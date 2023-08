Trae Young: “Eu não estou tão longe de Luka Doncic”

Uma decisão na noite do draft de 2018 conecta as carreiras de Trae Young e Luka Doncic na NBA. Condenou-as, acima de tudo, a uma eterna comparação. O Atlanta Hawks abdicou da chance de selecionar o craque europeu e “desceu” duas posições para pegar o armador. Assim, deixou o candidato a MVP da liga nas mãos do Dallas Mavericks. Pode ser cansativo, mas é uma constante que já não incomoda Young.

“Eu já não me estresso mais com as comparações, pois as coisas funcionam assim. Sei, além disso, que as pessoas que importam entendem. Há diferentes intenções na imprensa e, por isso, tratamento diferente a alguns atletas. Mas, assim que for campeão, sinto que vão notar tudo o que já fiz. Comparado a alguns colegas, em particular”, desabafou o astro, em entrevista ao podcast de Draymond Green.

Mas, para Young, não é só por causa do recrutamento que ele enfrenta constantes comparações com Doncic. Avalia, por exemplo, que ambos apresentam estilos de jogos muito mais parecidos do que comenta-se. São dois atletas que controlam a bola e pontuam em volume enquanto criam para outros também. Defende, por isso, que a diferença técnica é bem menor do que querem fazer parecer.

“Luka e eu, antes de tudo, meio que fazemos as mesmas coisas dentro de quadra. Nós temos estaturas diferentes, mas somos dois excelentes jogadores. Realmente sabemos jogar. Somos jogadores bem parecidos, mas as pessoas vão dizer o que quiserem. Acho que, qualquer dia, as pessoas vão entender quem sou e que não estamos tão longe assim. É bem próximo”, avaliou o jovem armador.

Amizade

O início da trajetória de Trae Young e Luka Doncic na NBA pode sugerir um tipo de rivalidade entre os dois talentos. Mas essa visão não poderia ser mais equivocada. O líder do Hawks, na verdade, desenvolveu uma amizade com o esloveno. Trocam mensagens e conselhos, por exemplo, o tempo inteiro. O mais importante para os dois foi não se deixarem levar pelas narrativas que a imprensa criou.

“Em primeiro lugar, eu não tenho nenhum sentimento ruim relacionado a ninguém nessa liga. E, sinceramente, isso inclui Luka. Nós conversamos, aliás, quase todas as semanas. Temos muito amor e, sobretudo, respeito um pelo outro. Nós somos grandes competidores, para resumir. As pessoas só nos olham diferentemente”, argumentou o ícone de Atlanta.

O destino até tentou criar uma oposição entre os dois jogadores a partir da noite do draft. E, certamente, a imprensa entrou na onda. Mas, quando se conheceram, eles entenderam que não havia nenhum fundamento nisso. “Não existe motivo nenhum para ter qualquer rivalidade com Luka. Eu não sou ‘pilhado’, então, por tudo o que dizem por aí”, finalizou o jogador de 24 anos.

Concordância

A opinião de Young sobre a sua condição técnica em paralelo a Doncic, certamente, vai ser questionada. O ala-armador do Mavericks, afinal, é um candidato a MVP da liga todos os anos. Poderá contar, no entanto, com o firme apoio do entrevistador. Green, na verdade, “levantou a bola” sobre um possível equilíbrio entre os dois antes mesmo do armador começar a falar.

“Vocês sempre são comparados por causa do draft. Mas, ao sairmos das narrativas e olharmos os números, ambos são bem parelhos em pontuação. E acho que você distribui mais assistências. Lidera a liga, aliás, nesse sentido. Portanto, só a forma como falam dos dois que é realmente diferente”, argumentou o ídolo do Golden State Warriors.

