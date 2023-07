Trocas realistas que podem acontecer na offseason da NBA

Com a agência livre cada vez mais escassa, as trocas são as principais maneiras dos times da NBA melhorarem seus elencos ainda na offseason. Damian Lillard e James Harden são os principais jogadores disponíveis no mercado, mas há muitos outros que podem passar despercebidos e ajudar de verdade uma franquia. Desse modo, analistas do portal Bleacher Report pensaram em cinco acordos realistas que podem acontecer em um futuro próximo.

Vale lembrar que muitas equipes não tiveram a agência livre ideal. O Toronto Raptors perdeu uma de suas principais estrelas quando Fred VanVleet assinou com o Houston Rockets. Ao mesmo tempo, o Chicago Bulls não conseguiu o armador que tanto fez falta na última temporada. Já o New York Knicks precisa conseguir arremessadores para melhorar seu ataque do perímetro. Confira, então, trocas que podem acontecer nesta offseason da NBA.

Tyus Jones no Bulls

Chicago Bulls recebe: Tyus Jones e Corey Kispert

Washington Wizards recebe: Patrick Williams, Dalen Terry e uma escolha de segunda rodada de 2026

Jones pode resolver o principal problema do Bulls: a falta de um armador. A equipe tentou achar uma solução para esse problema ao assinar Jevon Carter, na tentativa de suprir a falta de Lonzo Ball na próxima temporada. No entanto, o novo reforço é um jogador de rotação. Desse modo, o armador de 27 anos seria uma melhora instantânea ao lado de Zach LaVine e DeMar DeRozan.

Jones teve uma média de 16,4 pontos, quatro rebotes, 8,1 assistências e 1,8 roubos de bola nas 22 partidas em que foi titular. Além disso, Kispert se mostrou um dos melhores arremessadores do perímetro da liga. Seu aproveitamento foi de 42,2%, acertando bolas 2,2 por jogo. Então, ajudaria a equipe de Chicago que teve a menor média de bolas de três convertidas em 2022/23.

Ao mesmo tempo, Williams e Terry seriam dois jogadores de 21 anos, portanto se encaixariam melhor na reconstrução do Wizards. O ala foi a quarta escolha do Draft de 2020 e mostrou potencial na defesa e no perímetro. Ao mesmo tempo, o colega é um ala-armador que foi escolhido na 18º posição no recrutamento de 2022.

Bojan Bogdanovic no Knicks

New York Knicks recebe: Bojan Bogdanovic

Detroit Pistons recebe: Evan Fournier e escolha de primeira rodada de 2024

O principal problema do Knicks nos playoffs foi a inconsistência nas bolas de três pontos. Portanto, conseguir Bogdanovic por Evan Fournier, que nem participou da rotação na última campanha, seria uma das melhores trocas nesta offseason da NBA.

O ala de 34 anos fez a melhor temporada da carreira em 2022/23, ao anotar 21,6 pontos em 41,6% de aproveitamento do perímetro. Então poderia espaçar a quadra para Jalen Brunson, RJ Barrett, Julius Randle e Mitchell Robson, ao mesmo tempo que levaria tamanho para o quinteto titular.

Fournier, por outro lado, não teria o mesmo impacto em Detroit. O jogador em contrato expirante poderia se juntar a Joe Harris e Alec Burks como os veteranos que poderão espaçar a quadra para os mais jovens. No entanto, a principal razão para Detroit aceitar a troca é a valiosa escolha de primeira rodada que pode ser usada para conseguir outro jovem astro.

OG Anunoby no Hawks

Atlanta Hawks recebe: O.G. Anunoby

Toronto Raptors recebe: AJ Griffin, De’Andre Hunter, escolha de primeira rodada de 2024 (via Sacramento Kings) e escolha de segunda rodada de 2027 e 2030

Anunoby chegaria em Atlanta para ajudar a resolver um dos principais problemas do Hawks: a defesa. Conseguir um jogador de 25 anos nomeado ao time defensivo ideal da última temporada seria a situação ideal para a equipe que teve a oitava pior defesa em 2022/23.

Ao mesmo tempo, o acordo para o Raptors seria para prevenir um problema. Anunoby tem a opção de recusar o último ano de seu contrato no valor de US$19,9 milhões durante a próxima offseason e é provável que faça.

Desse modo, conseguir Griffin e Hunter seria perfeito. O ala de 19 anos mostrou potencial ao anotar uma média 13,4 pontos nas 12 partidas que foi titular. Por outro lado, o ala-pivô de 25 anos registrou média de 15,4 pontos na última temporada, ao mesmo tempo que se provou um ótimo defensor.

Além disso, as escolhas de Draft são ótimas para um time que pode entrar em reconstrução em um futuro próximo.

Karl-Anthony Towns no Mavericks

Dallas Mavericks recebe: Karl-Anthony Towns

Minnesota Timberwolves recebe: Christian Wood (via sign and trade), Tim Hardaway Jr., Jaden Hardy e escolha de primeira rodada de 2027

Com a chegada de Towns em Dallas, o Mavericks conseguirá formar o Big 3 ao redor de Luka Doncic que tanto quer. Além disso, consertaria um problema longínquo da equipe: a falta de um bom pivô.

Ao mesmo tempo, seria uma boa escolha para o futuro do Timberwolves. Com a saída de Towns, a franquia poderia focar em construir um elenco em volta de Anthony Edwards. E também se preocupar menos com questões salariais no futuro, já que KAT pode assinar uma extensão de contrato de quatro anos por US$256 milhões, o que seria complicado por conta dos salários de Edwards e Rudy Gobert.

No entanto, para essa ser uma das trocas ocorridas nesta offseason da NBA, é necessário que o Mavs assine com Wood. O Bleacher Report cogita que ocorra um acordo de três anos por US$36 milhões. O pivô, então, ajudaria na falta dos 20,4 pontos e 8,1 rebotes por jogo de Towns.

Hardaway também ajudaria no ataque. O veterano é um pontuador consagrado e anotou uma média de 14,4 pontos na última temporada. Além disso, Hardy, de apenas 21 anos, tem potencial para se tornar o armador titular ao lado de Edwards no futuro.

Damian Lillard no Heat e James Harden no Clippers

Miami Heat recebe: Damian Lillard e Marcus Morris Sr

Los Angeles Clippers recebe: James Harden e P.J. Tucker

Philadelphia 76ers recebe: Tyler Herro, Caleb Martin, Robert Covington e escolhas de segunda rodada de 2028 e 2029 (via Miami Heat)

Portland Trail Blazers recebe: Escolhas de primeira rodada de 2027 e 2029 (via Miami Heat), escolhas de primeira rodada de 2028 e 2030 (via Los Angeles Clippers), Kyle Lowry, Nic Batum, Nikola Jović, Kobe Brown, Amir Coffey e Jason Preston.

Essa, com certeza, seria a principal entre as trocas desta offseason da NBA.

Para começar, ela resolveria a situação de Lillard e Harden mandando cada astro para seu destino de preferência. Ao mesmo tempo, o Heat e 76ers receberiam dois bons jogadores de rotação em Morris e Tucker.

Para o 76ers, seria uma boa maneira de trocar Harden sem perder a maior parte de sua contribuição. Herro, de 23 anos, anotou uma média de 20,1 pontos, 5,4 rebotes e 4,2 assistências. Martin se mostrou valioso ao registrar 12,7 pontos por jogo durante a corrida até as Finais da NBA com o Heat. Além disso, Covington, um bom defensor, retornaria a Philadelphia, onde teve sua primeira oportunidade na carreira.

No entanto, o acordo só faria parte das trocas desta offseason da NBA caso o Blazers aceite. E tudo indica que sim.

Quatro escolhas de primeira rodada irão com certeza ajudar em seu futuro, agora como uma equipe em reconstrução. Lowry e Batum estão em contratos expirantes e irão liberar US$41,4 milhões na folha salarial do time no próximo ano. Por outro lado, Jović, Brown, Coffey e Preston são jogadores jovens perfeitos para uma franquia sem uma identidade definida.

