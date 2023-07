A troca que enviaria Pascal Siakam ao Miami Heat

O Miami Heat está procurando conseguir um novo astro pelo mercado de troca e Pascal Siakam pode ser esse jogador. A franquia está muito ligada ao acordo em volta de Damian Lillard, mas a falta de progresso nas negociações talvez faça eles mudarem de ideia. Desse modo, veja uma opção hipotética que a equipe tem.

Na troca, o Heat receberia Pascal Siakam. Ao mesmo tempo, abriria mão de Tyler Herro, Caleb Martin, Nikola Jovic e a escolha de primeira rodada de 2030.

Siakam está em um contrato expirante. Então, é possível que o Raptors aceite um retorno menor pelo medo de perder ele na agência livre. Assim, o acordo seria benéfico para ambos os times.

Melhora em Miami

O Heat conseguir Pascal Siakam na troca significa que terão uma melhora no ataque que, em muitos momentos, ficou estagnado nos últimos playoffs. O ala-pivô se consagrou como um astro versátil nos dois lados da quadra. Na última temporada, ele teve médias de 24.2 pontos, 7.8 rebotes e 5.8 assistências. Seu aproveitamento foi de 48% nos arremessos de quadra e 32.4% nas bolas de três pontos.

Apesar de ter um contrato expirante, Siakam pode precisar de apenas uma temporada para ajudar o Heat a ser campeão. Afinal, a equipe fez uma campanha memorável nos playoffs e, agora, teria um astro que tem experiência de vencedor.

Reconstrução em Toronto

Com a saída de Fred VanVleet e de Pascal Siakam, o Raptors ficaria sem nenhum astro consolidado. Desse modo, a equipe entraria em reconstrução. Tyler Herro, então, seria uma ótima peça para o elenco. Em suas quatro campanhas na NBA, o ala-armador de 23 anos mostrou que tem capacidade de ser uma das bases de uma franquia.

Na última temporada ele obteve médias de 20.1 pontos, 5.4 rebotes e e 4.2 assistências ao longo de 67 partidas. Seu aproveitamento foi de 43.9% nos arremessos gerais e 37.8% do perímetro.

Ir para Toronto daria a oportunidade de Herro conseguir comandar mais o jogo, sendo talvez a primeira opção no ataque. Vale lembrar que o jovem jogador tem mais quatro anos de contrato garantido.

As outras peças do pacote são Caleb Martin e Nikola Jovic. O primeiro é um ala 3 and D de qualidade que fará bom uso de um papel maior. O segundo, no entanto, é um ala-pivô de 20 anos que ainda precisa ser desenvolvido. A primeira escolha de 2022 só participou de 15 jogos na NBA, mas já mostrou que tem potencial para se tornar um bom jogador.

