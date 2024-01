Tyrese Haliburton tem lesão séria na coxa e preocupa Pacers

O Indiana Pacers tem um problema sério para os próximos jogos: o armador Tyrese Haliburton teve uma lesão na coxa e saiu de quadra carregado. O lance ocorreu no segundo quarto do jogo contra o Boston Celtics, na noite de segunda-feira (8). De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, a contusão seria uma distensão na perna esquerda. Em seguida, o Pacers anunciou que o astro não retornaria para a partida.

Por enquanto, as informações são de uma lesão mais séria no líder em assistências da NBA, mas ele deverá passar por mais exames nos próximos dias para determinar quanto tempo vai desfalcar o Pacers. Em geral, contusões assim variam muito sobre ausência. Caso seja de grau 1, pode ser uma questão de dias. No entanto, se for de grau 2 ou 3, a situação complica. Se for algo realmente grave, ele pode perder múltiplas semanas.

Quando Tyrese Haliburton sentiu a lesão, o armador do Pacers não conseguiu se levantar normalmente. Então, ele apontava para dores também no joelho esquerdo, o que pode ser apenas um reflexo da dor. Seja como for, a preocupação em relação ao jogador é grande.

Isso porque a equipe de Indiana vinha em grande fase na temporada e a principal razão é justamente Haliburton. Até o jogo contra o Celtics, o Pacers tinha 20 vitórias (sete nas últimas dez partidas) e 15 derrotas. Além disso, ele lidera a Conferência Leste na votação entre armadores para o All-Star Game que vai acontecer na cidade em fevereiro.

Na atual temporada, Tyrese Haliburton possui médias de 24.2 pontos, 12.7 assistências, 4.3 rebotes, além de 1.2 roubo de bola. Ele ainda converte 40.4% dos arremessos do perímetro em 32 partidas.

Décima segunda escolha do Draft de 2020, Haliburton impressionou logo de cara no Sacramento Kings ao lado de De’Aaron Fox. Então, na trade deadline de 2021/22 ele chegou ao Pacers e, desde então, tornou-se a principal referência na equipe. Na última campanha, ele foi para o Jogo das Estrelas pela primeira vez na carreira.

Caso Tyrese Haliburton perca muitos jogos, é provável que o técnico Rick Carlisle opte entre Andrew Nembhard e TJ McConnell no quinteto titular.

Mais informações em breve.

