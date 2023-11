Troca por “terceiro astro” volta a ganhar força no Lakers

Nos últimos anos, a maior parte dos rumores de troca do Los Angeles Lakers girou em torno do “terceiro astro”. Ou seja, o grande nome da liga que seria o complemento ideal para Anthony Davis e LeBron James. Uma elogiada offseason cessou os boatos, mas, aparentemente, não durou muito tempo. Segundo Ramona Shelburne, da ESPN, o início de temporada fraco do time voltou a trazer a possibilidade à tona.

“Já existem rumores e pedidos por um terceiro astro nos bastidores de novo. Há quem questione, por exemplo, por que não tentaram trazer James Harden. Mas as pessoas esquecem que a equipe já fez isso e, depois, precisou de muito trabalho para livrar-se de Russell Westbrook. É necessário paciência. Sabemos, no entanto, que isso não é uma virtude por lá”, revelou a jornalista, em um podcast do canal.

Pensar em uma mudança tão radical, a princípio, parece bem prematuro. Afinal, o time só disputou oito jogos na temporada e venceu três deles. O elenco tem problemas com lesões nesse início de campanha e, ao mesmo tempo, tenta “aclimatar” os seus novos atletas. É um processo de adaptação para os atuais finalistas do Oeste. Por isso, a aposta de Shelburne é que uma troca não é algo iminente.

“Eu esperaria uns 25 jogos antes de tentar alguma coisa. Eles usaram tantos recursos, realizaram várias mudanças na offseason, então acho que você precisa dar um tempo. No entanto, parte dos elogios pelos contratos que fecharam estava no fato de que são ‘trocáveis’. Não acho que vão fazer algo agora até porque muitos deles não podem ser negociados até dezembro”, explicou a experiente repórter.

Dependência

Nos momentos de dificuldade, o Lakers recai em um velho problema: a dependência de LeBron James. A ideia de controlar a minutagem do líder da equipe, com isso, já soa um passado distante. Às vésperas de completar 39 anos, ele atuou mais de 35 minutos em cinco das oito partidas do time. Para Shelburne, os angelinos flertam com o desastre em sua extrema necessidade de contar com o craque.

“No início da temporada, o plano era ter LeBron em quadra uns 28 minutos por partida. Mas, hoje, já está com média de 35 minutos. Essa ideia, para resumir, durou dois dias. Quando ele vê que a coisa não funciona, a sua resposta é assumir. Não dá, no entanto, para pedir que faça isso mais. Um jogador de sua idade com tanto tempo de quadra é um risco. Aliás, diria que é uma questão de tempo”, alertou a jornalista.

Mas o problema não para por aí. Mesmo que o ala “aguente o tranco”, por exemplo, as perspectivas competitivas do Lakers seguem bem questionáveis – e, nesse caso, a troca por um terceiro astro faz pouca diferença. Afinal, nada em exagero pode ser positivo. “Depender de um veterano dessa forma nunca é saudável, pois não dá para sustentar. Não é uma forma realista e sustentável de vencer jogos”, resumiu Shelburne.

Alternativas

Outro fator que deve ditar uma possível troca do Lakers por esse “terceiro astro” é a disponibilidade do mercado. Os grandes jogadores, antes de tudo, nunca costumam estar disponíveis no começo da temporada. Assim, uma negociação seria bem mais factível antes da trade deadline. Ou seja, os executivos californianos podem não ter outra escolha a não ser esperar.

Mas quem pode ser essa opção de astro? Especulou-se muito sobre Trae Young na offseason, mas não parece uma alternativa realista hoje. Dois atletas que são mais especulados, até pela situação competitiva do Chicago Bulls, são os alas-armadores Zach LaVine e DeMar DeRozan. Além disso, o pivô Karl-Anthony Towns é um alvo crescente de especulações no Minnesota Timberwolves.

