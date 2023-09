Trocas na NBA: segundo jornalista, outro time do Leste quer Damian Lillard

A novela mais longa da offseason pode ganhar novo capítulo. De acordo com Marc J. Spears, da ESPN, outro time da Conferência Leste da NBA pode movimentar o mercado de trocas e entrar na disputa por Damian Lillard. É bom citar que o jornalista foi o único que entrevistou o armador desde que ele pediu para deixar a franquia.

“É um fato. As especulações sobre a troca tem aumentado nos últimos dias. Inclusive, tenho ouvido um rumor bastante frequente de que uma equipe ‘misteriosa’, além de Miami, está negociando com Portland. Essa equipe está na Conferência Leste. Eu prefiro não falar ainda sobre qual é esse time, ainda preciso confirmar algumas coisas. Mas, ressalto: tenho ouvido muito sobre isso nos últimos dias”, explica Spears.

Algumas outras equipes da NBA foram consideradas em possíveis trocas por Damian Lillard. No Leste, muito se falou de Brooklyn Nets, Boston Celtics e em menor grau, Toronto Raptors.

Publicidade

O Nets teria desistido do negócio, já que Portland desejava Mikal Bridges. No entanto, podem ser um dos times envolvidos em uma negociação que o leve a Miami. Como facilitador, uma terceira equipe que pode receber, por exemplo, Tyler Herro.

Boston chegou a se interessar, mas Lillard negou a franquia em prol do Heat. Jayson Tatum até tentou recrutar o astro, mas o astro não quis se juntar ao Celtics. Apesar da especulação, Boston e Toronto não foram muito considerados como postulantes reais pelo camisa 0.

Publicidade

Leia mais!

Segundo Woj, Blazers conversa sobre troca de Damian Lillard com vários times

Boletim de rumores da NBA (16/09/2023)

Site lista os 100 melhores jogadores da NBA em 2023/24

Spears, porém, não confirmou nada. Então, fica a dúvida sobre qual seria o concorrente misterioso do Miami Heat nesse momento.

O otimismo tem aumentado em Miami com as últimas notícias. De acordo com Greg Sylvander, insider da franquia pelo portal Five On The Floor, a movimentação está aumentando.

Publicidade

“Não há como negar. Houve progresso nas últimas 48 a 72 horas. Miami e Portland estão avançando rumo a um acordo. Seja entre os dois lados, ou entre as equipes que vão facilitar a troca, é claro que houve um progresso. Agora é esperar para ver se isso de fato se concretiza”.

Publicidade

Outro que citou avanço nos últimos dias, foi Adrian Wojnarowski, da ESPN.

“Posso dizer com toda a certeza que ouvi mais rumores e boatos nesta última semana, do que em todas as anteriores. Parece que Heat e Blazers voltaram a negociar mesmo”, comentou o jornalista.

No entanto, ele também garantiu que isso acontece com outras equipes.

Publicidade

“Não é só Miami. Afinal, Portland conversa com várias equipes. Os treinos de pré-temporada estão chegando. Pode ser o novo prazo deste processo. A franquia segue tentando entender o valor de mercado de tudo isso no momento. Eles estão mais ativos”.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA