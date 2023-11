Tyler Herro deixa jogo com lesão e deve desfalcar Heat

Tyler Herro vinha fazendo um grande início de temporada, mas sofreu uma lesão no tornozelo durante a partida entre Miami Heat e Memphis Grizzlies. Ele se machucou no primeiro quarto ao saltar e pisar no pé de Jaren Jackson Jr. Apesar de o time da Flórida perder o atleta para o resto da partida, o Heat superou Grizzlies. Herro até tentou seguir jogando, mas precisou sair direto para o vestiário.

“Assim que aconteceu, eu senti. E eu meio que soube mentalmente, mas ouvi alguns estalos no meu tornozelo. E pensei, ‘Sim, é isso”‘, afirmou em entrevista logo após o jogo.

Agora, Herro deve desfalcar o Heat por algumas semanas. De acordo com a equipe, o jogador recebeu- tratamento com gelo logo após a contusão e passou por exames iniciais. Depois, o time relatou que o atleta não teve nada muito mais sério além da torção.

“Você sabe, é lamentável, mas eu vou continuar trabalhando duro. Já passei por isso com lesões antes. Vou continuar trabalhando”, disse.

A lesão é mais um desafio para Herro, que lutou contra problemas similares em passado recente. Nos playoffs, por exemplo, ele desfalcou o time da Flórida após uma fratura na mão logo no primeiro jogo da série contra o Milwaukee Bucks. Mesmo assim, o Heat obteve a classificação.

Agora, o técnico Erik Spoelstra tem um grande problema para escalar sua equipe. Isso porque Caleb Martin, um possível substituto, também está fora. Martin só atuou em uma partida na atual temporada, então existe a chance de o calouro Jaime Jaquez assumir um lugar no quinteto titular. Outras possibilidades seriam Duncan Robinson e Josh Richardson, mas o treinador deve fazer alguns testes até o confronto diante do Atlanta Hawks, no sábado.

Sem Tyler Herro, por lesão, o Heat deve procurar ainda outras alternativas para atacar seus oponentes. No momento, o time tem apenas a 27ª eficiência ofensiva. O atleta é o cestinha de Miami na atual campanha, com média de 22.9 pontos em cerca de 34 minutos por noite. Ele ainda possui 5.0 rebotes, 4.6 assistências, mas ainda é um dos líderes em aproveitamento no perímetro, com 41%.

Em 2023/24, Miami está com quatro vitórias em oito partidas e ocupa o décimo lugar na Conferência Leste. Ou seja, se a temporada acabasse agora, o Heat teria de disputar o play-in mais uma vez.

