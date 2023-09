Após troca frustrada, Malcolm Brogdon está irritado com o Celtics

Malcolm Brogdon, o atual melhor reserva da NBA, está irritado com o Boston Celtics por tentá-lo envolver em uma troca. Antes de enviar Marcus Smart por Kristaps Porzingis, o plano era negociar o armador de 30 anos. No entanto, o acordo não foi completado por conta do histórico de saúde dele. De acordo com Gary Washburn, do portal Celtics All Access, parece que não há comunicação entre o jogador e a franquia desde então.

“Malcolm é um jogador que me preocupa”, afirmou Washburn. “Eu não tenho ouvido nada sobre ele. E ele está irritado com o time. Então, não acho que está tendo comunicação entre os dois lados. Ele não ficou feliz com a maneira na qual o acordo foi feito”.

Vale lembrar que o Celtics tentou enviar Malcolm Brogdon para o Los Angeles Clippers em uma troca. A franquia receberia Porzingis em volta. Ao mesmo tempo que Washington Wizards receberia Marcus Morris, Danilo Gallinari, Amir Coffey e a escolha 30 do Draft deste ano. No entanto, logo no dia seguinte o acordo foi vetado.

O time de Los Angeles estaria com medo de que a última lesão do armador seria grave demais, ao ponto de prejudicar o restante de sua carreira. Brogdon atuou nos playoffs com uma contusão no cotovelo. Como resultado, seu aproveitamento nos arremessos caiu bastante naquele período.

Desse modo, o Celtics fez uma nova oferta, a qual envolvia o Memphis Grizzlies. Marcus Smart, então, foi para o time, enquanto Porzingis ainda ia para o Celtics. Mas essa foi a primeira grande troca da offseason e a repercussão da primeira tentativa foi imensa.

A ideia de enviar Malcolm Brogdon na troca pelo ala-pivô letão não partiu do Celtics. De acordo com Steve Bulpett, do portal Heavy Sports, a franquia se sentiu pressionada a negociar o armador para não perder a oportunidade de fechar o acordo. A intenção do time sempre foi mantê-lo como peça fundamental.

“Eles não quiser trocar ele logo de cara”, afirmou uma fonte para Bulpett. “Eles gostam muito de Malcolm. Mas eles tinham que balancear seu elenco. Eles não queriam ir para outra temporada dependendo tanto apenas em Al Horford e Robert Williams. Eles tiveram um pouco de receio com essa dupla no garrafão e queriam uma melhora”.

Então, Brogdon era peça-chave no acordo porque o terceiro time do acordo, o Clippers, tinha muito interesse em adicionar um armador. A franquia continua focada em James Harden, mas tem receio de que a situação com o Philadelphia 76ers nunca melhore. Assim, adicionar uma peça fundamental da campanha até a final de conferência do Celtics parecia uma ótima segunda opção.

