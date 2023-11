Veja a classificação da Copa da NBA 2023/24

Confira como está a classificação da Copa da NBA 2023/24. Por enquanto, apenas duas equipes garantiram vaga na próxima fase: Los Angeles Lakers (Oeste A) e Indiana Pacers (Leste A). Mas a rodada de sexta-feira deixou outros times bem próximos e dependendo apenas deles. Milwaukee Bucks e Sacramento Kings, por enquanto, possuem campanhas 100%. No entanto, eles precisam vencer para garantirem seus lugares.

Agora, os jogos da próxima terça-feira vão confirmar os outros times que estarão na próxima fase da Copa da NBA.

Leste

Orlando Magic 113 x 96 Boston Celtics

Toronto Raptors 121 x 108 Chicago Bulls

New York Knicks 100 x 98 Miami Heat

Milwaukee Bucks 131 x 128 Washington Wizards

Indiana Pacers 136 x 113 Detroit Pistons

Oeste

Memphis Grizzlies 89 x 110 Phoenix Suns

Golden State Warriors 118 x 112 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 111 x 124 Sacramento Kings

Houston Rockets 105 x 86 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 106 x 116 New Orleans Pelicans

Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Indiana Pacers 4 0 100 546 507 +39 Classificado 2 Cleveland Cavaliers 2 1 66.7 346 340 +6 Luta repescagem 3 Philadelphia 76ers 2 2 50.0 485 476 +9 Luta repescagem 4 Atlanta Hawks 1 2 33.3 394 403 -9 Luta repescagem 5 Detroit Pistons 0 4 0.0 439 484 -45 Eliminado

Leste Grupo B

Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Milwaukee Bucks 3 0 100 371 322 +39 Luta por classificação direta 2 New York Knicks 2 1 66.7 325 307 +18 Luta por repescagem 3 Miami Heat 2 1 66.7 330 319 +11 Luta por repescagem 4 Charlotte Hornets 1 2 33.3 328 358 -30 Luta por repescagem 5 Washington Wizards 0 4 0.0 458 496 -38 Eliminado

Leste Grupo C

Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Orlando Magic 3 1 75 446 424 +22 Luta por classificação direta 2 Boston Celtics* 2 1 66.7 325 325 0 Luta por classificação direta / repescagem 3 Brooklyn Nets 2 1 66.7 340 332 +8 Luta por classificação direta / repescagem 4 Toronto Raptors 1 2 33.3 333 342 -9 Eliminado 4 Chicago Bulls 0 3 0.0 312 333 -21 Eliminado

* Confronto direto: Boston venceu Brooklyn

Oeste Grupo A

Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Los Angeles Lakers 4 0 100.0 494 420 +74 Classificado 2 Phoenix Suns 3 1 75 480 446 +34 Luta por repescagem 3 Utah Jazz 2 2 50.0 469 482 -13 Eliminado 4 Portland Trail Blazers 1 3 25.0 416 455 -39 Eliminado 5 M emphis Grizzlies (E) 0 4 0.0 430 486 -56 Eliminado

Oeste Grupo B

Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 New Orleans Pelians 3 1 75 463 430 +33 Luta por classificação direta 2 Houston Rockets 2 1 66.7 309 293 +16 Luta por classificação direta 3 Denver Nuggets 2 2 50.0 432 442 -10 Eliminado 4 Dallas Mavericks 1 2 33.3 368 382 -14 Eliminado 5 LA Clippers 1 3 25 446 470 -25 Eliminado

Oeste Grupo C

Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Sacramento Kings 3 0 100 358 329 +29 Luta por classificação direta 2 Minnesota Timberwolves* 2 1 66.7 332 335 -3 Luta por classificação direta 3 Golden State Warriors 2 1 66.7 360 355 +5 Luta por classificação direta 4 Oklahoma City Thunder 1 2 33.3 360 333 +27 Eliminado 5 S an Antonio Spurs 0 4 0 429 487 -58 Eliminado

* Confronto direto: Minnesota venceu Golden State

Legenda

V: vitória

D: derrota

PTS: pontos a favor

PC: pontos contra

Situação de cada grupo

Leste A

Enquanto o Pacers garantiu sua vaga, o Cavaliers tem um saldo de seis e precisa vencer bem o Hawks para ter chance na repescagem. Por outro lado, o máximo que Atlanta pode fazer é vencer o Cavs e empatar com o Philadelphia 76ers e Cleveland em vitórias e derrotas. Então, os três dependeriam primeiro de si e, depois, dos outros grupos, torcendo para que todos os segundos colocados não tenham campanha positiva. O Cavs ainda possui chances reais, mas tem de fazer saldo em cima de Atlanta suficiente para tirar o saldo do Knicks, o melhor em caso de respcagem hoje com duas vitórias, uma derrota e saldo de 18.

Leste B

O Bucks está próximo de garantir vaga, então só precisa superar o Miami Heat. No entanto, uma derrota abre espaço para desempates, especialmente se Knicks vencer. Então, o time de Nova York, que pega o Hornets na última rodada, precisa vencer por larga vantagem e torcer por um triunfo do Heat sobre o Bucks para se classificar diretamente. Por outro lado, o Hornets precisa de um milagre e de várias combinações de resultados para seguir por repescagem.

Leste C

O Magic está praticamente na próxima fase, com um saldo de 22 pontos (três vitórias e uma derrota). No entanto, se o Celtics e o Nets vencerem na última rodada, os três empatam no primeiro lugar e o saldo de pontos pode determinar a classificação.

Oeste A

O Lakers garantiu sua vaga nas quartas de final, enquanto o Suns, com três vitórias e uma derrota, é o melhor time para a repescagem no Oeste.

Oeste B

Com três vitórias e uma derrota, o Pelicans está próximo de garantir sua classificação para a próxima fase da Copa da NBA 2023/24. No entanto, o Rockets ainda pode ficar com o primeiro lugar se superar o Mavericks. Então, com uma vitória simples, Houston passa, pois venceu New Orleans e tem vantagem no critério de desempate. Todos os outros, incluindo o Nuggets, estão fora.

Oeste C

Aqui ninguém tem vaga ainda para nada. Enquanto o Kings está próximo de se classificar, o time precisa superar o Warriors para garantir. No entanto, caso Golden State vença Sacramento, o time de San Francisco fica dependendo da derrota do Timberwolves na última rodada para o Thunder. Isso porque Minnesota tem vantagem no critério de desempate.

Então, fica assim.

Se Kings vence Warriors, fica em primeiro e não depende de ninguém.

Mas se Warriors e Timberwolves vencem, quem se classifica em primeiro é Minnesota.

Então, se Warriors e Thunder vencem, quem passa é Golden State.

Resultados e pontos de cada rodada influenciam na classificação da Copa da NBA 2023/24

Os quatro melhores de cada Conferência vão para a próxima fase. Os três vencedores de cada grupo e o melhor segundo colocado. Entretanto, em caso de empate, vai se classificar aquele que venceu o confronto direto como o primeiro critério. Depois, é a diferença de pontos dos jogos, pontos feitos e a campanha de 2022/23. Por fim, caso equipes ainda estejam iguais, é via sorteio.

A partir daí, serão confrontos eliminatórios. Ou seja, se perder está fora. Então, as semifinais e finais acontecem em Las Vegas, sempre em jogos únicos.