Tyler Herro sobre rumores de troca: “Não queria ir para Portland”

Tyler Herro mostrou alívio pelo insucesso na troca com o Portland Trail Blazers. Afinal, ele era um dos nomes especulados na negociação pelo astro Damian Lillard. No entanto, o Miami Heat não conseguiu fechar negócio. Desse modo, Lillard foi para o Miwaukee Bucks.

Em entrevista ao repórter Ira Winderman, do jornal Sun-Sentinel, Herro revelou que não queria jogar em Portland. Além disso, o Blazers não tinha interesse nele. Então, no fim das contas, ambos ficaram felizes.

“Eu não queria ir para Portland. Então, fiquei feliz com o fato de que eles não me queriam. Honestamente, só não queria jogar lá, mas não é nada pessoal. Meu valor pode ter caído aos olhos das pessoas, mas sou um jogador melhor do que no ano passado. Nada mudou. Eu não regredi, só progredi. Enfim, estou mais experiente”, revelou o ala-armador.

Publicidade

Nas últimas semanas, o Heat avisou Tyler Herro que a troca com o time de Portland não aconteceria. Ou seja, que ele ficaria no time. O ala-armador, então, se sentiu grato por continuar em Miami. No entanto, Herro não escondeu a frustração por ter o nome envolvido nos rumores de troca.

“Estou feliz aqui. Me sinto grato por estar aqui. Entendo que são negócios. Meu objetivo nesta temporada é fazer com que o Heat não esteja aberto a me negociar. No final de 2023/24, eles não vão querer me trocar. Esse é meu objetivo. Mas eu fiquei um pouco frustrado, certamente. Até porque, desta vez, tudo pareceu mais real. Mas, no fim das contas, a NBA é um negócio e eu entendo isso”, disse o camisa 14.

Publicidade

Leia Mais!

Tyler Herro não ficou chateado com o impasse da troca porque pouco se importa com a franquia de Portland. Ele fez questão de ressaltar que o Blazers não está entre os melhores times da NBA.

“Esses jogos contra eles vão ser legais. Mas, para ser sincero, eu estou preparado para jogar contra os melhores. Portland não é um dos melhores. Por isso, eu não estou preocupado com essas partidas”, disparou o jogador de 23 anos.

Publicidade

Sem a troca por Lillard, Herro pode ganhar uma nova função em Miami. O então armador titular da equipe assinou com o Los Angeles Lakers nesta offseason. Desse modo, Kyle Lowry é o único jogador da posição no elenco. No entanto, o veterano já está com 37 anos. Além disso teve teve uma queda drástica de rendimento nas últimas temporadas.

Herro já está acostumado em ter que jogar com a bola nas mãos no Heat. Afinal foi o segundo cestinha da equipe na última temporada, com 20,1 pontos. Além disso, distribuiu 280 assistências (média de 4,2) em 2022/23, a melhor marca da carreira.

Publicidade

Tyler Herro

Décima terceira escolha do Draft de 2019, Herro já disputou 242 jogos na NBA. Suas médias, no período, são de 17,7 pontos, 4,9 rebotes e 3,5 assistências. Além disso, converteu 38,3% das bolas de três pontos. Na offseason passada, Herro fechou uma extensão de quatro temporadas com o Miami Heat. Desse modo, ele tem contrato até 2027.

O lucrativo acordo veio após o jogador ganhar o prêmio de melhor reserva da NBA. Em sua melhor temporada na carreira, Herro alcançou médias de 20,7 pontos (cestinha entre os reservas e segundo maior pontuador de Miami), cinco rebotes e quatro assistências. Além disso, o camisa 14 teve um aproveitamento de 39,9% nos arremessos do perímetro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA