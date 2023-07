Trocas na NBA: Blazers quer realmente negociar Damian Lillard?

O primeiro mês de agência livre vai chegar ao fim e, por enquanto, uma “novela” segue sem perspectiva de resolução. Damian Lillard quer deixar o Portland Trail Blazers, mas a negociação dos cenários de trocas está muito lento nos bastidores da NBA. Especula-se que a equipe está disposta a esperar meses pela transação ideal. Há quem já duvide, aliás, do real interesse do time em negociar o astro.

“Para começar, eu não sei se compro totalmente a ideia de que vão trocá-lo. Uma pessoa com conhecimento do caso, por exemplo, disse-me que nem todos estão convencidos de que Portland quer negociar Damian. Sentem como se a franquia quisesse mudar a sua posição enquanto ‘retarda’ o negócio. Tentando, com isso, talvez vencê-lo pelo cansaço”, contou Anthony Chiang, do jornal Miami Herald.

O impasse estende-se por causa das particularidades que envolvem as conversas. Lillard, antes de tudo, quer jogar só por uma equipe: o Miami Heat. Por isso, em uma decisão duvidosa, o seu agente contatou vários times para desestimulá-los a tentar uma troca. O Blazers, assim, perdeu o controle da situação mesmo que o armador tenha um contrato longo e garantido assinado.

O processo pode ser lento, mas Chiang garante uma coisa: nada mudou até agora. “A maioria das pessoas importante para que a negociação avance estão de férias, então não acho que um acordo seja iminente. Mas o vital é que nenhuma questão entre os interessados teve alteração. Damian segue firme em seu pedido e, além disso, só quer Miami. Nenhum outro lugar”, finalizou o jornalista.

Reverter o desejo de mudança de Damian Lillard na NBA e, como resultado, evitar trocas é irreal para o Blazers. Arrastar o impasse, por outro lado, é um panorama factível. O tempo é um dos fatores mais poderosos, afinal, para mudar a visão das pessoas sobre um assunto. Para Ramona Shelburne, da ESPN, os dirigentes do Oregon devem e vão usar o tempo como um trunfo nessa negociação.

“Nós estamos diante de uma situação que, provavelmente, vai demorar para ser resolvida. Isso é certo. A grande questão é se o Blazers quer realizá-la antes da temporada ou em fevereiro, por exemplo. Porque, entrando na temporada, você ganha tempo e mais interessados em potencial. Talvez, Damian até expanda a sua lista de destinos”, apontou a repórter.

Há exemplos no passado recente, aliás, que motivam o Blazers a adotar esse tipo de estratégia. “A comparação que eu vejo para a novel de Damian, por enquanto, seria Anthony Davis. Ele queria ser enviado especificamente para o Lakers. E o New Orleans Pelicans não teve pressa para trocar. Aquelas conversas demoraram mais de meio ano, aliás”, relembrou Shelburne.

Demora

Mesmo que a demora seja esperada, isso não impede um sentimento crescente de frustração dentro do Heat. A franquia esperava ter conversas mais avançadas, no mínimo, para contar com o craque. E, pelos lados da Flórida, coloca-se a culpa da lentidão na postura do Blazers. O time, a princípio, seria pouco claro sobre as intenções de retorno com a troca.

“Miami está frustrado por causa do progresso lento do negócio. Eles gostariam de saber o que Portland quer, mas recebem como resposta que devem trazer a sua melhor proposta. É claro que não possuem a oferta ideal por Damian. Por isso, sentem que as coisas poderiam avançar mais rápido se houvesse uma posição evidente do outro lado”, explicou o jornalista.

A velocidade das tratativas é importante para o Heat porque a equipe ainda vai ter que trabalhar na composição de elenco. “Nesse momento, a comunicação entre as duas partes simplesmente não existe. Isso é frustrante, certamente. O empresário de Damian esperava que as duas franquias tivessem uma reunião durante a Liga de Verão, mas não aconteceu”, completou Haynes.

Vantagem

Mas, no fim das contas, o Blazers realmente quer considerar as possíveis trocas por Damian Lillard ao redor da NBA? As informações e as especulações caminham em sentidos contrários. De acordo com Dave Deckard, do site Blazers Edge, imaginar que a franquia trabalha para tentar manter Lillard é uma invenção. Assim como Shelburne, ele acredita que o atraso é só uma estratégia da equipe.

“Faz sentido para Portland querer manter tudo em silêncio porque é uma forma de conseguir algum controle. O time, afinal, possui pouco poder de barganha. Miami tem uma grande vantagem por causa da exigência de Damian de ser enviado só para lá. Mas não existe nenhum sinal de que dificultem a negociação para tentar mantê-lo ou ‘por fazer’”, cravou o analista de Portland.

