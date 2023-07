Trocas da NBA: Pascal Siakam pode ser negociado antes de Lillard e Harden

As trocas de Damian Lillard e James Harden devem demorar um pouco mais no mercado da NBA, mas Pascal Siakam pode ter um novo time em breve. De acordo com o jornalista Marc Stein do site Substack, o ala-pivô corre riscos de deixar o Toronto Raptors após longo período. Assim como Fred VanVleet foi para o Houston Rockets na agência livre, o atleta estaria “de saída”.

“Toronto está muito mais preparado para trocar Siakam do que imaginávamos nas últimas semanas”, afirmou Stein. “O Indiana Pacers, por exemplo, é um time com forte interesse. O nome dele está quente no mercado em uma proporção cada vez maior. Então, é mais provável que ele seja trocado antes de James Harden ou Damian Lillard”, finaliza o jornalista.

Rumores acontecem há algum tempo

No momento, o futuro do Raptors é uma das maiores dúvidas da liga. Assim, após a saída de VanVleet, o Atlanta Hawks e outros times conversaram com a franquia para saber a situação de Siakam.

O veterano entrará no seu último ano de contrato e receberá US$37,8 milhões na temporada 2023/24. Vale lembrar que ele recusou uma extensão oferecida por Toronto na última campanha. Seu objetivo era ser fazer parte do All-NBA e conseguir um valor maior no acordo, o que não aconteceu. Portanto, agora, ele só pode estender o contrato em quatro anos por até US$183 milhões.

As trocas da NBA são sempre intrigantes, mas Pascal Siakam parece estar de vez no mercado. Outros nomes do Raptors foram surgiram em rumores no mercado. A saída de VanVleet se confirmou, enquanto OG Anunoby segue no Canadá para 2023/24. Ao menos, por enquanto.

Troca de Lillard pode demorar

Mais um novo capítulo na negociação envolvendo o astro e o Portland Trail Blazers aconteceu nesta segunda feira (10). De acordo com Joe Cronin, GM da franquia, uma troca ainda pode levar muito tempo até ser concluída. Para o diretor da equipe, uma negociação para um destino específico é mais difícil de se completar tão rápido.

“Nós vamos ser pacientes”, afirmou Cronin. “Nós vamos fazer o melhor para o nosso time, então temos que ver como isso funciona. Mas se tiver que levar meses, vai levar meses”.

Cronin, entre outras coisas, ressaltou que não houve conversas com o astro desde que ele pediu uma troca. O GM não quis confirmar se houve um encontro com pessoas ligadas ao Miami Heat em Las Vegas, durante a Summer League, neste fim de semana.

O técnico do Blazers, Chauncey Billups, também comentou a situação.

“Eu tenho um relacionamento muito próximo com Damian Lillard”, disse. “Ele está em uma posição que precisa tomar decisões sobre o que é melhor para sua carreira e, também, para sua vida de agora em diante. Essas questões não são apenas sobre basquete”.

Billups, por fim, elogiou o trabalho feito por Cronin: “Joe tem feito um ótimo trabalho, administrando essa questão. Isso é o esporte profissional. Como treinador, preciso lidar com a situação da mesma forma”.

Patrick Beverley falou sobre James Harden

Esta segunda feira também marcou a apresentação do armador Patrick Beverley no Philadelphia 76ers. O assunto James Harden chegou em sua coletiva. Mas o veterano deixou claro que quer jogar com Harden.

“Claro que quero que ele fique”, afirmou. “Os jogadores estão aqui querendo jogar e este não é o meu campo de atuação, mas quero que ele esteja com a gente nos treinos, em nosso vestiário. Um dos motivos de eu assinar com o Sixers, foi que James Harden estava aqui”.

Ele também comentou sobre suas expectativas na nova equipe, além de relembrar que Joel Embiid foi eleito o último MVP.

“Acho que muitos times gostariam de ter o que nós temos”, disse o especialista em defesa. “Um MVP em Joel Embiid, uma estrela como Harden, uma jovem estrela como Tyrese Maxey, um grande jogador que eu nunca chamaria de role player, como Tobias Harris. Além disso, caras com a mentalidade como a minha ou a de PJ Tucker. O objetivo final é o título, mas precisamos nos concentrar a primeira vista em alcançar às finais do Leste, superar essa barreira. Podemos fazer algo especial”, finalizou Beverley.

