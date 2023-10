Treino de Chris Paul impressiona no Warriors e viraliza: “Diferente”

A inesperada reunião de Chris Paul e Golden State Warriors teve início oficialmente essa semana e ele impressionou em um treino da equipe. Em um vídeo publicado por CJ Holmes, jornalista do portal San Francisco Chronicle, o histórico armador apareceu em uma jogada não muito típica de sua carreira. Uma enterrada.

O portal, NBA Central, republicou o vídeo. Na legenda, diziam que o armador está “diferente” no Warriors. Confira o lance abaixo.

Golden State Chris Paul acting different Publicidade (🎥 @CjHolmes22) pic.twitter.com/9VBrrgb4I7 — NBACentral (@TheDunkCentral) October 4, 2023

Até pela estatura, apenas 1.83 metro, ele nunca foi um jogador caracterizado por grandes enterradas. Além da construção, visão de quadra e inteligência, sua pontuação sempre veio, sobretudo, através de um chute de meia distância. Portanto, não há tantos lance como o do treino do Warriors, na carreira de Chris Paul.

Além disso, o veterano de 38 anos prova que mesmo sendo um dos mais velhos da liga, ainda pode pular bem alto e ser muito atlético. Vale lembrar que o astro vai disputar sua 19ª temporada na NBA. Golden State é seu sexto time.

Mesmo que a enterrada tenha viralizado, a grande notícia dos treinos de Golden State também tem a ver com o craque. Ele, afinal, será titular da equipe no começo da pré-temporada. Já havia muita especulação sobre o tema, mas a lesão de Draymond Green, que deve perder de três a seis semanas por conta de uma torção no tornozelo, confirmou o fato.

Golden State terá Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Kevon Looney no quinteto titular do primeiro jogo preparatório. A partida, aliás, será contra oLos Angeles Lakers, no próximo sábado (7). A informação é da repórter do canal ESPN, Kendra Andrews.

Desde que foi contratado, o atleta levou dúvidas a cabeça de Steve Kerr. O treinador já chegou a dizer em coletiva, por exemplo, que conta com seis titulares para a temporada 2023/24.

Draymond Green deve se consolidar como um jogador que começa os jogos, assim que estiver recuperado. Porém, a disputa pode ser até mesmo em estilos de jogo diferentes. Os boatos dizem que o treinador Kerr precisa se decidir entre começar com o especialista em rebotes, Kevon Looney em uma formação mais alta. Ou com o recém-chegado Paul, em um time mais baixo.

De qualquer forma, os seis atletas devem ter grandes minutos ao longo do ano. O grupo ainda tem nomes qualificados como Gary Payton II, Dario Saric, Jonathan Kuminga e Moses Moody.

