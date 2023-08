Site lista três trocas de jogadores que ainda podem acontecer na offseason da NBA

A offseason esfriou nas últimas semanas, mas isso não significa que trocas de jogadores importantes não vão acontecer na NBA. O site Fadeaway World, projetou três trocas hipotéticas, que podem sacudir a liga para a temporada 2023/24, que se aproxima. Confira, então, os três negócios propostos que envolvem, James Harden, Pascal Siakam e Clint Capela.

James Harden no Los Angeles Clippers

Clippers recebe: James Harden

76ers recebe: Norman Powell, Terance Mann e Robert Covington

Aqui há um interesse mútuo. Harden quer o Clippers, e Los Angeles também quer o armador. Então, esse é o fim mais previsto para essa novela, desde que o armador pediu uma troca do Philadelphia 76ers, um dia antes da abertura da agência livre da NBA. No entanto, é o retorno que está complicando as tratativas da negociação.

Rumores, por exemplo, indicam que o Los Angeles Clippers não está interessado em abrir mão de Terance Mann para fechar o acordo. A franquia quer manter profundidade no elenco e tenta se aproveitar do pedido do astro.

Em movimento parecido com a novela de Damian Lillard, os boatos dizem que Harden perdeu valor de troca. Isso porque declarou seu desejo em se juntar apenas ao Clippers.

A situação fica ainda mais complicada já que Harden será agente livre irrestrito novamente em 2024/25. Afinal, ele aceitou sua opção de jogador com o 76ers, antes de solicitar uma troca. O negócio pode fazer sentido, até porque Norman Powell e Terance Mann são pontuadores sólidos. Robert Covington, por sua vez, pode ser um ala que contribui dos dois lados da quadra.

Philadelphia busca se manter competindo, até para agradar Joel Embiid. Contudo, tudo aponta para um Clippers, não muito disposto em ceder tanta coisa. Negociação travada, por hora.

Contratos para 2023/24:



James Harden: US$35.6 milhões em 2023/24, último ano de contrato

Norman Powell: US$18 milhões em 2023/24. Além disso, tem mais US$39.6 milhões a receber até 2025/26

Robert Covington: US$11.6 milhões em 2023/24, último ano de contrato

Terance Mann: US$10.5 milhões em 2023/24. Por fim, tem mais US$11.4 milhões a receber em 2024/25

Pascal Siakam no New York Knicks

Knicks recebe: Pascal Siakam

Raptors recebe: RJ Barrett e Quentin Grimes

Atualmente, não há grandes rumores sobre trocas envolvendo os dois times na offseason da NBA, envolvendo os jogadores e ambas as equipes.

Siakam, entretanto, tem sido um nome a se observar. Especulações indicam que uma troca do ala pode acontecer por diversas frentes. Seja o alívio econômico futuro para a franquia, ou seja para conseguir jogadores ainda mais jovens para uma reconstrução, comandada por Scottie Barnes.

O Knicks foi citado como um dos interessados em Harden, logo após ele pedir para sair do 76ers. No entanto, eles não buscaram conversas, devido ao desejo do All-Star em se juntar ao Clippers.

Os boatos apontam que New York observa a situação de vários jogadores importantes, incluindo, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, e Donovan Mitchell. Mas não apara agora.

Uma troca dessas, então, estaria ligada ao Knicks considerando Siakam no mesmo patamar dessas estrelas. Visando também poder competir novamente por um título, que não vem desde os anos 1970.

Mas, não há maiores rumores sobre isso. Siakam tem sido bastante citado ao Atlanta Hawks, e em momentos anteriores, ao Indiana Pacers e Orlando Magic.

Contratos para 2023/24:

Pascal Siakam: US$37.8 milhões em 2023/24, último ano de contrato

RJ Barrett: US$23.8 milhões em 2023/24. Além disso, tem mais US$83.2 milhões a receber até 2026/27

Quentin Grimes: US$2.3 milhões em 2023/24 e inclui uma opção de equipe, de US$4.2 milhões para 2024/25

Clint Capela no Dallas Mavericks

Mavericks recebe: Clint Capela

Hawks recebe: Tim Hardaway Jr, Josh Green e uma escolha de primeira rodada de 2025

Essa proposta, aliás, faz parte de rumores reais recentes. Clint Capela é muito ligado à necessidade mais citada por todos sobre o Dallas Mavericks em 2023/24. Pivôs dominantes defensivos.

O time escolheu Dereck Lively na loteria do recrutamento de 2023, além de obter Richaun Holmes, também na noite do Draft. Mas, Clint Capela seria o nome ideal para essa necessidade e é um desejo da franquia.

Para Atlanta, quase todos os jogadores veteranos do time estavam disponíveis para trocas durante esta offseason da NBA. Mas, apesar de trocar John Collins para o Utah Jazz, os rumores sobre De’Andre Hunter esfriaram e Dejounte Murray conseguiu uma extensão contratual. Então, se mantém como líder da franquia ao lado de Trae Young.

Clint Capela tem uma sombra importante, que está louca por mais espaço no Hawks: Onyeka Okongwu. Por fim, nessa hipótese, a equipe ganharia um arremessador a mais com Hardaway. Além disso, um jogador com potencial para contribuir dos dois lados da quadra com Josh Green.

Esse, inclusive, pode ser o grande problema da troca, já que o Mavs não parece muito disposto a ceder o promissor ala. Entretanto, pode ser o único jeito de conseguir esta troca.

Contratos para 2023/24:

Clint Capela: US$20.6 milhões em 2023/24. Então, tem mais US$22.2 milhões a receber em 2024/25

Tim Hardaway Jr: US$17.8 milhões em 2023/24. Portanto, tem mais US$16.1 milhões a receber em 2024/25

Josh Green: US$4.7 milhões em 2023/24, último ano de contrato

