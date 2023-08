Troca por Damian Lillard faria Miami Heat um campeão?

Com uma eventual troca de Damian Lillard, muita gente se perguntou nas últimas semanas: o Miami Heat seria campeão imediatamente? Bem, apesar de não haver resposta para uma questão assim no momento, diversos analistas da NBA debateram o assunto. Repetidas vezes. Mas ninguém conseguiu chegar a uma real conclusão, até porque não sabemos quem o Heat mandaria para o Portland Trail Blazers. Apesar de o armador exigir apenas o Heat como sua equipe no futuro, outros times tiveram interesse.

O problema é que a direção da liga se preocupou com o assunto. Se Lillard e seu agente rejeitam qualquer outra franquia, como é que sua situação terá um fim? Aí está o ponto. Pode não ter agora, no fim das contas.

O Blazers não quer saber de trocar por Tyler Herro. Afinal, ele não é um astro, não vende camisas como Lillard e não faria a diferença para colocar o Blazers no topo. Então, se isso é o que Miami pode mandar, é melhor esquecer. A não ser que tente via um terceiro time, enviando um “caminhão” de escolhas de Draft e jovens promissores. Enquanto rumores apontam que o Brooklyn Nets seria a terceira equipe, tudo está cada vez mais “na cara” que só vai acontecer algo depois que Ben Simmons mostrar serviço.

Ou seja, se Simmons for próximo daquele que foi ao All-Star Game, com a visão de quadra privilegiada e uma defesa impecável, é claro que ele fica atrativo. E isso é para qualquer time na NBA. O Philadelphia 76ers apostou em um jogador porque dali tinha algo e isso se comprovou durante anos. Mas ele funciona na liga de arremessadores? Aí, a resposta é ainda mais simples: sim, se ele estiver ao lado de vários deles.

De acordo com rumores, o Nets iria aguardar o início da próxima temporada para avaliar o australiano no mercado. Como o problema nas costas já não preocupa mais, ele estará saudável em 2023/24. Comece a juntar os pontos.

Então, caso Simmons esteja naquele nível, ele pode servir como moeda de troca. E das boas. Mas aí tem o fator Scoot Henderson, que também não é um bom arremessador. Ao menos, ainda não é. E olhando para o elenco de Portland, é difícil imaginar um quinteto com dois caras que não sejam minimamente capazes de acertar de longe. Não tem espaçamento na NBA? Esquece.

Mas por que não uma troca quádrupla?

É, eu sei. Parece que quero complicar as coisas. Na verdade, é para facilitar. E se tem uma equipe querendo um armador como Simmons é o San Antonio Spurs. Por que não fazer uma dupla para os próximos anos com Victor Wembanyama e um Simmons versão Sixers?

Sim. Seria perfeito, especialmente porque Gregg Popovich comandaria os dois. E quem San Antonio tem para facilitar uma negociação? Aí, amigo, é olhar para o elenco e tentar encaixar algo, tipo Keldon Johnson, além de expirantes, como Doug McDermott e Cameron Payne, por exemplo, e jogar para cima.

Pensando nisso, fiz um esboço no site Fanspo, que é bem legal para testar negociações futuras. Abaixo, só não passaria hoje porque existe um prazo mínimo de dois meses para uma nova troca. Mas a partir de 15 de setembro seria possível.

Mas para que isso tudo?

Calma, amiguinho. Vou explicar.

Primeiro, a gente sabe que não dá para trocar Ben Simmons hoje. Ninguém tem a menor ideia do quanto ele vale, então qualquer negociação no momento seria impossível. Então, teria de aguardar um ou dois meses de temporada regular para entender o que ele pode fazer em quadra.

Depois, o Miami Heat receberia Damian Lillard, ao lado de Reggie Bullock, um especialista em defesa e em três pontos. Enquanto isso, o Nets ficaria com Kyle Lowry e Doug McDermott. Ambos possuem contratos expirantes e Lowry serviria para atuar com Spencer Dinwiddie na armação. Por outro lado, McDermott é um arremessador, que poderia ajudar no quesito. E ainda tem um detalhe: após as trocas de Kevin Durant e Kyrie Irving, o Nets acertou apenas 35% do perímetro. Ou seja, seria somente o 22° em três pontos. Portanto, adicionar dois veteranos e lembrando ainda que Seth Curry foi embora, seria crucial.

O Blazers, em contrapartida, ficaria com Keldon Johnson, Duncan Robinson, Cameron Payne e Blake Wesley. Aqui, é necessário olhar para a situação. Perderia Lillard, sim. Mas chegariam as escolhas de Draft, um ala talentoso e jovem (o que Portland anda pedindo) e arremessadores. Afinal, todos são jogadores com, pelo menos, 36% de aproveitamento na carreira.

Por fim, San Antonio levaria Tyler Herro e Ben Simmons. Sob o comando de Popovich, lembrando que ainda tem Devin Vassell e Wembanyama na brincadeira, o Spurs poderia começar a pensar sobre vitórias em um prazo menor. Lembrando que seria apenas caso Simmons volte a jogar em seu melhor nível.

Mais do que isso, tal tempo seria importante para o calouro Jaime Jaquez entender o sistema de Miami.

Afinal, com Damian Lillard, o Miami Heat poderia lutar pelo título?

Aí está meu ponto. Lillard seria extremamente impactante, mas notou que outras peças importantes do elenco ficaram? Jimmy Butler, Bam Adebayo, estariam lá, assim como Caleb Martin e Josh Richardson. E com Bullock, um cara que pode marcar três posições, Miami teria um elenco interessante e mais profundo nas posições de perímetro. E por que você acha que o Heat vai testar vários armadores agora, como Jamaree Bouyea?

Justamente pelo fato de que uma negociação por Lillard vai exigir que a equipe abra mão de Lowry e Herro. Então, a ideia é preparar um armador reserva para Lillard durante os treinos de pré-temporada. Caleb Daniels, por exemplo, é um cara alto para a posição, que ajudou Villanova a chegar no Final Four de 2022 sem precisar estar com a bola nas mãos, necessariamente. Ou seja, a equipe da Flórida não dorme no ponto. Eles tentam extrair o máximo de cada jogador. Ou será que Max Strus, Gabe Vincent e Caleb Martin chegaram lá com hype?

Eu não tenho a menor dúvida que o Miami Heat, com Damian Lillard na armação, ao lado de Jimmy Butler e Bam Adebayo, brigaria para ser campeão.

Portanto, para que tudo aconteça, é necessário aguardar o começo da temporada. Nada me tira da cabeça que Simmons pode ser a peça-chave para uma troca acontecer. O Nets não sabe o que fazer com ele, o jogador não se encaixa naquilo que o time precisa hoje e tem talento para seguir a carreira em outro lugar.

E o Spurs me parece a equipe ideal para tentar algo agora, pois conta com diversos expirantes e precisa de um armador talentoso para “alimentar” Wembanyama.

