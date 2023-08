Sem time, Usman Garuba poderia ser reforço do Lakers

Usman Garuba é um dos bons nomes da seleção espanhola na Copa do Mundo da FIBA de 2023, e pode ser um reforço do Los Angeles Lakers na NBA. Ao menos, é o que diz o portal da franquia, no site SB Nation. O pivô poderia ser uma alternativa da equipe, que está buscando mais um jogador para esta posição. Atualmente, apenas Anthony Davis e Jaxson Hayes estão no elenco como pivôs de ofício.

O espanhol teve uma passagem de quatro anos pelo Real Madrid até chegar ao Draft da NBA em 2021. Foi considerado um dos melhores prospectos defensivos da classe, na ocasião. Então, foi selecionado pelo Houston Rockets na 21ª escolha. Mas nunca conseguiu muito espaço na equipe e encerrou sua passagem na última temporada. Suas médias pela franquia nos dois anos foram de 2.8 pontos e 3.9 rebotes em 12.2 minutos.

Desde o fim da campanha passada, no entanto, sua vida mudou muito na liga. Houston trocou o jogador de 21 anos para o Atlanta Hawks, em negócio que envolveu cinco equipes.

Em seguida, Atlanta o enviou para o Oklahoma City Thunder, ao lado de TyTy Washington Jr, pelo veterano armador, Patty Mills. Ambos foram dispensados do time posteriormente. A dispensa do ex-jogador do Real Madrid, aconteceu na segunda-feira passada (21).

Seus números na Copa do Mundo chamam atenção. Ele soma dez pontos, quatro rebotes e um toco em 15.9 minutos de média por jogo. Seu índice de eficiência é o terceiro melhor do país no torneio (15). Essa posição de destaque, aliada a oportunidades menores no Texas, o colocam como um nome atrativo do mercado. Sobretudo nos últimos dias de agência livre.

De acordo com o site, o potencial defensivo do espanhol é “impressionante”.

“Ele tem uma envergadura incrível e que aliada ao alto QI de defesa, o tornou um jogador atrativo desde que chegou a liga. Os melhores flashes que já vimos dele, nos levam a uma sensação de que pode ser o tipo de jogador a liderar uma grande defesa. E isso não se restringe ao lado defensivo. Há poucos dias, distribuiu sete assistências em um amistoso pela Espanha. Acima de tudo, tem muita inteligência e boas decisões na quadra”.

No entanto, os piores momentos não o deixaram deslanchar na NBA.

“Apesar da empolgação na época, algumas coisas não se aplicaram tão bem na liga. Por exemplo, ele costuma estar muitas vezes nos lugares certos para defender o aro, ou contestar no perímetro. Mas, ele só não consegue impedir uma cesta na maioria das vezes, apesar de ser um grande ‘reboteiro’. É por isso que os times abriram mão de seu serviço nesta offseason, escreveu o portal.

“Sendo tão jovem, acho que o atleta tem muito tempo para consertar os problemas de seu jogo. Entretanto, a ideia geral é que essa falta de verticalidade, tem assustado os times da liga. Por isso, não está claro o time que poderia se interessar por ele, em suma”, completou.

Por fim, ressaltam que, apesar de algumas inseguranças sobre o jovem, ele não é um nome pior do que muitos que foram especulados em Los Angeles no mercado. Alguns exemplos são: Wenyen Gabriel, Dewayne Dedmon, Gorgui Dieng e Bismack Biyombo.

Christian Wood está na mira

Usman Garuba pode estar no grupo de jogadores que brigariam para ser um reforço final para o Lakers em 2023/24. Mas, o maior interesse da franquia parece ser Christian Wood. De acordo com Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, a ideia é oferecer o mínimo de veteranos para o pivô.

Um concorrente por Wood, seria o Miami Heat, segundo Marc Stein do site Substack. No entanto, o time da Flórida não pode oferecer um acordo maior que o do Lakers. O Dallas Mavericks deseja encontrar uma sign-and-trade pelo atleta de 27 anos, mas tem encontrado dificuldades no mercado.

Ele anotou 16.6 pontos por jogo em 2022/23 pela equipe texana. Entretanto, foi um dos mais criticados pelo desastre do Mavericks, com graves problemas defensivos. Além disso, teve médias de 7.3 rebotes, 1.1 toco, 51.5% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 37.6% nas bolas de três.

