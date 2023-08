Torcedor do Utah Jazz recria momento de Michael Jordan na final da NBA

Se você perguntar para um torcedor do Utah Jazz qual o pior momento da história da franquia, é provável que Michael Jordan esteja envolvido na resposta. Em 1998, o astro do Chicago Bulls fez um game winner para conseguir seu sexto e último título da NBA. O momento ficou conhecido como ‘The Last Shot’, já que, na teoria, teria sido o último arremesso do ala-armador no basquete profissional.

Um torcedor do Utah Jazz, então, reproduziu o game winner de Michael Jordan de uma maneira criativa. Veja o vídeo abaixo.

“O ‘Last Shot’ de Michael Jordan quebrou meu coração e me tornou o que sou: um torcedor de coração quebrado”, afirmou James Hansen, o criador do vídeo. “Desde aquele momento, tudo que eu quero é outra possibilidade de ganhar um título. Se hoje sou um vilão, foi ali que tudo começou”.

O lance de Michael Jordan em cima do Utah Jazz é um dos mais icônicos da história do basquete. Tudo começa com o astro dobrando a defesa em cima de Karl Malone e conseguindo roubar a bola. Faltavam 20 segundos no relógio e o Bulls estava perdendo de 85 a 86. A defesa logo se organiza e Jordan fica isolado com o ala Bryon Russell. Ele então realiza um crossover, derruba o marcador (com o drible) e converte a bola de dois pontos para vencer a série.

A série estava três a dois para o Bulls. Se Jordan não acertasse, o jogo sete seria em Chicago. Mas não foi preciso.

Vale lembrar que os times já tinham se enfrentado na final anterior, na qual Jordan teve outro jogo histórico. O ‘Flu Game’ foi a partida em que a lenda jogou com um vírus estomacal e marcou 38 pontos. Após a vitória, a série ficou três a dois para o Bulls e terminou na partida seguinte.

Como consequência, John Stockton e Karl Malone, ídolos do Utah Jazz, nunca conseguiram um anel de campeão da NBA. Além disso, a franquia nunca mais retornou às Finais, sendo o mais perto que já chegou em 2007, quando perdeu em cinco confrontos para o San Antonio Spurs. Aliás, as duas séries contra o Bulls foram as únicas vezes que o time já chegou tão perto de um título.

O Utah Jazz faz parte da lista dos times da NBA que nunca foram campeões. O Indiana Pacers, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Charlotte Hornets, Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves são os outros.

