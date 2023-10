Trae Young: “Sou um jogador desrespeitado na NBA”

Trae Young é um dos nomes que mais desperta opiniões dúbias na NBA, afinal, o jogador é subestimado ou superestimado? Para o próprio armador, não há duvidas. Ele é um dos nomes mais desrespeitados da liga. Em entrevista coletiva durante o Media Day do Atlanta Hawks, nesta segunda-feira (2), ele comentou sobre o tema. O astro usou a Copa do Mundo da FIBA como exemplo.

“Isso sempre vem a tona quando estamos falando do meu nome ao redor da liga. Eu acho que a minha não convocação ao Mundial deste ano, por exemplo, é uma grande prova de que sou desrespeitado. Se você olha para o que aconteceu e compara a minha trajetória com a dos outros, comprova isso. Você está mentindo se disser que não sou desrespeitado. É como eu vejo”, explicou a estrela.

O jogador não foi convocado por Steve Kerr para a disputa do torneio. Em seu lugar, Tyrese Haliburton e Jalen Brunson estavam na equipe. Além disso, Young não foi All-Star durante a temporada 2022/23. Ele produziu médias de duplo-duplo na última temporada, com 26.2 pontos e 10.2 assistências.

Esses números aumentaram ainda mais durante os playoffs. Young teve 29.2 pontos e as mesmas 10.2 assistências, nos seis jogos da série contra o Boston Celtics.

No entanto, o tom em geral da coletiva foi positivo. O atleta de 25 anos está confiante na parceria com Dejounte Murray e, acima de tudo, no trabalho de Quin Snyder. O treinador vem para o seu primeiro ano completo na franquia após chegar no meio de 2022/23.

“Eu estou muito animado sobretudo por conhecer o trabalho de Quin em outros lugares. Ele é um treinador de elite. Então, me agrada muito. Eu lembro que odiava enfrentar o Utah Jazz quando o técnico era ele. Mike Conley se tornou um dos armadores mais chatos para se defender sob o seu comando. Portanto, espero que eu evolua meu jogo ao seu lado”, ressaltou o craque.

Por fim, Trae Young também disse que quer se manter como um jogador de elite no ataque durante a nova temporada da NBA.

“Eu sei o que posso fazer e quero continuar comandando esta equipe ao maior nível possível. A offseason deste ano, em particular, foi um pouco mais dolorida. Foi longa. Estou bem cansado disso. Então, quero que nossas férias sejam mais curtas a partir do ano que vem. Podemos fazer algo especial. É no que eu acredito. No entanto, é importante trabalhar porque isso é algo construído desde o primeiro dia”.

O Hawks tenta voltar ao topo da Conferência Leste após duas eliminações seguidas na primeira rodada. A equipe foi finalista da conferência em 2020/21. Mas caiu para o futuro campeão Milwaukee Bucks em seis jogos. Nos últimos dois anos, entretanto, eliminações para o Miami Heat e Celtics, ainda na rodada inicial da pós-temporada.

