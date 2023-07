Trocas na NBA: com quem o Blazers tentou negociar a terceira escolha do draft?

Uma das “novelas” em andamento da NBA começou com um ato trivial. O Portland Trail Blazers considerou trocas, mas decidiu usar a terceira escolha do último draft para selecionar o talentoso Scoot Henderson. Quase definiu, assim, o pedido de saída de Damian Lillard. No entanto, o que é verdade nos rumores de tentativas da franquia em negociar a seleção?

O analista Zach Lowe, da ESPN, escreveu um longo artigo em que explicou o que conseguiu apurar sobre o caso. Afinal, quais foram os times com quem a equipe tentou negociar a escolha? Quem foram os astros envolvidos nas conversas. Por que, então, nada aconteceu? Vamos destrinchar cada um dos cinco cenários revelados pelo comentarista.

Publicidade

Brooklyn

Segundo Lowe, o Brooklyn Nets teria sido a primeira opção procurada pelo Blazers. A ideia era a aquisição de Mikal Bridges. Mas essas negociações não conseguiram nem esquentar. Ele apurou, afinal, que nunca existiu interesse dos nova-iorquinos. Negociar o ala, para resumir, está fora de cogitação. Eles querem construir o seu novo elenco em torno do jogador.

“Os dirigentes de Brooklyn nunca mostraram interesse em disponibilizar Mikal pela seleção. É incerto, aliás, se houve conversas de fato sobre o assunto”, contou o analista.

Vale lembrar que, além da escolha de draft, a maior parte das propostas continham Anfernee Simons também. O ala-armador é outro atleta jovem e talentoso, mas já tem US$78 milhões em salários a receber pelas próximas três temporadas. Ou seja, consome a flexibilidade da equipe.

Publicidade

Leia mais

Clippers

Antes do recrutamento, o Los Angeles Clippers teria feito sondagens para avaliar o valor de mercado do craque Paul George. Lowe supõe que, nesse caso, o Blazers foi uma das equipes consultadas. Mas essa é uma questão em que o comentarista não tem informações concretas ainda. Ele acredita que os times chegaram a estar em contato e, mesmo assim, nada se materializou.

Publicidade

Para o analista, não havia justificativa para os dirigentes do Oregon aceitarem esse possível negócio. Trocar a possibilidade de ter Henderson por George, em síntese, seria bastante danoso para o Blazers. Por mais que isso, por fim, pudesse agradar Lillard.

“Você simplesmente não pode negociar Scoot por um jogador de 33 anos que não disputa mais de 56 jogos há quatro temporadas. Além disso, Paul é elegível para uma extensão enorme de contrato agora”, apontou.

Publicidade

Toronto

O Toronto Raptors, por sua vez, foi uma alternativa real para o Blazers para trocas com a terceira escolha do draft. A equipe da conferência Oeste teria iniciado os contatos que duraram dias. Especulou-se que, realmente, os canadenses tinham interesse na seleção de Henderson. A saída do armador Fred VanVleet, por exemplo, reforça esse rumor.

Publicidade

No entanto, essa foi mais uma negociação que não avançou. E não se chegou a um acordo, no fim das contas, por causa do time do Leste. Lowe informa que eles não estavam prontos para cederem, a princípio, nem de Pascal Siakam, nem de OG Anunoby. Mas o articulista da ESPN acredita que o negócio também não fazia tanto sentido para o Blazers.

“Pascal e OG são muito bons jogadores, certamente. Inclusive, o primeiro é um all-star. Mas algum deles realmente elevaria Portland à condição de um dos favoritos ao título? É muito difícil”, avaliou o comentarista.

Nova Orleans

O New Orleans Pelicans, assim como o Raptors, também apareceu como um forte interessado em selecionar Henderson. Mas seguiu o mesmo caminho da franquia canadense com o avanço das negociações. O Blazers conversou sobre possíveis cenários de trocas com a terceira escolha do draft, mas o time da Louisiana não estava pronto para ceder o necessário no negócio.

Publicidade

“As conversas envolviam Zion Williamson, mas, no dia do recrutamento, o Pelicans recuou em negociá-lo. Ele ainda é visto internamente como um jogador para mudar o patamar de uma franquia quando saudável. No entanto, como sabemos, raramente está saudável”, explicou Lowe.

Leia mais

Miami

Por fim, o Miami Heat também fez parte da história. Foi, no entanto, praticamente uma nota de rodapé. Houve uma tentativa de “contra-ataque” do Blazers, diante das especulações em torno de Lillard, que não saiu do campo especulativo. Lowe sinalizou que, de fato, existiu a proposta da terceira escolha do draft por Bam Adebayo.

Publicidade

“Miami deu risada quando Portland, potencialmente, pediu o pivô pela escolha”, concluiu o comentarista.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp