bulls voltou a criticar o antigo GM, apesar de ter falecido três anos antes.

Então, quando seu nome foi anunciado e sua imagem apareceu no telão, boa parte da torcida do Bulls vaiou o ex-diretor. Na sequência, mostrou a esposa de Krause, chorando por conta das vaias. Só aí os fãs aplaudiram.

Publicidade

Leia mais

“Vou dizer uma coisa, Chicago é uma cidade de esportes, mas o que eu presenciei hoje quando anunciaram o nome de Jerry Krause e ele recebeu vaias, foi uma das piores coisas que vi na minha vida”, afirmou Stacey King, ex-jogador do Bulls. “Ela foi receber a honra em seu nome, mas estou muito triste por ela. A torcida a fez chorar e seja quem for que vaiou no ginásio deveria ter vergonha”.

Outro que reclamou da torcida do Bulls foi Kerr, que atuou por cinco temporadas pela equipe e conquistou três títulos.

“Tudo o que aconteceu me fez ficar triste por Thelma e a família Krause”, disse o atual técnico do Warriors. “Eu não posso acreditar que os fãs e você precisa entender que não são todos que vaiaram. Mas é uma absoluta vergonha e estou triste por isso”.

Publicidade

Apesar de alguns torcedores seguirem vaiando, a maioria passou a aplaudir quando Thelma Krause apareceu no telão do Bulls.

Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman não compareceram, mas Rodman era o único que havia confirmado a presença. No entanto, por conta de questões climáticas, ele não conseguiu participar. Jordan e Rodman enviaram vídeos agradecendo pela homenagem.

Publicidade

O Bulls perdeu o jogo para o Warriors por 140 a 131.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA