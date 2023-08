Segundo site, troca quádrupla pode envolver James Harden e Damian Lillard

As grandes novelas da agência livre da NBA de 2023 ainda não acabaram, já que ainda não aconteceu uma troca por Damian Lillard ou James Harden. O mercado está parado nas últimas semanas. No entanto, de acordo com o site Bleacher Report, uma possibilidade de negócio, envolveria outras duas equipes em possíveis acordos pelos astros.

O Miami Heat e o Chicago Bulls seriam os times envolvidos em um acordo quádruplo. Essa troca, então, resolveria as situações de Damian Lillard e James Harden. As estrelas, afinal, querem deixar o Portland Trail Blazers e o Philadelphia 76ers, respectivamente.

Miami Heat recebe:

Damian Lillard: US$216.2 milhões por quatro anos com uma opção de jogador em 2026/27.

Jusuf Nurkic: US$54.3 milhões por três anos.

Escolha de segunda rodada em 2028 (Bulls) e escolha de segunda rodada em 2029 (76ers).

O Heat, enfim, conseguiria o armador e receberia Nurkic. O pivô também está sob especulações no mercado. No entanto, equipe abriria mão de seus dois jogadores jovens promissores, Jaime Jacquez Jr e Nikola Jovic. Além disso, duas escolhas de primeira rodada futuras de Draft, Tyler Herro, Kyle Lowry e Caleb Martin.

Portland Trail-Blazers recebe:

James Harden: US$35.6 milhões por um ano.

Kyle Lowry: US$29.6 milhões por um ano.

Jaime Jacquez: US$16.9 milhões por quatro anos e dois anos de opção da equipe (2025/26 e 2026/27).

Nikola Jovic: US$9.2 milhões por três anos. Com dois anos de opção de equipe (2024/25 e 2025/26).

Duas escolhas de primeira rodada, em 2028 e 2030 (Heat) e escolha de segunda rodada em 2030 (Bulls).

Portland receberia dois grandes contratos expirantes. Então, provavelmente entraria em outra novela para tentar negociar Harden e Lowry. Além de Lillard e Nurkic, a equipe cederia o jovem Keon Johnson, e uma escolha de segunda rodada.

Philadelphia 76ers recebe:

Zach LaVine: US$178.06 milhões por quatro anos com opção de jogador em 2026/27.

Tyler Herro: US$120 milhões por quatro anos.

Escolha de segunda rodada de 2029 (Blazers).

O 76ers se mantém competitivo na projeção. Isso porque teria o trio Maxey, Herro e LaVine ao redor de Joel Embiid. Na hipotética troca, portanto, eles também enviariam o contrato expirante de Tobias Harris, além de Harden, e duas escolhas de primeira rodada. Entretanto, elas só seriam de 2029 e 2030.

Chicago Bulls recebe:

Tobias Harris: US$39.2 milhões por um ano.

Caleb Martin: US$13.9 milhões por dois anos com opção de jogador em 2024/25.

Keon Johnson: US$7.2 milhões por dois anos. Opção de equipe em 2024/25.

Pick-swap de primeira rodada em 2029, e por fim, uma escolha de primeira rodada em 2030 (76ers).

O Bulls abriria mão de Zach LaVine, também especulado no mercado de rumores da NBA. Capital do Draft chegaria, porém apenas em 2029.

Novelas travadas

A situação de Damian Lillard segue bem parada. O desejo público de só ir para o Miami Heat, que não tem um pacote que agrade Portland, segue impossibilitando o negócio. Aliás, a procura por um terceiro time que facilite o acordo segue.

Por outro lado, a NBA enviou um memorando a todos os 30 times. Nele, então, a liga revela não apoiar as falas do armador e de seu agente. Inclusive, com ameaça de multas.

Por fim, James Harden também deseja jogar apenas no Los Angeles Clippers, de acordo com Shams Charania, do portal, The Athletic. Mas, a equipe da Califórnia não está cedendo seu melhor pacote, já que a concorrência não é tão grande. Não há maiores atualizações sobre nenhuma das duas trocas no momento.

