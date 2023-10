Troca de James Harden para o Clippers ganha novos capítulos

O Philadelphia 76ers mostrou que não aceitará qualquer coisa por James Harden, mas o que o Los Angeles Clippers precisa oferecer para fechar a troca? De acordo com Keith Pompey, do portal The Philadelphia Inquirer, o Sixers quer Terance Mann. No entanto, a franquia angelina não parece disposta a ceder o ala-armador. Desse modo, a negociação se complica.

“O plano de adicionar picks swaps (trocas de posição de escolha) por Harden não fez com que Philadelphia se interessasse”, disse Pompey. “O Sixers quer um pacote com Terance Mann e escolhas de primeira rodada. Mas minha fonte contou que Daryl Morey [presidente da franquia] sabe que Mann não é negociável”.

“O Sixers quer conseguir um astro ou peças para conseguir tal, por Harden. É por isso que picks swaps não são boas o suficiente. E o que dizem é que o Sixers não procura escolhas do Clippers na troca por James Harden. Eles são uma franquia que precisa se manter relevante no mercado. Além disso, tem um time para disputar os playoffs”.

Na última semana, Adrian Wojnarowski, da ESPN, também comentou sobre as picks swaps do acordo. De acordo com o jornalista, o Clippers já procura troca para multiplicar suas escolhas de primeira rodada para adicionar ao pacote por James Harden.

“Várias equipes veem muito valor na escolha de primeira rodada do Draft de 2028 do Clippers. Talvez, algum time queira apostar duas de suas escolhas por essa. E, com isso, os angelinos devem voltar a consultar Daryl Morey. Talvez, um desses cenários possa angariar mais interesse por parte do Sixers do que só a seleção de 2028”, explicou o experiente jornalista.

O número de escolhas de recrutamento envolvidas no negócio, aliás, é o ponto de impasse nas negociações. Os californianos estão firmes em não sacrificarem mais do que uma seleção de primeira rodada, além de trocas de posição de escolha em outros anos. O Sixers, no entanto, vê isso como um ponto de partida para o negócio. Então, o Clippers tenta “multiplicar” os ativos.

“O Sixers quer tirar o máximo possível do Clippers na negociação, pois o mercado por James é só um time. E, ao mesmo tempo, ninguém em Los Angeles vê a necessidade de aumentar uma proposta única. Não é fácil. A resolução pode estar em uma equipe com várias escolhas de draft que queira tentar a sorte apostando contra o Clippers em 2028”, explicou o repórter.

Novela vai longe

Perder James Harden para o Clippers seria, antes de tudo, um desastre na visão do Philadelphia 76ers. Afinal, a equipe precisa ser competitiva enquanto conta com o MVP Joel Embiid no elenco. A franquia, portanto, já estaria negociando uma troca pensando em seu substituto. Para Wojnarowski, os ativos que a franquia miram já estão direcionados para oportunidades futuras de mercado.

“Morey quer usar os ativos que receber do Clippers para trazer outro All-Star para substituir James. Essa é a sua motivação, a princípio. Por isso, ele decidiu levar a situação com calma. Ele mira achar o melhor cenário e retorno que puder porque não pode dar passos para trás como candidato ao título. Mas a grande questão é: quem é esse cara?”, questionou o veterano jornalista.

A aposta do repórter, por enquanto, é que essa troca ainda não vai sair antes do início da temporada. Pois, se não há substitutos claros, não há pressa para se perder um jogador. “Essas opções de trocas surgem mais na segunda metade da temporada, por exemplo. Então, é uma situação que pode se arrastar pelos próximos meses”, concluiu.

