Além de Trae Young: confira a surpreendente lista dos jogadores com mais assistências na NBA

Você pode até se surpreender com essa estatística. Mas Trae Young é o jogador com mais assistências nos últimos cinco anos na NBA. O armador do Atlanta Hawks distribuiu 3.285 neste período e supera nomes de peso no quesito como James Harden e Chris Paul. Na última temporada, aliás, ele foi o líder em assistências totais. No entanto, não teve a maior média por partidas.

Isso porque Trae Young terminou com 741 assistências na temporada 2022/23 da NBA. Como resultado, foram 10.2 em média em 73 jogos disputados. Então, ficou atrás apenas de James Harden, que somou 10.7 por partida em 58 confrontos pelo Philadelphia 76ers.

No entanto, o armador do Sixers é apenas o quarto atleta com mais assistências desde 2018/19. Afinal, são 2.858 no período. Quem mais se aproxima de Young é Russell Westbrook. Rei dos triplos-duplos, o astro do Los Angeles Clippers não vive um dos melhores momentos de sua carreira. Mas ainda se mantém como um dos principais nomes no quesito. Nos últimos cinco anos ele soma 3.049.

Por outro lado, Westbrook foi apenas o oitavo melhor colocado na última campanha. Vale lembrar que seu ano não começou bem com o Los Angeles Lakers. Até a trade deadline, então, era reserva no time angelino. Ainda assim, terminou a temporada com média de 7.5 assistências por partida e 551 totais.

Logo atrás, na terceira posição, o maior pivô passador da história. Nikola Jokic, portanto, acumula 2.953 assistências com a camisa do Denver Nuggets desde 2018. O duas vezes MVP também teve a terceira melhor média na temporada passada. Ou seja, atrás apenas de dois armadores: Young e Harden. Mas em segundo lugar em números totais (678).

Chris Paul e Luka Doncic também se destacam no ranking. Além disso, estiveram no topo do quesito em 2022/23. Nos últimos cinco anos, o atual armador do Golden State Warriors somou 2.793 assistências. Na temporada passada, foram 524 ao todo, com 8.9 de média em 59 jogos.

Estatística para Doncic é referente ao seu período na NBA. Afinal, são cinco temporadas completas desde que foi selecionado no Draft de 2018. Ou seja, desde o seu ano como calouro, já soma 2.631 assistências distribuídas e tem o sexto maior índice. Na última campanha, totalizou 529 pelo Dallas Mavericks, sendo 8.0 de média.

Mas e LeBron James? O astro do Lakers disputará sua 21ª temporada na NBA e é o sexto jogador com mais assistências na história da liga. Entretanto, desde 2018/19, distribuiu “apenas” 2.212. Portanto, é o oitavo melhor colocado desde então.

Por fim, completam o ranking: Jrue Holiday, Damian Lillard e De’Aaron Fox. Os armadores que protagonizaram a maior troca da temporada, aliás, estão à frente de LeBron. O atual jogador do Boston Celtics é o sétimo, enquanto o novo reforço do Milwaukee Bucks é o nono. Por fim, o camisa 5 do Sacramento Kings fecha a lista, em décimo.

Confira o ranking

1. Trae Young: 3.285

2. Russell Westbrook: 3.049

3. Nikola Jokic: 2.953

4. James Harden: 2.858

5. Chris Paul: 2.793

6. Luka Doncic: 2.631

7. Jrue Holiday: 2.235

8. Damian Lillard: 2.223

9. LeBron James: 2.212

10. De’Aaron Fox: 2.132

