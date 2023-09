Três opções de trocas para Giannis Antetokounmpo

É difícil imaginar um astro deixando sua equipe após longos anos por lá, certo? Mas não é tão raro assim. E na atual offseason, Damian Lillard pediu para sair do Portland Trail Blazers, depois de várias temporadas dizendo que ficaria. Tudo bem que ainda não aconteceu, mas é difícil acreditar que Lillard jogue novamente pelo Blazers. Agora, Giannis Antetokounmpo parece bem incomodado com a atual situação no Milwaukee Bucks e, por isso, resolvemos montar três opções de trocas para ele.

Então, vamos pensar naquelas ideias mais racionais, mandando ele para algum lugar por várias escolhas de primeira rodada, além de jovens promessas e expirantes. Afinal, é assim que boa parte das negociações acontecem. Kevin Durant, por exemplo, chegou ao Phoenix Suns por Mikal Bridges, Cam Johnson e um monte de picks. Cinco, na verdade. Mas aí é porque Durant é um cara capaz de fazer qualquer equipe brigar pelo título imediatamente.

E não é diferente com Giannis Antetokounmpo, que teria muito mais do que três opções de trocas, mas a ideia é entender como poderia acontecer. Aliás, nem estamos cravando que um dia ele pode deixar o Bucks. No entanto, quando as coisas estão difíceis e o cenário para o futuro distante é nebuloso, é aí que a gente entra.

Publicidade

Vamos ser bem honestos, né? Todos os principais jogadores de Milwaukee possuem contrato garantido, no máximo, somente até 2024/25. Ou seja, tem uma “janela” de título aí. E com um novo treinador, que já chegou levando pancada de Bobby Portis, tudo fica ainda mais incerto. O fato de cair na primeira rodada dos playoffs custou caro para Mike Budenholzer, que deu lugar a Adrian Griffin, ex-assistente do Toronto Raptors.

Então, vamos lá!

Golden State Warriors

De cara? É. O Golden State Warriors sonha com Giannis Antetokounmpo há um bom tempo. Portanto, vamos ver como poderia ficar.

O Warriors poderia ser uma das opções de trocas por Giannis Antetokounmpo simplesmente porque tem peças para fazer a negociação. Tem um astro indo, apesar de não ser novo (Chris Paul), jovens talentos e escolhas de Draft.

Publicidade

Assim, chegariam Chris Paul, Kevon Looney, Jonathan Kuminga, Moses Moodey e as picks no Bucks. Por outro lado, Antetokounmpo estaria no Warriors. Você pode questionar a validade da negociação pelo fato de que Paul está mais próximo do fim da carreira, Looney ser um cara que pega rebotes, defende, mas fica por aí e os jovens não terem “explodido”. Mas aí existem outros detalhes.

Primeiro, Looney pegaria os rebotes que Brook Lopez não pega e poderiam jogar um ao lado do outro. Depois, dois armadores como Jrue Holiday e Paul, defendendo e organizando, seria um grande problema para qualquer oponente. Por fim, Kuminga está a minutos de mostrar o quanto vale. Aliás, ele foi muito bem enquanto Andrew Wiggins esteve fora por problemas pessoais.

Publicidade

Mas vamos supor que o Bucks não aceitaria algo assim. Então, sairiam Chris Paul e Jonathan Kuminga e entrariam outros três: Andrew Wiggins, Gary Payton II e o calouro Trayce Jackson-Davis. Neste caso, Milwaukee receberia um jogador com a mesma idade de Antetokounmpo (Wiggins) para absorver os minutos de Giannis. Funcionaria porque o ala do Warriors é bem limitado por Stephen Curry e Klay Thompson na pontuação.

Leia mais

Sendo a primeira opção ofensiva em Milwaukee, Wiggins faria mais do que os 23.6 pontos que produziu em seu terceiro ano na NBA. E começo explicando pelo fato de que o seu arremesso é consistente hoje (38.6% no perímetro desde que chegou ao Warriors), algo que não acontecia nos tempos de Minnesota Timberwolves (32.2%). Fora o que defende, sabe se posicionar e contribui na organização das jogadas. De novo, no Golden State, existe um limite para a bola girar, enquanto Draymond Green e Curry tomam boa parte do quesito.

Publicidade

Como ficariam os times?

O Warriors poderia usar Curry, Thompson, Kuminga, Antetokounmpo e Green ou com com Paul no lugar de Kuminga para uma formação mais baixa. De qualquer forma, precisaria completar o banco de reservas e não teria espaço para grandes nomes, exceto com contratos mínimos para veteranos. Mas qual agente livre, hoje, não gostaria de assinar por um ano com a chance de vencer imediatamente?

Publicidade

Enquanto isso, o Bucks teria Jrue Holiday, Grayson Allen, Khris Middleton, Andrew Wiggins e Brook Lopez no quinteto titular. Do banco, sairiam Bobby Portis, Kevon Looney, Moses Moody e Malik Beasley.

New York Knicks

Outro time que está de olho nos movimentos do Milwaukee Bucks é o New York Knicks. Mas a troca aqui é mais simples ainda. O Bucks receberia um astro (Julius Randle), um expirante (Evan Fournier), dois jovens talentos (Immanuel Quickley e Miles McBride) e três escolhas de primeira rodada. Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo e Pat Connaughton iriam para o Knicks.

Publicidade

Só o fato de o Bucks abrir US$18 milhões em sua folha salarial para 2024/25 já é um alento. Fournier tem contrato garantido somente até 2023/24. Ou seja, a temporada seguinte é de opção da equipe. Enquanto isso, Quickley já provou ter muito talento e pode ajudar qualquer time imediatamente. Na última temporada, por exemplo, ele fez 14.9 pontos, 4.2 rebotes e 3.4 assistências em cerca de 28 minutos. E lá ele é, na melhor das hipóteses, a terceira ou quarta opção ofensiva quando está em quadra.

O Knicks, por outro lado, teria o astro de um nível superior que não tem desde Carmelo Anthony para jogar ao lado de Jalen Brunson, RJ Barrett, Josh Hart, Mitchell Robinson e Donte DiVincenzo. Assim, a equipe poderia disputar o título já.

O Bucks teria Jrue Holiday, Grayson Allen, Khris Middleton, Julius Randle e Brook Lopez no time titular, enquanto Bobby Portis, Immanuel Quickley, Miles McBride e Malik Beasley viriam do banco. Isso, sem contar com Fournier, que fez uma boa Copa do Mundo de Basquete pela França. Pelo Knicks, Jalen Brunson, Josh Hart, RJ Barrett, Giannis Antetokounmpo e Mitchell Robinson estariam no quinteto inicial. Donte DiVincenzo, Pat Connaughton e Quentin Grimes seriam os principais reservas.

Publicidade

Los Angeles Lakers

Claro, uma das opções de trocas por Giannis Antetokounmpo não poderia acontecer na próxima temporada. Isso porque Anthony Davis estendeu seu contrato recentemente e, então, só pode sair em 2024/25. E até lá, já deu para entender o que o Milwaukee Bucks vai fazer para o futuro. Mas o principal ponto aqui é que tudo depende do que Antetokounmpo vai sentir em 2023/24. Ninguém tem a menor ideia disso.

O astro reclamou abertamente que não está confortável com a atual situação. Ele não vê seus companheiros “na mesma página”. Então, tudo se baseia nisso, no fato de ele não estar totalmente feliz. E isso faz muita diferença para um astro.

Publicidade

Certo.

Então, vamos pensar na troca aqui.

Davis mostrou ainda ter capacidade para liderar uma equipe, especialmente nos playoffs. Ele foi, claramente, o melhor jogador do Los Angeles Lakers na fase decisiva, por mais que fosse inconstante. Mas ao lado de LeBron James, Antetokounmpo poderia pegar de onde Davis parou. Ou seja, já como a primeira opção ofensiva.

Publicidade

Mas quando a gente vê que o Lakers ainda tem moeda de troca, é porque Davis estava “escondido” atrás das lesões e de LeBron.

Recentemente, jornalistas debateram a ideia de uma negociação de um pelo outro. Sim, é só uma ideia. Pode ser boa ou ruim, mas ela já começa a surgir por aí. E quando falamos de Lakers, é absolutamente possível acontecer algo assim. E olha que quem está escrevendo é torcedor do Boston Celtics, tá?

Publicidade

O Lakers consegue tais trocas simplesmente porque sim. Pelo seu tamanho, por sua grandeza, por todo o mercado que Los Angeles oferece.

Como ficariam os times?

De novo, a troca não é para agora, mas o Bucks teria Jrue Holiday, Grayson Allen, Khris Middleton, Anthony Davis e Brook Lopez. Enquanto isso, sairiam do banco Bobby Portis, Jarred Vanderbilt, Max Christie e Malik Beasley. Por outro lado, o Lakers ficaria com D’Angelo Russell (Gabe Vincent), Austin Reaves, LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Jaxson Hayes (sim, eu sei). Gabe Vincent (D’Angelo Russell), Rui Hachimura, Taurean Prince e Cam Reddish seriam os principais reservas.

Publicidade

Conclusão

Mais uma vez, as ideias de opções de trocas por Giannis Antetokounmpo partem de algo totalmente exploratório. A base é uma entrevista que ele mesmo deu e de times que gostariam de contar com ele. Aliás, acho que qualquer equipe gostaria. Mas o ponto é bem simples: o debate.

Para onde mais faria sentido? Estamos pensando em times que podem enviar escolhas, jovens talentos, astros e expirantes. Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs seriam outros que poderiam oferecer algo assim. Já imaginou Shai Gilgeous-Alexander jogando ao lado do grego? Ou Victor Wembanyama e ele no garrafão do Spurs, será que já não poderia brigar nos playoffs?

Publicidade

Faça a sua própria troca e mande nos comentários. Aposto que ninguém consegue fazer pior que isso aqui: Timberwolves adquire Rudy Gobert em troca com o Jazz.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol