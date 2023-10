Veja a classificação final da pré-temporada da NBA

A pré-temporada da NBA acabou na noite de sexta-feira e alguns times surpreenderam na classificação final. Apesar de não valer absolutamente nada para a fase regular, o período serve para que as equipes façam os últimos ajustes. Assim, os elencos ficam prontos para o início da nova campanha e os técnicos fecham suas rotações principais.

No total, 35 equipes participaram da pré-temporada da NBA, sendo cinco convidadas que entram na classificação final.

Pos Time V/D 1 Minnesota Timberwolves 5-0 2 Toronto Raptors 4-0 3 Boston Celtics 4-1 4 Golden State Warriors 4-1 5 Houston Rockets 4-1 6 Phoenix Suns 4-1 7 Orlando Magic 3-1 8 Washington Wizards 3-1 9 Atlanta Hawks 3-2 10 Denver Nuggets 3-2 11 Milwaukee Bucks 3-2 12 San Antonio Spurs 3-2 13 Utah Jazz 3-2 14 Detroit Pistons 2-2 15 Indiana Pacers 2-2 16 Los Angeles Clippers 2-2 17 Philadelphia Sixers 2-2 18 Brooklyn Nets 2-2 19 Memphis Grizzlies 2-3 20 Miami Heat 2-3 21 Oklahoma City Thunder 2-3 22 Los Angeles Lakers 2-4 23 Real Madrid 1-0 24 Charlotte Hornets 1-3 25 Cleveland Cavaliers 1-3 26 Dallas Mavericks 1-3 27 New Orleans Pelicans 1-3 28 New York Knicks 1-3 29 Portland Trail Blazers 1-3 30 Chicago Bulls 1-4 31 Sacramento Kings 1-4 32 Flamengo 0-1 33 New Zealand Breakers 0-2 34 Cairns Taipans 0-2 35 Maccabi Ra’anana 0-3

Note que não existe diferença entre Conferências ou divisões. Entre os times estrangeiros, apenas o Real Madrid venceu. E foi em seu único jogo na fase de pré-temporada, diante do Dallas Mavericks. Por outro lado, Minnesota Timberwolves e Toronto Raptors terminaram com 100% de aproveitamento.

Agora, a classificação final sem as equipes que foram convidadas para a pré-temporada da NBA. Embora boa parte dos times tenham utilizado os principais jogadores, tais atletas tiveram menos tempo de quadra que o normal. Jimmy Butler, por exemplo, atuou em poucas partidas pelo Miami Heat. Mas mesmo assim, nos jogos em que ele atuou foi por poucos minutos. Portanto, não se trata de um sinal de como será a temporada regular.

Mas existem exemplos que mostram como equipes jogaram. O Dallas Mavericks, que venceu somente um dos quatro jogos, não fez boas apresentações.

Por outro lado, o que significa o Toronto Raptors e o Minnesota Timberwolves terminarem invictos? Nada, provavelmente.

Leste

Posição Time V D 1 Toronto Raptors 4 0 2 Boston Celtics 4 1 3 Orlando Magic 3 1 4 Washington Wizards 3 1 5 Milwaukee Bucks 3 2 6 Atlanta Hawks 3 2 7 Philadelphia 76ers 2 2 8 Detroit Pistons 2 2 9 Indiana Pacers 2 2 10 Brooklyn Nets 2 2 11 Miami Heat 2 3 12 New York Knicks 1 3 13 Cleveland Cavaliers 1 3 14 Charlotte Hornets 1 3 15 Chicago Bulls 1 4

Oeste

Posição Time V D 1 Minnesota Timeberwolves 5 0 2 Golden State Warriors 4 1 3 Houston Rockets 4 1 4 Phoenix Suns 4 1 5 Denver Nuggets 3 2 6 Sa Antonio Spurs 3 2 7 Utah Jazz 3 2 8 Los Angeles Clippers 2 2 9 Memphis Grizzlies 2 3 10 Oklahoma City Thunder 2 3 11 Los Angeles Lakers 2 4 12 Portland Trail Blazers 1 3 13 Dallas Mavericks 1 3 14 New Orleans Pelicans 1 3 15 Sacramento Kings 1 4

A temporada 2023/24 da NBA será a décima oitava com cobertura do Jumper Brasil. A nova campanha começa no dia 24 (próxima terça-feira).

