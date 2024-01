Tyrese Haliburton beira triplo-duplo e Pacers supera Bucks

Tyrese Haliburton ficou muito próximo de fazer um triplo-duplo na vitória do Indiana Pacers sobre o Milwaukee Bucks fora de casa. Haliburton somou 26 pontos, 11 assistências e nove rebotes, enquanto Bennedict Mathurin saiu do banco para registrar 25 pontos e 13 rebotes. Aliás, o banco do Pacers brilhou com 70 pontos. Por outro lado, se Haliburton não conseguiu, Giannis Antetokounmpo saiu de quadra com o seu. Foram 30 pontos, 18 rebotes e 11 assistências, mas insuficientes para Milwaukee sair com o triunfo.

Bucks e Pacers são os dois times de melhor eficiência ofensiva da NBA, justamente por conta de jogadores como Tyrese Haliburton e Giannis Antetokounmpo. Além disso, os elencos já “se estranharam” durante a temporada. Afinal, foi a quarta partida entre as equipes em 2023/24, com três vitórias de Indiana. Uma delas aconteceu na semifinal da Copa da NBA, mas a última teve um certo problema entre Antetokounmpo e todo o elenco do Pacers por conta de uma bola.

No entanto, o embate desta segunda-feira passou sem grandes problemas. Até houve uma falta técnica de TJ McConnell e outra de Bobby Portis, mas nada além de reclamações sobre marcações da arbitragem.

O jogo

Milwaukee começou a partida em um ritmo muito alto, enquanto parecia que venceria Indiana com alguma facilidade. Após pouco mais de seis minutos de jogo, os anfitriões lideravam por 19 a 5. Então, Tyrese Haliburton e Bennedict Mathurin comandaram a reação do Pacers em cima do Bucks. Em pouco tempo, a diferença caiu para nove e, depois de cesta de McConnell, foi para sete.

No segundo período, a vantagem dos donos da casa despencou até que Obi Toppin empatasse em 35. Aaron Nesmith virou o jogo para o Pacers em 38 a 37, enquanto o Bucks tentava se ajustar. As equipes trocaram a liderança algumas vezes até o fim do primeiro tempo, mas Milwaukee conseguiu ficar na frente por 62 a 56.

Então, na volta do intervalo, o Pacers já não tinha Andrew Nembhard, que sentiu dores nas costas. Buddy Hield começou o terceiro quarto em seu lugar, mas saiu do jogo zerado (seis arremessos). O Bucks voltou a pressionar logo de cara e a diferença começou a subir. Apesar de Tyrese Haliburton tentar de tudo, o Bucks vencia o Pacers por 82 a 67. Aí, o técnico Rick Carlisle optou por deixar McConnell mais tempo em quadra e a estratégia funcionou. Ele entrou e a diferença despencou mais uma vez. Naquele momento, o placar apontava 88 a 84 para os donos da casa.

Por fim, no último quarto, Isaiah Jackson virou para o Pacers sobre o Bucks por 90 a 89 em menos de dois minutos. Embora os anfitriões estivessem com quase todos os titulares em quadra, a situação começou a ficar difícil. Portis reclamou da arbitragem, levou técnica e o jogo estava empatado em 95.

Últimos minutos

Milwaukee tentou abrir vantagem, mas Indiana conseguia responder na mesma moeda. Então, veio a virada. Tyrese Haliburton e TJ McConnell controlaram o jogo para o Pacers, equanto o Bucks passou a não ter respostas. McConnell deixou em 109 a 101 e o desespero estava estampado na cara dos jogadores de Wisconsin.

Haliburton anotou sete pontos consecutivos e o placar apontava 116 a 109. Sem ter o que fazer a não ser enviar os atletas de Indiana para a linha do lance livre, o Bucks já não tinha mais chances. Myles Turner deixou em 122 a 113, Brook Lopez ainda tentou com arremesso de três, mas em vão.

Por conta da Copa da NBA, Pacers e Bucks ainda farão um quinto jogo na temporada na próxima quarta-feira. Agora, em Indiana.

(18-14) Indiana Pacers 122 x 113 Milwaukee Bucks (24-9)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 26 9 11 1 1 Bennedict Mathurin 25 13 0 0 0 Isaiah Jackson 18 9 1 1 0 TJ McConnell 16 4 9 1 0 Myles Turner 13 4 0 0 2

Três pontos: 5-35; Obi Toppin: 1-3

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 30 18 11 1 2 Brook Lopez 21 5 1 0 4 Khris Middleton 21 3 6 1 0 Damian Lillard 13 7 5 0 0 Malik Beasley 12 4 0 0 0

Três pontos: 10-40; Beasley: 4-8

(18-15) Cleveland Cavaliers 121 x 124 Toronto Raptors (13-20)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Caris LeVert 31 4 4 0 2 Donovan Mitchell 26 7 7 4 0 Jarrett Allen 16 11 4 1 0 Sam Merrill 16 3 1 0 0 Isaac Okoro 16 1 3 2 1

Três pontos: 12-36; Merrill: 4-8

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 36 5 2 1 0 Scottie Barnes 20 6 5 1 1 RJ Barrett 19 9 1 0 0 Jakob Poeltl 14 11 4 0 3 Immanuel Quickley 14 6 3 2 0

Três pontos: 11-30; Siakam: 5-8

(3-30) Detroit Pistons 113 x 136 Houston Rockets (16-15)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 19 6 3 0 2 Alec Burks 21 2 2 1 1 Jalen Duren 12 13 1 0 0 Bojan Bogdanovic 14 2 2 0 0 Cade Cunningham 6 1 10 0 0

Três pontos: 13-29; Ivey: 3-4

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 26 4 9 3 0 Jalen Green 22 5 1 1 0 Tari Eason 17 4 1 3 0 Fred VanVleet 15 1 7 1 0 Jae’Sean Tate 16 3 0 1 0

Três pontos: 15-35; Green: 5-9

(7-24) Charlotte Hornets 93 x 111 Denver Nuggets (24-11)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Número 0 26 9 5 1 0 Nick Richards 15 8 1 1 1 Brandon Miller 15 5 1 0 0 Ish Smith 10 3 4 0 0 Bryce McGowens 10 2 3 0 0

Três pontos: 10-26; Número 0: 3-5

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 25 3 7 2 1 Michael Porter 22 8 1 0 0 Nikola Jokic 13 11 6 1 1 Reggie Jackson 15 4 4 1 0 Aaron Gordon 10 2 0 1 1

Três pontos: 15-38; Murray: 5-9

(9-23) Portland Trail Blazers 88 x 109 Phoenix Suns (18-15)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 17 3 6 1 2 Jerami Grant 15 1 3 1 1 Jabari Walker 10 9 0 1 0 Malcolm Brogdon 10 2 5 0 0 Skylar Mays 7 2 3 0 1

Três pontos: 8-30; Brogdon: 2-4

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Bradley Beal 21 4 1 1 1 Jusuf Nurkic 18 7 5 1 2 Chimezie Metu 14 5 1 1 0 Devin Booker 10 8 6 1 0 Grayson Allen 12 2 4 2 1

Três pontos: 11-29; Metu: 2-4

(19-15) Dallas Mavericks 90 x 127 Utah Jazz (15-19)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 19 6 14 1 0 Jaden Hardy 17 3 1 0 0 Kyrie Irving 14 9 4 0 1 Dereck Lively 10 6 2 1 1 Derrick Jones 6 3 0 1 1

Três pontos: 11-40; Hardy: 5-9

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 20 10 11 1 0 Simone Fontecchio 24 6 2 2 1 Lauri Markkanen 17 4 1 1 1 Keyonte George 14 3 3 0 0 Walker Kessler 11 10 0 1 4

Três pontos: 12-44; Markkanen: 4-8

(19-14) Miami Heat 104 x 121 Los Angeles Clippers (20-12)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 21 14 4 0 0 Jaime Jaquez 15 4 2 4 0 Kevin Love 17 4 3 0 2 Tyler Herro 12 6 6 2 0 Duncan Robinson 15 1 2 0 0

Três pontos: 11-34; Herro: 4-8

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 24 6 5 4 1 Paul George 23 3 2 1 0 Norman Powell 22 2 2 2 0 James Harden 15 4 10 1 2 Terance Mann 12 3 0 0 0

Três pontos: 14-29; Powell: 4-5

