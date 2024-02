Três trocas de astros que gostaríamos de ver em times da NBA

É difícil um grande jogador sair em negociação, mas acontece. Para ter uma ideia, a trade deadline não teve nenhum nome de impacto. Então, listamos três trocas de astros que seriam interessantes em outros times na NBA para a próxima offseason. Confira.

1. Trae Young para o San Antonio Spurs

Apesar de Trae Young ter uma grande identificação com o torcedor do Atlanta Hawks, talvez seja a hora de mudanças por lá. E no San Antonio Spurs, também. A ideia é ter um “fornecedor” de jogadas para Victor Wembanyama. Simples assim.

Publicidade

Claro que existem rumores sobre isso, mas o Spurs precisa ter astros para brigar por algo na NBA no futuro próximo e sem trocas, o processo será muito lento, como em vários times. Veja o Oklahoma City Thunder, por exemplo. A equipe sofreu por três anos antes de realmente competir. No entanto, ali não tinha um “produto” como Wembanyama.

Agora, o Thunder briga pelos primeiros lugares do Oeste. Mas será que vai existir toda essa calma no Spurs?

Então, é possível que a diretoria faça algo similar, mas com impacto mais rápido.

Portanto, Trae Young poderia ser aquele encaixe que o Spurs tanto precisa. Um armador rápido, que distribui cerca de dez assistências por partida, perto de um futuro candidato ao MVP.

Publicidade

Spurs recebe: Trae Young (US$40 milhões em 2024/25 e mais três anos)

Hawks recebe: Keldon Johnson (US$19 milhões em 2024/25 e mais dois anos), Devonte’ Graham (US$12.6 não garantidos para 2024/25), Charles Bassey (US$2.6 milhões e mais dois anos não garantidos) e três escolhas de primeira rodada (2025, 2027 e 2029)

Leia mais

2. Zach LaVine para o Philadelphia 76ers

Embora Zach LaVine esteja fora até o fim da temporada por lesão, ele estará pronto para a próxima campanha. Antes da contusão havia interesse mútuo, de acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic. Mas como ele se machucou, LaVine preferiu passar por cirurgia para ficar bem para 2024/25. Ou seja, ele não queria se “queimar”, jogando abaixo de seu potencial.

Publicidade

Então, faz sentido para o Philadelphia 76ers, que precisa de jogadores com capacidade de pontuar em transição e do perímetro, além de Tyrese Maxey.

Seria simples, na verdade. Com uma sign and trade, o Chicago Bulls ficaria com Tobias Harris, enquanto Sixers receberia LaVine.

A diretoria de Chicago sabe que não vai conseguir mais do que isso. Pelo menos, até aqui. Afinal, tentou negociar o astro por várias vezes na atual temporada e não conseguiu.

Publicidade

Mas a situação atual do Sixers pode fazer com que astros da NBA peçam trocas aos seus times para a equipe. Isso porque a equipe terá muito espaço em sua folha salarial e, além disso, contará com Joel Embiid e Maxey (após renovação). Ou seja, Philadelphia pode montar um elenco realmente forte para a próxima temporada.

3. Karl-Anthony Towns para o New York Knicks

Sim, podemos avaliar vários aspectos, mas existe interesse mútuo. Não é tanto uma questão de se, mas quando. De acordo com jornalistas que cobrem o New York Knicks, a diretoria ama Karl-Anthony Towns e a equipe gostaria de contar com ele no futuro. Mas o futuro é tão breve assim?

Publicidade

Bem, depende de várias situações. O Knicks melhorou muito antes das lesões de Julius Randle e OG Anunoby. A equipe lutava até pelo segundo lugar do Leste, mas os dois alas se machucaram e o time caiu de produção. No entanto, eles estarão prontos para os playoffs. Se o time brigar pelo título do Leste, aí não faz tanto sentido investir em um jogador tão caro. Mas caso não chegue perto disso, o papo é outro.

E a mesma coisa acontece do outro lado. Afinal, o Minnesota Timberwolves está em sua melhor condição desde 2003/04, liderando o Oeste. Então, por que a diretoria trocaria um jogador tão especial no ataque (embora não seja grande defensor)?

Publicidade

Apenas com um desastre nos playoffs. Simples assim. Ou seja, cair na primeira rodada.

Apesar de o Timberwolves ser um time muito sólido na defesa, os times que podem sair do play-in assustam: Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Então, caso Minnesota caia para um deles, Towns pode ficar disponível.

Mas aqui, vamos utilizar um outro time também, o New Orleans Pelicans, pois Jonas Valanciunas será agente livre.

Publicidade

Knicks recebe: Karl-Anthony Towns (US$36 milhões em 2024/25 e mais quatro anos)

Timberwolves recebe: Josh Hart (US$12.9 milhões e mais quatro anos), Larry Nance Jr (US$10.3 milhões em 2024/25 e mais um ano) e uma escolha de primeira rodada do Knicks em 2024

Pelicans recebe: Mitchell Robinson (US$15.6 milhões em 2024/25 e mais dois anos)

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA