Três times da NBA estão entre os mais valiosos do mundo em todos os esportes

Na sexta-feira (8), a revista Forbes lançou a lista dos times mais valiosos de todos os esportes em 2023 e três da NBA apareceram no Top 15. Eles são Golden State Warriors, New York Knicks e Los Angeles Lakers, na ordem. É notável como a franquia de São Francisco subiu no ranking, enquanto a sua rival da Califórnia caiu.

15º – Los Angeles Lakers (NBA) / US$5,9 bilhões

14º – San Francisco 49ers (NFL) / US$6 bilhões

13º – Manchester United (Premier League) / US$6 bilhões

12º – Washington Commanders (NFL) / US$6,05 bilhões

11º – Real Madrid (La Liga) / US$6,07 bilhões

10º – New York Jets (NFL) / US$6,1 bilhões

9º – New York Knicks (NBA) / US$6,1 bilhões

8º – Las Vegas Raiders (NFL) / US$6,2 bilhões

7º – Chicago Bears (NFL) / US$6,3 bilhões

6º – New York Giants (NFL) / US$6,8 bilhões

5º – Los Angeles Rams (NFL) / US$6,9 bilhões

4º – New England Patriots (NFL) / US$7 bilhões

3º – Golden State Warriors (NBA) / US$7 bilhões

2º – New York Yankees (MLB) / US$7,1 bilhões

1º – Dallas Cowboys (NFL) / US$9 bilhões

O Top 15 de times mais valiosos dos esportes, então, possui nove da NFL, três da NBA, dois de ligas europeias de futebol e da MLB. De acordo com a Forbes, a NFL não é a liga esportiva que mais cresce no mundo. No entanto, 30 times de futebol americano ocupam as 50 primeiras posições na lista de 2023, igual ao último ano. Além disso, oito das 50 equipes são do estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

A revista ainda ressalta que times de futebol tiveram grande crescimento nos últimos cinco anos. O maior deles é do PSG, da França. Desde 2018, o valor do time aumentou em 334%. Desse modo, agora está avaliado em US$4,2 bilhões, ficando em 36º na lista atual.

Entre os times da NBA, no Top 50 de 2023 ainda estão o Chicago Bulls (39º), Boston Celtics (43º) e Los Angeles Clippers (45º).

Queda do Lakers

Em comparação com a lista de 2022, o Lakers sofreu uma queda de cinco posições. Além disso, a mudança em seu valor nos últimos cinco foi de 79%. Mas por que isso aconteceu?

Analistas indicam que a queda aconteceu por diversos motivos. Os principais são a queda de investimentos de patrocinadores e temporadas abaixo do esperado. No entanto, a franquia tem a capacidade de retornar ao Top 10.

Ascensão do Warriors

Diferente do Lakers, o Warriors subiu cinco posições comparado à lista de 2022. Além disso, a mudança em seu valor nos últimos cinco anos foi de 126%. De acordo com especialistas, a ascensão da equipe neste ano está diretamente ligada ao título da NBA de 2021/22 que conquistaram.

