Veja os 25 melhores alas-armadores em 2023/24 na NBA

Como em todos os anos, o Jumper Brasil listou os 25 melhores jogadores para a temporada 2023/24 da NBA e hoje é a vez dos alas-armadores. Mas para chegarmos a um ranking, o site ouviu sua equipe, jornalistas, alguns leitores individualmente e coletivamente. Há algumas semanas, o Jumper Brasil fez uma enquete para que você pudesse votar. Então, os votos do leitor se transformaram como a liga faz no All-Star Game.

Portanto, o primeiro lugar vale 25 pontos, o segundo recebe 24, o terceiro leva 23, até que o 25° fica com um. É importante salientar que a enquete tem pontuação diferente: o primeiro faz 20 pontos, o segundo 19, até o 20°, que soma um.

Votaram

Leitores convidados

Gustavo Macedo

Julio Luizelli

Ricardo Sicorski

Equipe do Jumper Brasil

Antonio Carlos Jr

Gustavo Freitas

Gustavo Lima

Higor Goulart

Lucas Piona

Matheus Carvalho

Ricardo Stabolito Jr

Vinicius Donato

Ex-redatores do Jumper Brasil

Bruno Pollice

Lucas Colisse

Michel Moral

Jornalistas convidados

Gabriel Martins (@caradossports)

Samy Vaisman (MPCRIO)

Vitor Camargo (Podcast Prancheta Basquete)

Votação final

25. Dillon Brooks: 53 pontos

Dillon Brooks foi bem na Copa do Mundo de Basquete e meio que apagou as performances horríveis nos playoffs. Então, com a transferência para o Houston Rockets e o Mundial, ele ganhou muitos votos. Foram suficientes para ele entrar na lista dos melhores alas-armadores para 2023/24 na NBA. Mas existe mesmo um certo otimismo em cima do polêmico jogador, ainda mais que vai jogar ao lado de diversos jovens. No mínimo, deve ser interessante acompanhar.

24. Josh Hart: 55 pontos

Poucos jogadores dos EUA se livraram das críticas após o Mundial. Josh Hart certamente foi um deles. Mas veja. Hart, mesmo tendo cerca de 1,93 m, foi o cara que mais pegou rebotes ali. No New York Knicks, por outro lado, ele vai ter de “brigar” para tirar o quesito de Julius Randle e Mitchell Robinson. Sem problemas, entretanto. O jogador evoluiu bastante defensivamente nos últimos anos e deve ser titular no Knicks.

23. Herb Jones: 56 pontos

Aqui é defesa, né? Herb Jones não tem um arremesso de três tão bom quantos outros caras da lista dos melhores alas-armadores para 2023/24 da NBA. Mas ele contribui de diversas formas. Ele ajuda nos rebotes e até na organização ofensiva.

22. Kentavious Caldwell-Pope: 62 pontos

Campeão com o Denver Nuggets, KCP é um ótimo defensor e que se especializou no arremesso de três. Apenas como comparação, Caldwell-Pope acertou apenas 32.7% do perímetro nos três primeiros anos na NBA. Mas nos últimos três, ele converteu 40.6%. Não por menos, ele é um dos melhores 3 and D (arremessador e defensor) da liga.

21. Bruce Brown: 68 pontos

Todos os jogadores até o momento são caras que fazem basciamente o mesmo: defendem muito e arremessam de três. E quando ganha um título e recebe uma proposta muito acima do que já teve na liga? É o caso de Bruce Brown, agora no Indiana Pacers. Brown “ralou” para chegar lá. Primeiro, foi uma escolha de segunda rodada. Depois, passou pela G-League. Mas o Detroit Pistons viu seu talento e em pouco tempo já era titular. Assim, Brown mostrou serviço e o Brooklyn Nets fez uma troca por ele. Após dois anos, o jogador aceitou jogar pelo Denver Nuggets e o resultado não poderia ser melhor. Título e proposta de US$45 milhões por dois anos no Pacers.

20. Jordan Clarkson: 73 pontos

Bem, Clarkson já não é exatamente um defensor como os outros, mas sua característica é um tanto diferente. O ala-armador pode ajudar na organização ofensiva e tem muita habilidade no ataque para pontuar. Então, ele faz parte de um outro grupo. Mas no Utah Jazz, o jogador foi o que sobrou daquele time que sempre brigava nos playoffs ao lado de Rudy Gobert e Donovan Mitchell. O melhor reserva da temporada 2020/21 ganhou a titularidade na última campanha e produziu os melhores números da carreira: 20.4 pontos, 4.4 assistências e 4.0 rebotes.

19. Devin Vassell: 82 pontos

Em três anos na NBA, Devin Vassell mostrou muita evolução e vem se tornando uma grande peça para o futuro do San Antonio Spurs. Apesar de jogar pouco na última temporada (lesão), Vassell chega para a próxima campanha como uma das referências ofensivas. Agora, ao lado de Victor Wembanyama e Keldon Johnson, ele espera encontrar o caminho das vitórias.

18. Anfernee Simons: 91 pontos

Bem, Anfernee Simons seria um dos motivos (ao lado de Shaedon Sharpe) para o Portland Trail Blazers não querer Tyler Herro. Apesar de Herro ser um ótimo jogador, a diretoria gosta do que Simons oferece nos dois lados da quadra. Além disso, eles fizeram números similares na última temporada e o jogador do Blazers tem um salário menor. Então, caso a troca de Damian Lillard aconteça para o Miami Heat, dificilmente Simons vai perder seu espaço.

17. Jordan Poole: 154 pontos

Falando em espaço, Jordan Poole terá todo ele no Washington Wizards. Poole é um cestinha, mas pode oferecer ainda mais a um time em construção do que no Golden State Warriors. Portanto, a temporada 2023/24 pode ser aquela em que ele consegue se colocar como “o cara” de uma franquia. All-Star vindo?

16. Jalen Green: 172 pontos

Jalen Green é muito bom, mas o Houston Rockets não ajudava. Agora, parece que as coisas vão melhorar por lá. Mas Green ainda deve ser o foco do ataque de um time bastante jovem e com adições de veteranos importantes como Fred VanVleet e Dillon Brooks.

15. Josh Giddey: 196 pontos

Apesar de ajudar a organizar o ataque do Oklahoma City Thunder, Josh Giddey tem uma função secundária ali. Shai Gilgeous-Alexander é o armador de fato. Mas não se engane. Giddey pode fazer o papel e, pelo seu tamanho, é capaz de jogar como ala. Claro, se o Thunder precisar.

14. Tyler Herro: 211 pontos

Uma coisa é fato: um jogador não consegue controlar seu destino na liga. No momento, Tyler Herro é jogador do Miami Heat e provável armador principal. Mas se a equipe fechar a troca por Damian Lillard, seu destino ainda não é conhecido. Não deve ser o Portland Trail Blazers. Então, um terceiro time deve aparecer. Qual? Pode ser o Dallas Mavericks, Brooklyn Nets e até Phoenix Suns pintou nos rumores. Então, ele é o 14° entre os melhores alas-armadores da NBA em 2023/24 sendo atleta do Heat. Dependendo para onde for, Herro pode subir em qualquer lista.

13. Austin Reaves: 215 pontos

Ninguém evoluiu tanto no Los Angeles Lakers quanto Austin Reaves. Foi tanto que várias equipes tentaram contratar o atleta na agência livre. No entanto, o Lakers agiu rápido e impediu que outras propostas chegassem. De fato, Reaves até recebeu algumas, mas preferiu seguir em Los Angeles. Na Copa do Mundo de Basquete, ele foi um dos principais jogadores.

12. Dejounte Murray: 265 pontos

Apesar de ser armador de origem, Dejounte Murray é meio que um Josh Giddey. Pode ser o organizador principal, mas tem alguém ali que tem o papel. No caso do Atlanta Hawks, é Trae Young quem comanda. Mas Murray é ótimo dos dois lados da quadra e já foi All-Star. Então, a gente espera uma temporada ainda melhor dele e do Hawks.

11. Desmond Bane: 268 pontos

Com Ja Morant suspenso, boa parte das ações ofensivas do Memphis Grizzlies deve ter Desmond Bane como sua primeira opção. Bane vem evoluindo a cada ano e não se assuste caso ganhe uma vaga no próximo All-Star Game. Depois, quando Morant voltar, Bane pode atuar como ala.

10. Klay Thompson: 280 pontos

Klay Thompson ainda não estendeu seu contrato com o Golden State Warriors, mas não deve deixar a equipe. As negociações estão difíceis, pois Thompson quer um grande salário para seguir por longos anos. No entanto, o Warriors precisa entender o que o jogador pode oferecer daqui duas ou três temporadas. Aos 33 anos, o ala-armador teve queda de rendimento recentemente e pode virar um problema.

9. Zach LaVine: 317 pontos

Boa parte do sucesso que Zach LaVine teve na última temporada é por conta da segunda metade da campanha. LaVine foi espetacular após a trade deadline. Apenas como comparação, ele fez 24.0 pontos, 4.1 assistências e converteu 46.5% dos arremessos, sendo 36.9% do perímetro. Mas na segunda parte, o atleta produziu 27.0 pontos, 4.9 assistências e acertou 53.2% das tentativas (39.4% de três). O Chicago Bulls precisa muito de sua segunda versão.

8. Mikal Bridges: 326 pontos

Outro que teve sucesso na segunda parte da temporada foi Mikal Bridges, mas por outros motivos. No Phoenix Suns, ele era quarta ou quinta opção ofensiva. Depois, no Brooklyn Nets, Bridges saltou para a primeira. E ele realmente brilhou, produzindo números de All-Star. Bridges foi ao Mundial de Basquete e saiu de lá como o principal jogador em eficiência pela seleção dos EUA. Um dos melhores alas-armadores para a temporada da NBA em 2023/24 pode fazer o seu primeiro Jogo das Estrelas.

7. James Harden: 341 pontos

Que novela! E deve ser a terceira ou quarta edição dela. Enquanto James Harden pede troca uma atrás da outra, seu status cai. Pode até não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas o fato é que Harden já não conseguiu ser aquele que fazia a diferença. Agora, Harden pediu negociação mais uma vez e o Philadelphia 76ers simplesmente encerrou as conversas com outros times.

6. Kyrie Irving: 362 pontos

Enquanto isso, parece que Kyrie Irving se acalmou e voltou a jogar basquete. Espetacular com a bola nas mãos, Irving tem a missão de ajudar Luka Doncic no Dallas Mavericks. A primeira impressão não foi boa, mas eles podem jogar juntos. Tem encaixe. Ele é mais um caso de armador que joga como ala-armador.

5. Paul George: 403 pontos

Embora Paul George possa jogar ainda como ala e até ala-pivô, no Los Angeles Clippers ele vem sendo mais um ala-armador. Seja lá qual for sua posição, George tem um grande valor. A questão principal é fazer com que isso aconteça nos playoffs. Muitas lesões andam atrapalhando um dos jogadores mais talentosos da NBA. Que 2023/24 seja diferente.

4. Anthony Edwards: 410 pontos

Ele está chegando. Anthony Edwards está assumindo o posto de principal jogador do Minnesota Timberwolves, mas em breve vai brigar pelo topo da posição. Não falta muito. O que ele mostrou na Copa do Mundo foi apenas um aperitivo do que vem por aí em 2023/24.

3. Jaylen Brown: 412 pontos

Mais um caso de jogador fora da posição. E a gente entende isso. Mas por quanto tempo Jaylen Brown foi o ala-armador no Boston Celtics em 2022/23? Ele passou 46% da carreira na posição, mas na próxima temporada, com Kristaps Porzingis em Boston, o número deve aumentar ainda mais. Então, ele fica por aqui. Aliás, que salário, né?

2. Donovan Mitchell: 454 pontos

Donovan Mitchell estava no Utah Jazz e o time lutava pelos primeiros lugares. Ele foi para o Cleveland Cavaliers e adivinha? Playoffs e na quarta posição do Leste. E o Cavs não se classificava sem LeBron James desde 1997. Então, boa parte da “culpa” é de Mitchell. O problema é que ele virou uma incógnita para o futuro.

1. Devin Booker: 467 pontos

E no topo dos melhores alas-armadores da NBA para 2023/24, Devin Booker. Ele recebeu quase todos os votos para o primeiro lugar e, assim, Booker lidera a posição. O Phoenix Suns está vindo para brigar pelo título e ele será parte vital para uma eventual conquista.

Não entraram na lista final dos 25 melhores alas-armadores da NBA em 2023/24

Terry Rozier: 50 pontos

Bogdan Bogdanovic: 48 pontos

Alex Caruso: 47 pontos

Malik Monk: 37 pontos

Kevin Huerter: 33 pontos

Caleb Martin: 22 pontos

Caris LeVert: 21 pontos

Gary Trent Jr: 16 pontos

Shaedon Sharpe: 12 pontos

Amen Thompson: 11 pontos

Jalen Suggs: nove pontos

Jaden Ivey: cinco pontos

Donte DiVincenzo: cinco pontos

Tim Hardaway Jr: cinco pontos

Cam Thomas: dois pontos

Ausar Thompson: dois pontos

